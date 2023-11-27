Экспресс на КХЛ с коэффициентом 6.29: Жамнов и Ларионов дадут волю своим нападающим

«Торпедо» будет играть с «Трактором», а «Спартак» едет в Екатеринбург. Эти команды часто радуют ярким и результативным хоккеем.

Регулярный сезон КХЛ продолжает радовать нас яркими событиями. На 27 ноября запланировано пять интересных матчей. Мы представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.29 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» имеет нестабильную статистику в последних играх, в которых он победил «Ладу» и дважды «Адмирал», но проиграл минскому «Динамо» и «Трактору». «Спартак», в свою очередь, потерпел поражения в трёх последних встречах, но до этого одержал уверенные победы в играх с «Ладой» и «Салаватом Юлаевым». Особенно интересно то, что в предыдущих встречах этих команд друг с другом результаты были неоднозначными, однако последняя игра завершилась с солидным преимуществом «Автомобилиста».

«Автомобилист» играет на домашнем льду, что может предоставить ему дополнительное преимущество и поддержку болельщиков. Если учесть последние игры, то можно предположить, что матч будет напряжённым и, возможно, даже перейдёт в овертайм. Екатеринбуржцы покажут сильную игру в атаке, как это было в последней встрече со «Спартаком», но желание красно-белых реабилитироваться за серию поражений из трёх матчей должно помочь им найти нужные ресурсы для контратак.

В этой встрече прогнозируется большое количество голов и борьбы на льду. «Спартак» может упустить первое место, если потерпит ещё одно поражение. Пора Жамнову снять напряжение со своих нападающих. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 2.03.

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив»

ЦСКА демонстрирует стабильные результаты, одержав победу в четырёх из последних пяти матчей, в том числе крупно обыграв минское «Динамо» со счётом 4:0. «Локомотив», в свою очередь, также находится в хорошей форме, выиграв четыре встречи на том же отрезке.

Очные матчи клубов в этом сезоне говорят в пользу ЦСКА, который дважды обыграл ярославцев, хотя и один раз уступил с минимальным счётом. С учётом текущего состояния команд и их последних игр можно предположить, что встреча будет богата на события и моменты. Армейцы обладают мощным нападением и сильной обороной, но «Локомотив» также показывает хороший уровень игры, особенно в защите.

Возможно, что ключевым фактором станет домашняя арена ЦСКА, что даст армейцам небольшое преимущество. Ожидаем, что в первом периоде преимущество будет за хозяевами льда, но «Локомотив» сможет выравнять игру во втором периоде. В третьем, вероятнее всего, хозяева снова смогут реализовать один или два момента и выйти вперёд, чем и закрепят свою победу. Прогнозируем победу ЦСКА, но с учётом овертайма и буллитов за 1.77.

Прогноз на матч «Трактор» — «Торпедо»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» в последних пяти встречах показал неоднозначные результаты, потерпев три поражения и одержав две победы. Особенно болезненным стало разгромное поражение от «Салавата Юлаева» со счётом 0:4. В то же время автозаводцы испытывают трудности, тоже уступив в трёх из пяти последних встреч. Хотя последние поражения нижегородцев были не такими болезненными, что свидетельствует о высоком уровне обороны.

Предыдущие встречи между этими командами указывают на преимущество «Торпедо», которое одержало победу в четырёх из пяти последних очных встреч. Однако значимым фактором является последняя игра команд, которая завершилась уверенной победой «Трактора» со счётом 6:2. Если учесть текущую форму команд, их мотивацию и историю предыдущих встреч, то можно предположить, что матч будет равным, с активной борьбой за каждый отрезок льда.

«Трактор» попытается использовать преимущество домашней арены и поддержку болельщиков, чтобы взять реванш за прошлые неудачи. В то же время «Торпедо» будет стремиться продолжить свою победную серию с челябинским соперником. В итоге прогноз на матч следующий: небольшое преимущество на стороне «Трактора» благодаря фактору домашнего стадиона и желанию взять реванш за последние неудачи в противостояниях с «Торпедо». Однако игра обещает быть напряжённой, и исход может решиться в одном-двух ключевых моментах. Предположим, что итоговый счёт матча будет 3:2 в пользу любой из команд и поставим на обе забьют больше 1.5 шайбы, за 1.75.

Экспресс на матчи 27 ноября

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Автомобилист» — «Спартак» за 2.03.

Ставка 2: победа ЦСКА с учётом ОТ и буллитов в игре с «Локомотивом» за 1.77.

Ставка 3: обе забьют больше 1.5 шайбы в игре «Автомобилист» — «Спартак» за 1.75.

Общий коэффициент: 2.03 Х 1.77 Х 1.75 = 6.29.