«Сан-Хосе» — «Вашингтон». Овечкин работает на команду

28 ноября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» — «Вашингтон». Начало игры — в 6:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 1.83. Успех «Шаркс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сан-Хосе» — «Вашингтон» 28 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сан-Хосе» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз» (28.11.2023)

28 ноября состоится шесть встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» померяются силами местный «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 6:30 мск.

Последние несколько лет складываются для команды из Сан-Хосе просто отвратительно. Она превратилась в одного из главных аутсайдеров лиги. В текущем сезоне «изумрудные» выступают ещё хуже. Они замыкают сводную таблицу НХЛ и бьют антирекорды.

В стартовых 11 встречах «Шаркс» набрали только одно очко. Уступив «Ванкуверу» (1:10) и «Питтсбургу» (2:10), они стали первой командой НХЛ за 58 лет, пропустившей по 10 голов в двух матчах подряд. К тому моменту разница заброшенных и пропущенных шайб составляла «-42», что также является худшим показателем в истории лиги.

Несмотря на ужасную игру команды и неудовлетворительные результаты, руководство «Сан-Хосе» не стало спешить с увольнением Дэвида Куинна. Почувствовав доверие, тренер сумел встряхнуть команду, но ненадолго. После двух побед подряд, «акул» захлестнула очередная волна кризиса.

В последних восьми матчах в регулярном чемпионате НХЛ подопечные Куинна победили только «Сент-Луис» (5:1) и «Ванкувер» (4:3). Также они уступили в серии послематчевых буллитов «Монреалю» (2:3 Б). Во всех остальных встречах «Шаркс» потерпели поражения в основное время. За этот отрезок они забросили только 17 шайб, а пропустили 31.

«Кэпиталз» тоже переживают трудные времена. Они ещё с середины минувшего сезона находятся в процессе перестройки. Клуб из Вашингтона произвёл смену главного тренера, а также обменял нескольких старожилов на совсем молодых хоккеистов и выборы на драфте.

Выступления «столичных» в этом сезоне вызывают смешанные чувства. К последней игре с располагающимся в нижней части сводной таблицы «Эдмонтоном» подопечные Спенсера Карбери подходили, как казалось, в хорошем тонусе. Они одержали пять побед подряд, в частности в матче с действующим чемпионом лиги — «Вегасом» (3:0).

Однако, несмотря на поддержку родных трибун, «Вашингтон» продемонстрировал крайне невнятный хоккей и уступил «нефтяникам» с крупным счётом — 0:5. Совсем неудачно выступил капитан «Кэпс» Александр Овечкин. У многих складывается впечатление, что он банально не готов к сезону.

Во встрече с «Эдмонтоном» Овечкин запомнился только заброшенной шайбой, которая была справедливо отменена из-за нарушения процедуры вбрасывания. В послематчевом интервью россиянин признал, что «Вашингтон» совсем не играл. Он подчеркнул, что было допущено много ошибок и потерь шайбы.

Начал сезон Александр также отнюдь не лучшим образом. Впервые в карьере он не нанёс ни одного броска в двух матчах подряд. Впрочем, несмотря на проблемы и не лучшую физическую форму, Овечкин в 17 встречах записал на свой счёт пять заброшенных шайб и семь результативных передач.

Отставание Овечкина в погоне за рекордом Уэйна Гретцки составляет 67 голов. Хочется верить, что в ближайшее время он наберёт форму и будет чаще радовать результативностью. Матч с «Эдмонтоном» стал для Александра 1364-м в регулярных чемпионатах лиги. Он обошёл Джереми Рёника и поднялся на 51-е место по данному показателю.

Недавно капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби ответил на вопрос о возможной встрече с Овечкиным за ужином. Он отметил, что не думает так далеко. Канадец сказал, что любит пиво и знает, что россиянин тоже. Однако также он подчеркнул, что ещё не время для распития пенного напитка или чего-то ещё с Александром.

Наилучшим вариантом для ставки видится Х2 + ТМ 6.5 шайбы за коэффициент 2.16. В пользу невысокой результативности свидетельствует то, что «Кэпиталз», помимо прочего, докучают травмы. Сначала в лазарет на неопределённый срок угодил лучший друг Овечкина — Никлас Бекстрём, а затем в матче с «Эдмонтоном» получили повреждения Ти Джей Оши и Александр Алексеев.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Сан-Хосе» — «Вашингтон» 28 ноября 2023 года

«Сан-Хосе» является главным аутсайдером лиги. В этом сезоне он одержал только три победы, забросил 34 шайбы, а пропустил 89. Это худшие показатели в лиге. У «Вашингтона» получается далеко не всё, но результаты у него на порядок лучше, чем у «Шаркс». Много голов от «столичных» не ждём, ввиду большого количества травм и отсутствия отлаженной системы, но набрать очки в грядущем матче они просто обязаны.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.16.