«Реал Сосьедад» — «Зальцбург». Арсену Захаряну благоволит удача

Предстоящий матч — отличная возможность для россиянина заявить о себе. Нельзя её упускать.

29 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Зальцбург». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.55. Успех «красных быков» оценён в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» 29 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» (29.11.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 29 ноября состоится восемь встреч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян местный «Реал Сосьедад» примет «Зальцбург». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних девяти матчах в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» уступил только «Атлетико» (1:2) и «Барселоне» (0:1). Также он сыграл вничью с «Райо Вальекано» (2:2). В двух из трёх случаев потеряли очки бело-голубые на выезде. Дома они очень обидно проиграли каталонцам. Сине-гранатовые реже создавали моменты и нанесли меньше ударов, в том числе в створ.

Команда из Сан-Себастьяна отдала много сил, но досадное поражение не выбило её из колеи. В последних двух турах в Ла Лиге бело-голубые победили «Альмерию» (3:1) и «Севилью» (2:1). В обеих встречах Альгуасиль выделил игровое время Арсену Захаряну. Несмотря на малое количество полезных действий, тренер продолжает доверять россиянину и давать ему шансы.

В матче с «Альмерией» бывший полузащитник «Динамо» вышел в стартовом составе. Он провёл на поле 72 минуты и отметился предголевой передачей. Велика вероятность, что в основе Захарян сыграет и в предстоящей встрече. Альгуасиль вполне может позволить себе поэкспериментировать.

Дело в том, что «Реал Сосьедад» досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сначала он сыграл вничью с «Интером» (1:1), а затем победил как раз «Зальцбург» (2:0) и «Бенфику» (1:0 и 3:1). Также бело-голубые обыграли в первом раунде Кубка Испании «Буньоль» (1:0). То, что они преуспевают во всех турнирах, говорит об очень хорошей глубине состава.

«Зальцбург» тем же похвастаться не может. Клуб уже много лет доминируют в чемпионате Австрии, но для успешных выступлений на международной арене ему не хватает ресурсов. «Красные быки» уступают многим другим принимающим участие в турнире командам как по качеству комплектации состава, так и в плане взаимодействия на поле.

По итогам позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Зальцбург» сумел выйти в плей-офф за счёт сумасшедшей самоотдачи, отменной дисциплины и характера. Ему даже удалось зацепиться за ничью в первом матче 1/8 финала с «Баварией» (1:1), но в ответной игре «красные быки» потерпели крупное поражение со счётом 1:7.

С тех пор многое изменилось в отрицательную для команды сторону. Её покинул перспективный молодой наставник Маттиас Яйссле. Немец перебрался в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли». Исполняющим обязанности главного тренера «Зальцбурга» был назначен имеющий богатый опыт работы с молодёжью Герхард Штрубер.

Предполагалось, что назначение Штрубера пойдёт «красным быкам» на пользу, но пока что всё совсем наоборот. В четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов «красные быки» победили только замыкающую турнирную таблицу «Бенфику» (2:0). Помимо «Реала Сосьедад», проиграли они «Интеру» (1:2 и 0:1).

Таким образом, «Зальцбург» лишился шансов выйти в плей-офф турнира. Отставание от «Реала Сосьедад» слишком велико — семь очков. Для «красных быков» имеет смысл поберечь силы для внутренней арены, где дела у них также идут не лучшим образом. У занимающего второе место «Штурма» столько же очков, но чуть хуже дополнительные показатели.

Поставить на победу «Реала Сосьедад» и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Мотивации у команд вряд ли будет много ввиду положения в турнирной таблице. Однако бело-голубым наверняка придаст дополнительный стимул поддержка домашних трибун.

Стоит отметить, что Иманол Альгуасиль поставил команде из Сан-Себастьяна отменную игру в обороне. В 19 встречах во всех официальных турнирах в этом сезоне она пропустила только 19 мячей. Впрочем, забили бело-голубые за этот отрезок времени тоже немного — только 33 гола.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» 29 ноября 2023 года

Вполне вероятно, что тренеры обеих команд прибегнут к экспериментам, однако в победу «Реала Сосьедад» верится больше. У него лучше глубина состава и выше уровень конкуренции в первенстве, чем у «Зальцбурга». Также у бело-голубых будет больше мотивации. Маловероятно, что они позволят себе расстроить родных болельщиков. В то же время слишком много забитых мячей не ждём. В пользу невысокой результативности свидетельствуют статистика и результат первого матча.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.85.