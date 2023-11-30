«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Малком сыграет на равных с Роналду

А судить их матч будет Сергей Карасёв. Игра обещает получиться зрелищной и интересной.

1 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лидеров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «всемирного клуба» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 1 декабря 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.42. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.65.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» (01.12.2023)

В самом разгаре сезон Про-Лиги. 1 декабря состоятся две встречи 15-го тура. В самой поздней из них померяются силами лидеры — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с небезызвестным Сергеем Карасёвым.

«Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии. В 14 встречах он не потерпел ни одного поражения. Вничью «лидеры» сыграли с «Аль-Фейхой» (1:1) и «Дамаком» (1:1). За этот период времени они пропустили только восемь мячей — меньше всех, а забили 43.

Также подопечные Жорже Жезуша преуспевают в Лиге чемпионов АФК. Они возглавляют турнирную таблицу группового этапа турнира. Отрыв от занимающего вторую строчку «Навбахора» составляет три очка. «Аль-Хиляль» одержал четыре уверенные победы, а также сыграл вничью с «Навбахором» (1:1).

Особый вклад в успехи привнесли Малком и Александр Митрович. Бразилец в 22 матчах в составе «лидеров» во всех официальных турнирах записал на свой счёт 12 голов и шесть результативных передач. Серб, в свою очередь, принял участие в 17 играх, в которых забил 16 мячей и отдал четыре голевых паса.

Малком и Митрович прекрасно справляются даже без главной звезды «Аль-Хиляля» — Неймара, получившего травму во время паузы на матчи сборных. Бывший нападающий «Зенита» настолько хорош, что в его трансфере заинтересовались сразу несколько клубов АПЛ. Сообщается, что потенциальная сделка может состояться в январе 2024 года.

«Аль-Наср» занимает вторую строчку в турнирной таблице Про-Лиги. Отставание от «Аль-Хиляля» составляет четыре очка. Отрыв вполне мог быть меньше, если бы «всемирный клуб» не начал сезон с двух поражений подряд. В последних 12 турах он только один раз потерял очки — во встрече с «Абхой» (2:2).

В Лиге чемпионов АФК подопечные Луиша Каштру уже гарантировали себе выход в плей-офф. Они одержали четыре результативные победы, а также сыграли вничью с «Персеполисом» (0:0). Примечательно, что бóльшую часть встречи с иранским клубом «Аль-Наср» провёл в меньшинстве. Красную карточку получил Али Ладжами.

Впрочем, игра с «Персеполисом» запомнилась другим интересным событием. На второй минуте матча Криштиану Роналду упал в штрафной площади соперника, и рефери сразу указал на 11-метровую точку. Однако португалец поступил благородно и признался судье, что контакт был незначительным. После просмотра VAR пенальти был отменён.

Если бы Роналду реализовал этот удар «с точки», на его счету было бы уже 49 голов в 2023 году. Он бы сравнялся с лидирующим по данному показателю нападающим «Баварии» Гарри Кейном. Результативность 38-летнего нападающего впечатляет. Понятно, что в соперниках были не топовые клубы, но статистика всё равно невероятная.

Кстати, именно Роналду стал главным героем финала Кубка арабских чемпионов, в котором «Аль-Наср» победил как раз «Аль-Хиляль» (2:1 ДВ). Он забил оба гола. Предстоящий матч наверняка будет более результативным. Предлагаем сделать ставку на ОЗ + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.30.

Финал Кубка арабских чемпионов был в самом начале сезона, когда обе команды только-только привыкали к пережитым летом изменениям. С тех пор сыгранность нападающих «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» стала намного лучше. В 14 встречах в Про-Лиге «всемирный клуб» забил 39 мячей — больше только у «лидеров».

Также стоит отметить, что предстоящий матч важен не только для претендующих на золотые медали первенства команд из Эр-Рияда, но и для Сергея Карасёва. Для российского арбитра это хорошая возможность реанимировать карьеру, которая пошла на спад после отстранения сборной России от участия в международных турнирах.

Прогноз и ставка на матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 1 декабря 2023 года

У клубов очень мощное нападение. На двоих в 14 матчах в Про-Лиге они забили целых 82 мяча. Жорже Жезуш и Луиш Каштру отдают предпочтение результативному остроатакующему футболу. Поэтому есть все основания полагать, что встреча получится насыщенной событиями и ознаменуется большим количеством забитых мячей, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.30.