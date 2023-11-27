«ПСЖ» — «Ньюкасл». Мбаппе накажет Эдди Хау за 1:4

28 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ньюкасл». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.67. Успех чёрно-белых оценён в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ньюкасл» 28 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «ПСЖ» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ньюкасл» (28.11.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 28 ноября состоятся восемь встреч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Парк де Пренс» в Париже местный «ПСЖ» примет «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В начале сезона парижане испытывали большие проблемы, но затем Луис Энрике отладил игровые механизмы, и дела пошли на лад. Во всех шести последних турах в Лиге 1 красно-синие одержали результативные победы. За этот период времени они пропустили только пять мячей, а забили 20.

Семь голов на свой счёт записал Килиан Мбаппе. Также он отметился двумя результативными передачи. 24-летний нападающий установил рекорд по скорости достижения отметки в 300 голов. На последний матч с «Монако» (5:2) он вышел со специальной нашивкой лучшего бомбардира чемпионата Франции.

Мбаппе набрал замечательную форму. В восьми встречах отборочного турнира на Евро-2024 он забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Единственный турнир, в котором Килиан выступает неудачно — Лига чемпионов. В четырёх встречах он записал на свой счёт только два гола.

Парижане уверенно победили лидирующую дортмундскую «Боруссию» (2:0) и «Милан» (3:0), но разгромно уступили «Ньюкаслу» (1:4), а также проиграли «россонери» (1:2) в ответной игре. Оба поражения подопечные Энрике потерпели на выезде. Поддержка домашних трибун даст им солидное преимущество.

«Ньюкасл» осенний отрезок сезона проводит не столь успешно, как «ПСЖ». В последних шести турах в чемпионате Англии он победил «Кристал Пэлас» (4:0), «Арсенал» (1:0) и «Челси» (4:1). Вничью «сороки» сыграли с «Вест Хэмом» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (2:2). Уступили они располагающемуся неподалёку от зоны вылета «Борнмуту» (0:2).

Во всех трёх случаях потеряли очки подопечные Эдди Хау на выезде. Хуже них в гостях выступают в этом сезоне только явные аутсайдеры. В шести встречах в чемпионате Англии на выезде чёрно-белые одержали только одну победу. За этот период времени они забили 13 мячей, а пропустили 10.

В игре «Ньюкасла» есть множество положительных моментов. На домашнем стадионе он демонстрирует прекрасный футбол. «Сороки» обыгрывают сильных соперников и много забивают. Особый вклад в успехи привносит защитник Киран Триппьер. Он создал наибольшее количество моментов среди всех игроков АПЛ за первые 12 туров сезона-2023/2024.

Однако, несмотря на старания Триппьера, в Лиге чемпионов чёрно-белые обыграли только «ПСЖ» на домашней арене. Также они сыграли вничью с «Миланом» (0:0). Уступили подопечные Хау дортмундской «Боруссии» (0:1 и 0:2). В результате они расположились на последнем месте в турнирной таблице.

Дополнительные проблемы «Ньюкаслу» создаёт 10-месячная дисквалификация ведущего полузащитника Сандро Тонали, угодившего в скандальную историю со ставками. Хау отметил, что итальянец очень хорошо тренируется, и от этого ещё более обидно, что нельзя его использовать.

Поставить на победу «ПСЖ» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. На стадионе «Парк де Пренс» парижане в этом сезоне уступили только набравшей шикарный ход «Ницце» (2:3) и сыграли вничью с «Лорьяном» (0:0) в матче 1-го тура, к которому команда подходила несыгранной.

Во всех остальных матчах красно-синие одержали результативные победы. В девяти встречах на домашнем стадионе во всех турнирах они пропустили только шесть мячей, а забили 25. В этот раз парижане наверняка выступят с особым рвением. Думается, подопечным Энрике удастся отомстить «сорокам» за разгромное поражение в первом матче.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ньюкасл» 28 ноября 2023 года

Во всех семи последних матчах на домашней арене «ПСЖ» одержал результативные победы. Команда адаптировалась к стилю, а также к требованиям Луиса Энрике и начала уверенно обыгрывать всех без разбора. «Ньюкаслу» вряд ли удастся избежать мести красно-синих и большого количества пропущенных мячей. «Сороки» ослаблены дисквалификацией важного игрока и испытывают большие проблемы с выездами.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 1.5 мяча за 1.95.