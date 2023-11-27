«Милан» — «Боруссия». Оливье Жиру даст фору молодым

Француз творит нечто невероятное в свои 37 лет. Его результаты ценят даже в сборной, вызывая на матчи Евро-2024.

28 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.02. Шансы дортмундцев оценили в 3.75. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Боруссия» Дортмунд 28 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Милан» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют миланцы, сыграет коэффициент 1.18. Гол дортмундцев доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Боруссия» Д (28.11.2023)

Осталось совсем немного времени до того момента, когда определятся все участники плей-офф Лиги чемпионов, потому что групповой этап подходит к концу. 28 ноября в матче 5-го тура «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» будет играть с дортмундской «Боруссией». Начало игры запланировано на 23:00 мск.

«Дьяволы» занимают третье место в таблице группы, имея в активе пять очков. Команда отстаёт от второй строчки всего на одно очко, а от дортмундцев – на два. Поэтому не стоит даже объяснять, насколько важна для миланцев встреча на домашнем стадионе. При самом удачном стечении обстоятельств они могут возглавить группу.

Правда, из четырёх встреч Лиги чемпионов «Милан» выиграл только одну – у «ПСЖ» со счётом 2:1. Также он дважды сыграл вничью – с «Боруссией» и «Ньюкаслом» (в обоих случаях 0:0). Единственное поражение подопечные Стефано Пиоли потерпели в матче с парижанами – 0:3.

Больше всего «дьяволы» удивили победой во встрече с «ПСЖ» в минувшем туре Лиги чемпионов благодаря голам Оливье Жиру и Рафаэла Леау. Правда, португалец недавно получил травму во время игры с «Лечче». По заявлению врачей, он должен уже восстановиться, но вряд ли тренер станет рисковать сразу и выпустит его на поле.

В Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на шесть очков. Всего подопечные Пиоли выиграли 8 встреч из 13 в чемпионате Италии, потерпев три поражения. Оливье Жиру находится в прекрасной форме, несмотря на свои 37 лет.

Он идёт вторым в списке лучших бомбардиров первенства, с семью голами и тремя результативными передачами. Стоит выделить в матче с «Фиорентиной» 15-летнего Франческо Камарду. Он дебютировал в возрасте 15 лет и 260 дней за «Милан», установив тем самым рекорд. В той игре отсутствовал Жиру из-за дисквалификации. Таким образом, у Пиоли почти не оставалось атакующих футболистов, поэтому Камарда был заявлен.

«Боруссия» Дортмунд возглавляет таблицу группы Лиги чемпионов, имея в активе семь очков. При самом удачном стечении обстоятельств «шмели» в случае победы могут закрыть вопрос с выходом в плей-офф. Единственное поражение на турнире чёрно-жёлтые потерпели в игре с «ПСЖ» со счётом 0:2. Обыграли они «Ньюкасл Юнайтед» (1:0 и 2:0), а вничью завершили встречу с «Миланом» (0:0).

В Бундеслиге дортмундцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, но отстают от «Баварии» на восемь очков. Отрыв уже кажется недосягаемым. Видимо, отомстить за результат минувшего сезона, в котором мюнхенцы в последнем туре украли звание чемпионов у «шмелей», уже не получится. Однако лидирует в чемпионате Германии «Байер», в активе которого на 10 очков больше, чем у подопечных Эдина Терзича.

Без Беллингема «Боруссия» в этом розыгрыше не кажется такой результативной командой, как прежде. За 12 матчей она забила всего 25 мячей – это наименьший показатель среди клубов топ-5 таблицы. То же самое наблюдается и в Лиге чемпионов, в которой за пять встреч дортмундцы записали на счёт всего лишь три гола. Но при этом в составе чёрно-жёлтых достаточно атакующих футболистов.

Трудно определить победителя в матче, в котором не всё так однозначно. В первой очной встрече группового этапа Лиги чемпионов «Милан» на выезде выглядел ничуть не хуже «Боруссии» и вполне мог рассчитывать на победу. Дома сил и мотивации у него будет ещё больше. У «дьяволов» есть характер, который помог одержать победу в игре с «ПСЖ». Сможет ли так же команда Терзича? Вряд ли! Поставим на победу «Милана» за 2.03.

Прогноз и ставки на матч «Милан» — «Боруссия» Д 28 ноября 2023 года

Несмотря на травмы и дисквалификации, Стефано Пиоли выкручивается. Он отлично справляется со своей работой, а его подопечные серьёзно подходят к матчам, активно готовятся и имеют железный характер. Также не отнять у «дьяволов» волю к победам, чего обычно как раз и не хватает «Боруссии». За примерами далеко ходить не нужно, достаточно вернуться в последний тур минувшего сезона Бундеслиги. Мы считаем, что «Милан» выиграет, но это будет очень тяжёлая победа.

Ставка: победа «Милана» за 2.03.