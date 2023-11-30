«Трактор» — «Динамо» М. Никита Гусев планирует обогнать «Спартак»

Для этого нужно выигрывать чаще и показывать стабильные результаты.

1 декабря состоится матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.50. Шансы челябинцев оценили в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Трактор» — «Динамо» Москва 1 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Трактор» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 5.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» М (01.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2023, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный сезон КХЛ продолжается, а значит, нас ждёт много интересного впереди. 1 декабря «Трактор» будет принимать московское «Динамо» на «Арене-Трактор» имени Валерия Белоусова. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

«Белые медведи» занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка. Команда отстаёт от лидирующего «Металлурга» на 12 очков, но опережает «Амур» с девятой строчки – на семь. Челябинцы находятся в безопасности, однако должны постараться, чтобы закрепиться на этой позиции или подняться выше.

Из 36 матчей «Трактор» выиграл 19, пять из них за пределами основного времени. В текущем сезоне он забил 91 гол, пропустив 83. Подопечные Алексея Заварухина очень нестабильны, поэтому пока не могут рассчитывать на борьбу за верхние места в таблице. За 10 последних матчей «белые медведи» проиграли пять раз. Они уступили СКА (3:4 ОТ), «Салавату Юлаеву» (3:4 и 0:4), «Авангарду» (1:2 ОТ) и «Металлургу» (3:6).

Победили челябинцы за это время «Адмирал» (6:1), ЦСКА (4:0), «Барыс» (2:0), «Автомобилист» (4:2) и «Торпедо» (2:1). На домашней арене статистика выглядит намного лучше – восемь побед в 10 последних встречах. Причём за все эти матчи только раз «белые медведи» пропускали больше двух шайб. Игра от обороны всегда считалась сильной стороной «Трактора».

Однако основной голкипер челябинцев Зак Фукале покинул расположение клуба в связи с рождением ребёнка. По заявлению генерального менеджера команды, он вернётся примерно через неделю. При этом Сергей Мыльников уже оправился от травмы и проводит тренировки, но перед домашней серией был вызван вратарь «Челмета» Вячеслав Бутеец. По словам генерального менеджера, он созрел для дебюта в КХЛ.

Московское «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея столько же очков, сколько у лидирующего «Спартака» — 51. В 36 матчах текущего сезона бело-голубые одержали 24 победы, причём 19 из них в основное время. За это время подопечные Кудашова забросили 109 шайб, а пропустили 82.

«Динамо» лучше всех на Западе проводит выездные матчи, одержав 13 побед в 20 матчах. Таким образом, в гостях москвичи набрали 28 очков. Правда, в последнее время результаты сильно испортились. Бело-голубые проиграли четыре из пяти встреч на выезде. Они уступили «Спартаку» (3:4 ОТ), «Ак Барсу» (1:4), «Торпедо» (1:3), СКА (3:5), а обыграли только минское «Динамо» (4:1).

В последней встрече «Динамо» проиграло петербуржцам. Уступая по ходу встречи 1:3, бело-голубые вернулись в игру и сравняли счёт. Однако Хайруллин оформил дубль, который привёл СКА к победе — 5:3. Кудашов высказался об этой игре. Наставник отметил, что ему не понравились ошибки, которых у москвичей было достаточно много.

Он также заострил внимание на том, что «Динамо» в последнее время стало очень часто удаляться. Именно это привело к поражению. Шанс реабилитироваться – матч с «Трактором». У челябинцев имеются проблемы с вратарями, поэтому защита будет играть ещё плотнее, чем прежде. Но индивидуальное мастерство нападающих бело-голубых должно помочь найти брешь и забросить хотя бы две шайбы, которых может быть достаточно для того, чтобы выиграть. Ставки на победу «Динамо» принимают за 2.50.

Отдельного внимания заслуживают Джордан Уил и Никита Гусев. Канадец уже набрал 44 очка по системе «гол+пас». А россиянин забросил 12 шайб и отдал 29 результативных передач. Нападающие в очень хорошей форме и ради того, чтобы обогнать в таблице «Спартак», сделают всё возможное.

Прогноз и ставки на матч «Трактор» — «Динамо» Москва 1 декабря 2023 года

Основной голкипер «белых медведей» покинул расположение клуба из-за рождения ребёнка, а его сменщик всё ещё набирает форму, и неясно, выйдет ли на лёд в этой игре. Поэтому был вызван вратарь из «Челмета». Неважно, кто из них займёт место в воротах, обороне наверняка будут даны указания действовать плотнее. Правда, и «Динамо» после большого количества ошибок во встрече со СКА прибавит в надёжности у своих ворот. Но в любом случае мастерство исполнителей у бело-голубых выше, поэтому они найдут лазейку, чтобы забить несколько шайб, которых будет достаточно для победы.

Ставка: победа «Динамо» за 2.50.