«Ливерпуль» — ЛАСК. Клопп может положиться на Салаха и Нуньеса

У немецкого специалиста нет повода переживать за результат. Дуэт нападающих очень результативен.

30 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» — ЛАСК. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех чёрно-белых оценён экспертами в 23.0. Ставки на ничью принимаются за 11.5.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — ЛАСК 30 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — ЛАСК получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 3.5 мяча — за 1.94. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 18.0. Если не забьют — коэффициент 2.15. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» — ЛАСК (30.11.2023)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 30 ноября состоятся все встречи 5-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» примет ЛАСК. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Красные» в этом сезоне намного стабильнее, чем в прошлом. Не в последнюю очередь это связано с обновлением состава летом. Присоединившиеся к команде молодые талантливые футболисты очень быстро адаптировались к требованиям Юргена Клоппа и стали основообразующими.

В 13 матчах в чемпионате Англии преобразившиеся «красные» уступили только «Тоттенхэму» (1:2). И то, поражение они потерпели незакономерно. Всё испортили два удаления и грубая ошибка арбитра, который, сославшись на офсайд, отменил забитый по правилам гол Луиса Диаса.

Также мерсисайдцы четыре раза сыграли вничью, в частности в матче последнего тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1), на выезде. Таким образом они расположились на третьем месте в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет два очка.

Помимо этого, «Ливерпуль» преуспевает в Кубке лиги и Лиге Европы. В четырёх матчах в еврокубковом турнире он уступил только «Тулузе» (2:3) в гостях. Во всех остальных встречах одержал результативные победы. Пропустили «красные» только пять мячей, а забили 12.

Отдельной похвалы заслуживает Мохамед Салах. В 18 матчах во всех официальных турнирах в составе «красных» он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Также здорово прибавил Дарвин Нуньес. В 24 матчах (18 — за «Ливерпуль» и шесть — в составе национальной команды) он забил 12 мячей и отдал семь голевых пасов.

В первом матче с ЛАСКом (3:1) Нуньес записал на свой счёт гол и результативную передачу. Единственное — он не лучшим образом выступил во встрече с «Манчестер Сити». Уругваец не реализовал много моментов, а после игры ещё и повздорил с Хосепом Гвардиолой. Благо до потасовки дело не дошло. Клопп вовремя оттащил футболиста.

Помимо «Ливерпуля», проиграл ЛАСК «Тулузе» (0:1) и «Юниону» (1:2). В обоих случаях он выступал на выезде. На домашней арене чёрно-белым удалось разгромить «Юнион» (3:0). Однако это не помогло им подняться с последнего места группы.

В чемпионате Австрии ЛАСК идёт в лидирующей группе — занимает третью строчку. Отставание от первого места, на котором расположился «Зальцбург», составляет пять очков. В 15 встречах чёрно-белые потерпели только три поражения и четыре раза сыграли вничью. За этот период времени они забили 21 гол, а пропустили — 13.

Однако не стоит забывать, что уровень австрийского первенства намного ниже английского. У ЛАСКа меньше резервов, чем у соперников по группе. Подопечные Томаса Загедера сильно уступают им в классе, особенно мерсисайдцам.

Скорее всего, чёрно-белые так и закончат групповой этап Лиги Европы на последнем месте. Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Если на выезде «красные» одержали уверенную победу, то на домашнем стадионе им вполне по силам выиграть с разгромным счётом.

Велика вероятность, что вновь порадуют результативностью Салах и Дарвин Нуньес. Думается, уругвайский нападающий исправится за неудачное выступление в матче с «Манчестер Сити» и выместит накопившуюся злость после словесной перепалки с Гвардиолой на явном аутсайдере.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» — ЛАСК 30 ноября 2023 года

«Ливерпуль» в этом сезоне видится одним из главных претендентов на победу как в АПЛ, так и в Лиге Европы. У него образовалась прекрасная глубина состава, а также находятся на подъёме ведущие футболисты. ЛАСК тем же похвастаться не может. На домашнем стадионе он ещё смог забить один гол «красным» и даже разгромил «Юнион». Но на выезде для чёрно-белых станет успехом, если они не проиграют мерсисайдцам с крупным счётом.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) за коэффициент 1.97.