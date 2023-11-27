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«Балтика» — «Локомотив», прогноз на матч Кубка России 28 ноября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Балтика» — «Локомотив». Галактионову не помешают судьи
Александр Лунякин
«Балтика» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка
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Эта игра должна получиться слишком спокойной, чтобы в ней появлялись спорные моменты и решения.

28 ноября состоится матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Балтика» — «Локомотив». Начало игры — в 18:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.65. Шансы калининградцев оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Балтика» — «Локомотив» 28 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Балтика» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют калининградцы, сыграет коэффициент 1.35. Гол москвичей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Балтика» — «Локомотив» (28.11.2023)

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
28 ноября 2023, вторник. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Незаметно подкралось время для более серьёзной стадии Кубка России. 28 ноября состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ, в котором «Балтика» будет принимать «Локомотив» на стадионе «Ростех Арена». Начало игры запланировано на 18:15 мск.

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Подопечные Сергея Игнашевича уверенно прошли групповой этап турнира, финишировав на второй строчке таблицы. Они набрали 12 очков по итогам шести матчей, опередив ближайшего преследователя на пять очков – солидно! Команда продемонстрировала неплохой по содержанию и результативности футбол, суммарно забив 12 мячей.

«Балтика» выиграла четыре из шести матчей группового этапа Кубка России. Она победила «Крылья Советов» (3:2), «Ахмат» (2:0 и 4:1) и «Зенит» (1:0), а проиграла самарцам (1:2) и петербуржцам (1:2). Таким образом, калининградцы ни разу за это время не покидали поле без забитого гола.

Зато плохо идут дела у клуба в РПЛ, ведь он располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. Команда набрала всего лишь 12 очков, выиграв только 3 из 16 встреч. Она побеждала в матчах с «Факелом» (2:1), «Ахматом» (1:0) и «Оренбургом» (1:0). Гордиться особо нечем, ведь три очка удавалось набрать только с подходящими или находящимися в тот момент в кризисном состоянии соперниками.

В шести встречах чемпионата России «Балтика» не может одержать победу. Причём в четырёх последних играх подряд она не может даже забить, проиграв «Рубину» (0:1), «Зениту» (0:2) и «Спартаку» (0:2), а с «Пари НН» сыграв вничью – 0:0. Перед зимней паузой в первенстве подопечных Игнашевича ждут ещё две встречи – с «Рубином» и «Факелом». Возможно, что будет лучше сконцентрироваться на них.

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«Локомотив» без особого напряжения прошёл групповой этап Кубка России, по итогам заняв первое место в таблице. В активе московского клуба накопилось 13 очков, которые он набрал благодаря четырём победам и поражению в серии пенальти. Обыграли железнодорожники за это время «Урал» (2:1), «Рубин» (1:0 и 3:0) и «Ростов» (3:1). Две из трёх побед оказались результативными. Уступили подопечные Галактионова в играх с ростовчанами (1:2) и екатеринбуржцами (0:0, 2:4 по пенальти).

В РПЛ красно-зелёные ещё могут бороться за медали. Они занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от «Динамо», которое находится на третьей строчке, всего на три очка. «Локомотив» чаще большинства клубов чемпионата России завершал встречи вничью – семь раз. Всего в текущем сезоне он одержал шесть побед в 16 играх.

Артём Дзюба пока оставляет не лучшее впечатление, но в РПЛ забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Он всё чаще стал попадать в скандальные истории, которые отвлекают его от карьеры футболиста, но, кажется, поднимают популярность. В последней встрече «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счётом 3:3. Жемалетдинов оформил дубль, а один из мячей забил Пиняев.

Футболисты и главный тренер железнодорожников были возмущены поставленным на последних добавленных минутах времени пенальти, который украл у них победу. Галактионов не сдерживал эмоций и назвал судейство бардаком, только в более грубой форме, что стало поводом для обсуждений среди общественности. В свою очередь, не отметившийся результативным действием Дзюба сказал журналистам, что не намерен больше с ними общаться. Вот такая обстановка царит вокруг «Локомотива».

Но вряд ли она как-то помешает обыграть калининградцев, находящихся на грани кризиса. Сергею Игнашевичу сейчас бы задуматься о том, как не остаться в зоне прямого вылета на момент ухода на зимние каникулы. В свою очередь, «Локомотив» может даже позволить сделать ротацию, ведь у него полно классных исполнителей. Предлагаем поставить на победу железнодорожников за 2.65, но вряд ли будет много голов.

Прогноз и ставки на матч «Балтика» — «Локомотив» 28 ноября 2023 года

Калининградский клуб с успехом прошёл групповой этап, но теперь начинаются серьёзные испытания. Правда, даже в случае вылета на этапе плей-офф будет шанс побороться за Кубок России в нижней сетке. Подопечные Игнашевича, вероятнее всего, сосредоточатся на борьбе за выживание в РПЛ и предпочтут не отдавать все силы, а проведут матч в спокойном ритме. В свою очередь, «Локомотив» сможет реализовать хотя бы один момент за счёт мастерства исполнителей и выиграет встречу.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.65.

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