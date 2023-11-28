«Бавария» — «Копенгаген». От Тухеля и Кейна поблажек не будет

29 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Копенгаген». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.23. Шансы датского клуба оценили в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Копенгаген» 29 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Бавария» — «Копенгаген» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют мюнхенцы, сыграет коэффициент 1.02. Гол датского клуба доступен с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Копенгаген» (29.11.2023)

Совсем скоро станут известны все команды, которые выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. 29 ноября завершится 5-й тур группового этапа. В одном из матчей «Бавария» будет принимать «Копенгаген» на стадионе «Альянц-Арена». Начало игры запланировано на 23:00 мск.

«Красные» досрочно заняли первое место в группе Лиги чемпионов, имея в активе 12 очков. Они опережают ближайшего преследователя на восемь очков. «Бавария» выиграла все четыре матча с общей разницей голов 11:6. Мюнхенцы победили «МЮ» (4:3), «Копенгаген» (2:1), «Галатасарай» (3:1 и 2:1).

Несмотря на отличные результаты, подопечные Томаса Тухеля стабильно пропускали минимум один гол. В трёх из четырёх игр ворота защищал Свен Ульрайх. Только в последней встрече с турецким клубом вернулся Нойер. Приобретённый летом Гарри Кейн быстро встроился в состав мюнхенцев и в Лиге чемпионов забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

На нём завязаны все атаки команды. Англичанин лидирует в гонке лучших бомбардиров Бундеслиги. На его счету 18 забитых мячей и пять ассистов – великолепный результат. «Бавария» продолжает борьбу за чемпионство с «Байером» и занимает второе место в первенстве. «Красные» отстают от «фармацевтов» на два очка.

Зато подопечные Тухеля забивают больше всех остальных команд Бундеслиги. На их счету уже 43 гола, при всего девяти пропущенных. Таким образом, в чемпионате страны «Бавария» гораздо лучше обороняется, на фоне других клубов. Мюнхенцы не проигрывают на домашнем стадионе на протяжении восьми встреч кряду, каждый раз забивая минимум два мяча.

Мануэль Нойер в великолепной форме. После травмы он принял участие в шести встречах, завершив три из них всухую. По словам голкипера, он хотел бы продолжить выступать за «Баварию» до тех пор, пока будет играть Мюллер. В свою очередь, Томас не вышел с первых минут на поле в последнем матче с «Кёльном». Тренер отмёл все слухи, сказав, что понимает важность этого футболиста в клубе и ему отведена очень важная роль. Однако на ту встречу больше подходил Шупо-Моттинг, умеющий играть на втором этаже.

«Копенгаген» ещё может рассчитывать на выход в плей-офф Лиги чемпионов, ведь занимает вторую строчку в таблице группы, имея столько же очков, сколько у «Галатасарая». Вот только даже команда с последнего места ещё может претендовать на путёвку в следующий раунд – у «МЮ» всего на одно очко меньше. Борьба будет продолжаться до последнего тура.

«Львы» победили только «красных дьяволов» со счётом 4:3, а вничью завершили встречу с турецким клубом – 2:2. Проиграли они «Баварии» (1:2) и «МЮ» (0:1). Примечательно, что даже поражения сложно назвать провалом. Команда выглядела неплохо на фоне таких серьёзных соперников. Даже мюнхенцам «Копенгаген» сумел забить гол и уступил минимально.

В последнем матче Лиги чемпионов подопечные Якоба Неэструпа обыграли «Манчестер Юнайтед», дважды уступая по ходу игры – 4:3. Главный тренер назвал эту встречу сумасшедшей, и он прав. Также наставник отметил, что есть ещё одна цель – играть в новом году в плей-офф. Пока задача кажется выполнимой.

Вдобавок «Копенгаген» преуспевает и в чемпионате Дании, лидируя там. Он является лучшим по забитым голам – 33, но много пропускает – 19. Правда, первая позиция шаткая, и в любой момент её можно потерять, но в первую очередь подопечные Неэструпа будут думать о Лиге чемпионов. Пугает только тот факт, что в последних двух встречах клуб не может победить. Он уступил «Виборгу» (1:2), а игру с «Брондбю» завершил вничью (0:0).

Вряд ли есть повод давать отдых Гарри Кейну и другим лидерам – всё-таки они должны оставаться в тонусе. Плюс англичанин за счёт игры дома с уступающим в классе соперником может улучшить свою статистику. Но даже если Томас Тухель примет решение оставить его вне основного состава, то всё равно на своём поле мюнхенцы должны показывать яркий и атакующий футбол. От такого не откажутся и гости, для которых игра значит многое. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Копенгаген» 29 ноября 2023 года

«Бавария» решила свои задачи, досрочно выиграв группу Лиги чемпионов. Она будет чувствовать себя свободнее в атаке, не озираясь на ворота и не держась за результат. «Копенгагену» нужна победа, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф, но оборона не справляется с нападением топовых клубов. Да и в последних встречах выглядит слабо. Не будем выбирать победителя, а поставим на более очевидный результат – тотал больше 3.5 мяча за 1.90.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.90.