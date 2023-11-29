«Фиорентина» — «Генк». Бонавентура выполнит задачу

30 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Фиорентина» — «Генк». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «фиолетовых» можно с коэффициентом 1.55. Шансы «магистров» оценили в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фиорентина» — «Генк» 30 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Фиорентина» — «Генк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют «фиолетовые», сыграет коэффициент 1.09. Гол «магистров» доступен с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы «Фиорентина» — «Генк» (30.11.2023)

Скоро определятся все участники плей-офф Лиги Европы. Осталось совсем немного времени. 30 ноября состоятся матчи 5-го тура группового этапа. В одном из них «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» будет принимать «Генк». Начало игры запланировано на 23:00 мск.

«Фиолетовые» хоть и возглавляют таблицу группы, но задачу с выходом в плей-офф ещё не решили. Они набрали восемь очков в четырёх встречах благодаря победам в матчах с «Чукаричками» (6:0 и 1:0), а также ничейным результатам во встречах с «Генком» (2:2) и «Ференцварошем» (2:2). Таким образом, команда из Флоренции ни разу не проиграла за это время.

Всего в четырёх играх «лилии» забили 11 мячей, а пропустили четыре. Подопечные Винченцо Итальяно опережают на два очка венгерский и бельгийский клубы, поэтому если они проиграют две оставшиеся встречи, то могут лишиться шансов на евровесну в Лиге Европы.

В Серии А «Фиорентина» располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Команда показывает не лучшие результаты и отличается нестабильностью. В 13 турах чемпионата Италии она побеждала шесть раз, а уступила в пяти встречах. «Фиолетовые» отстают всего на одно очко от пятёрки лучших.

Винченцо Итальяно умело использует имеющиеся ресурсы. Николас Гонсалес в этом сезоне забил уже восемь мячей, причём два из них в Лиге Европы. Также аргентинец отметился двумя результативными передачами. Интересно, что тренер не задействовал его в двух играх с «Чукаричками». Видимо, даёт нападающему выдохнуть.

Также хорош Джакомо Бонавентура. Итальянец в этом розыгрыше Серии А записал на свой счёт пять забитых мячей и одну результативную передачу. Вместе они должны помочь «фиолетовым» оформить путёвку в плей-офф. «Лилии» в чемпионате Италии потерпели четыре поражения в пяти встречах. Причём в четырёх проигранных матчах «Фиорентина» не смогла даже забить.

«Генк» рассчитывает на выход из группы. Команда занимает третье место в группе Лиги Европы, отставая на два очка от «фиолетовых». Если бельгийский клуб потерпит поражение, а в параллельной игре «Ференцварош» победит «Чукарички», то он может лишиться шансов на евровесну в ЛЕ.

«Магистры» не проигрывали четыре встречи группового этапа. Они победили только «Чукарички» (2:0), а вничью завершили матчи с «Фиорентиной» (2:2) и «Ференцварошем» (0:0 и 1:1). В чемпионате Бельгии «Генк» располагается на шестой строчке, имея в активе 24 очка. Он отстаёт от лидирующего «Юниона» на 11 очков.

В последнем туре «магистры» проиграли «Стандарту» со счётом 0:1, но до этого выиграли у «Ауд-Хеверле Лёвен» — 3:1. Судя по всему, на выезде «Генк» не сможет создать проблемы «Фиорентине», которая будет владеть преимуществом домашнего поля. Да и результаты у «фиолетовых» пусть немного, но стабильнее. Мы предлагаем поставить на победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча за 2.65. Несмотря на мощную группу атаки, «лилии» предпочитают держать оборону на замке.

Прогноз и ставки на матч «Фиорентина» — «Генк» 30 ноября 2023 года

«Фиолетовые» очень серьёзно относятся к матчам в Лиге Европы. Главный тренер грамотно использует глубину состава, проводит ротацию тогда, когда это уместно, но последние матчи в Серии А проводит слабовато. «Генк» тоже часто допускает ошибки, однако недавно вёл беспроигрышную серию длиной в 17 матчей во всех турнирах, но с большим количеством ничьих. Мы считаем, что благодаря болельщикам и большему опыту «Фиорентина» выиграет, но со счётом 1:0 или 2:0. Вряд ли голов будет больше трёх.

Ставка: победа «Фиорентины» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.65.