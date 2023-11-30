СКА — «Витязь». У Ротенберга чемпионский характер

1 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Витязь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.59. Успех «богатырей» по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Витязь» 1 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч СКА — «Витязь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Витязь» (01.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2023, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В самом разгаре сезон Континентальной хоккейной лиги. 1 декабря состоится пять интересных матчей. Среди прочих выделяется встреча, в которой на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге СКА примет «Витязь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Беспроигрышная серия клуба из Санкт-Петербурга насчитывает уже девять матчей. Он победил всех лидеров Западной конференции — «Локомотив» (2:1), «Спартак» (3:2) и «Динамо» (5:3), а также обыграл «Ак Барс» (4:2), «Торпедо» (4:3 Б) и ЦСКА (2:1).

Наиболее интересны встречи с «Торпедо» и «Динамо». Подопечные Романа Ротенберга продемонстрировали не только классный командный хоккей, но и наличие волевых качеств. По ходу матча с нижегородцами армейцы Невы проигрывали 0:3, но в третьем периоде они переломили ход встречи и довели дело до серии послематчевых буллитов, вырвав победу.

Во встрече с бело-голубыми петербуржцы упустили преимущество в две шайбы, но также включились в концовке и добыли важные два очка. Главным героем матча стал Марат Хайруллин. Он оформил дубль в третьем периоде. Также порадовали результативностью Сергей Толчинский и Михаил Воробьёв.

Воробьёв записал на свой счёт заброшенную шайбу и голевой пас. Толчинский, в свою очередь, отдал две результативные передачи. В послематчевом интервью он отметил, что приятно, когда все четыре звена клуба играют на высоком уровне. Нападающий подчеркнул, что у хоккеистов СКА появилось доверие друг к другу.

К предстоящему матчу команда из Санкт-Петербурга подходит в отличной форме. Относительно недавно оправились от травм Степан Фальковский и Александр Кадейкин. Теперь практически все хоккеисты армейцев пребывают на подъёме и способны сделать результат.

«Витязь» тоже подходит ко встрече в неплохой форме. В последних восьми играх в регулярном чемпионате КХЛ он уступил только «Северстали» (2:6), «Ак Барсу» (2:3) и «Авангарду» (1:4). Обыграли подопечные Дмитрия Рябыкина «Сочи» (3:2 и 3:1), «Северсталь» (5:3), минское «Динамо» (2:1) и «Барыс» (5:2).

Всё бы ничего, но все победы «богатыри» одержали в матчах с располагающимися в нижней части сводной таблицы КХЛ командами. Проблемы команды никуда не делись. Она по-прежнему очень много пропускает и испытывает серьёзные проблемы во встречах с сильными соперниками.

У «Витязя» на порядок хуже состав, чем у СКА. Кроме того, встреча состоится в Санкт-Петербурге. В 16 играх на домашней арене петербуржцы потерпели шесть поражений. За этот отрезок времени они пропустили 38 шайб, а забросили 49.

Поставить на победу СКА с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Дело ещё в том, что игра станет для «богатырей» третьей на выезде подряд на этой неделе. У них и так мало ресурсов, а тут ещё появится и дополнительная усталость.

Для армейцев матч станет пятым на домашней арене подряд. Недавно их нападающий Василий Глотов заявил, что о чемпионском характере СКА пока что говорить рано. Однако если команда продолжит в том же духе, то непременно будет одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина.

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Витязь» 1 декабря 2023 года

СКА набрал отменный ход. Он победил ряд сильных соперников и подходит к грядущей встрече в отличной форме, с хорошим запасом сил. О «Витязе» того же сказать нельзя. Совсем недавно у него был тяжёлый выездной матч с «Авангардом». На последнем отрезке сезона «богатыри» смотрятся неплохо. Однако не стоит забывать, что в соперниках было много аутсайдеров. Во встречах с фаворитами они зачастую проигрывают и много пропускают.

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за коэффициент 1.90.