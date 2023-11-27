«Янг Бойз» — «Црвена Звезда». Сербам нужна Лига Европы!

Команды в очной встрече решат вопрос с путёвкой в ЛЕ. Голов будет много!

28 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Црвена Звезда». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «пчёл» можно с коэффициентом 2.12. Шансы красно-белых оценили в 3.24. Ставки на ничью принимаются за 3.78.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» 28 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» (28.11.2023)

Игра 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» пройдёт 28 ноября на стадионе «Ванкдорф». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. Командам предстоит в очном матче выяснить, кто займёт третье место, дающее право выступить в Лиге Европы.

В минувшем матче Лиги чемпионов «пчёлы» проиграли на выезде «Манчестер Сити» со счётом 0:3. Инициатива полностью была в руках «горожан». Они осадили штрафную площадь «Янг Бойз» и на 51-й минуте решили исход встречи в свою пользу. Дубль оформил Эрлинг Холанд, один гол забил Фил Фоден.

После четырёх туров ЛЧ подопечные Рафаэля Вики занимают последнее место в таблице. Они проиграли «Лейпцигу» (1:3), «Манчестер Сити» (1:3 и 0:3), а встречу с «Црвеной Звездой» завершили вничью (2:2). Таким образом, во всех матчах клуб пропускал минимум два гола и каждая игра заканчивалась с тоталом больше 3.5 мяча.

Защите «Янг Бойз» пришлось выдержать серьёзное испытание, опекая таких индивидуально сильных игроков, как Эрлинг Холанд и Луа Опенда. Опыт, пусть и негативный, помогает клубу в текущем розыгрыше чемпионата Швейцарии. «Пчёлы» занимают вторую строчку в турнирной таблице первенства, отставая от «Цюриха» на два очка.

Лучший бомбардир «Янг Бойз» в текущем сезоне — Жан-Пьер Нсаме. 30-летний нападающий забил девять мячей, но в Лиге чемпионов отметиться результативными действиями не сумел.

После четырёх матчей «Црвена Звезда» находится на третьем месте в таблице группы Лиги чемпионов. Она проиграла «Манчестер Сити» (1:3), «Лейпцигу» (1:3 и 1:2), а встречу с «Янг Бойз» завершила вничью со счётом 2:2. Подопечные Барака Бахара находятся выше «пчёл», поскольку у них лучше разница мячей.

В последнем матче ЛЧ красно-белые проиграли дома «Лейпцигу» со счётом 1:2. «Красным быкам» удалось забить быстрый гол. Футболисты «Црвены Звезды» пытались перехватить инициативу, но не реализовали несколько моментов. В конце встречи Луа Опенда увеличил преимущество, а автогол Бенджамина Хенрихса уже ни на что не повлиял.

В текущем розыгрыше чемпионата Сербии «Црвена Звезда» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Партизана» на три очка. Судя по всему, именно эти клубы разыграют первое место, поскольку остальные претенденты выступают нестабильно.

Красно-белые отлично действуют на выезде — одержали три победы в последних четырёх матчах с учётом всех соревнований. Они победили «Нови Белград» (2:1), «Железничар» (2:1), «Войводину» (2:1), а «Лейпцигу» (1:3) уступили. Таким образом, каждая встреча закончилась с тоталом больше 2.5 мяча.

В очной встрече «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» устроили яркое шоу. Команды сосредоточились на атакующих действиях и завершили встречу вничью — 2:2. Победитель ответного матча займёт третье место, клубам не стоит отсиживаться в обороне, тем более с такими атаками и плохой обороной это почти невозможно. Вот и рассмотрим ставку на тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за 2.78.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» 28 ноября 2023 года

«Янг Бойз» и «Црвена Звезда» предпочитают больше проводить времени в атаке. В играх Лиги чемпионов с «Ман Сити» и «Лейпцигом» они не отходили от своих принципов, стараясь создать фаворитам проблемы, и даже забили. Учтём исход последнего очного матча «пчёл» и красно-белых (2:2) и поставим на тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за 2.78.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за 2.78.