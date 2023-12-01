«Факел» — «Балтика». Ташуев заставит Игнашевича волноваться

Для калининградцев предстоящая встреча — матч жизни. Если они проиграют, реабилитироваться будет очень сложно.

2 декабря состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Балтика». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.48. Успех калининградцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Балтика» 2 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Факел» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Факел» — «Балтика» (02.12.2023)

2 декабря состоятся три встречи 17-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой ранней из них на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже местный «Факел» примет «Балтику». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Для команд этот матч имеет особую важность, так как они борются за выживание.

Пока что решение руководства «Факела» назначить на должность главного тренера Сергея Ташуева полностью себя оправдывает. В последних девяти турах в РПЛ «огнеопасные» уступили только «Рубину» (дважды 0:1). Также они сыграли вничью с «Уралом» (0:0), «Динамо» (0:0) и с ЦСКА (1:1).

Победили сине-белые «Сочи» (2:0), «Оренбург» (2:1), «Спартак» (2:0) и «Ахмат» (2:1). В результате они поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от располагающегося в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в РПЛ «Оренбурга» составляет пять очков.

Главный фактор, за счёт которого «Факел» прибавил — работа Ташуева над мотивацией и дисциплиной. Тренер поставил клубу ориентированный на результат прагматичный футбол отменного качества. В этих девяти встречах воронежцы пропустили только пять мячей. Сами забили тоже немного — девять голов.

Впрочем, до появления Ташуева команда забивала ещё реже. Особенно здорово прибавил при нём Вячеслав Якимов. Он зарекомендовал себя как твёрдого игрока основы. В последних девяти матчах полузащитник отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

У «Балтики» показатели на порядок хуже, чем у «Факела». Аренда полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича на время взбодрила команду из Калининграда. Она выдала хороший отрезок, добыла путёвку в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, но затем всё вернулось на круги своя.

В последних пяти турах в чемпионате России подопечные Сергея Игнашевича не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с командами, которые настиг спад — с «Краснодаром» (2:2) и «Пари НН» (0:0). Уступили калининградцы «Рубину» (0:1), «Зениту» (0:2) и нестабильному «Спартаку» (0:2).

Встреча с «народной командой» запомнилась отвратительным качеством футбола из-за сильного снегопада. Дополнительные проблемы возникли из-за того, что на стадионе не нашлось красного мяча. Плюс «Спартак» играл в белой форме. Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что на поле было видно только «Балтику».

Если вынести матч с красно-белыми за скобки, то калининградцы демонстрируют приятную глазу командную игру, но их сильно подводит реализация. В прошлом сезоне эта проблема сильно докучала «Крыльям Советов». Из-за ужасного завершения они чуть-было не вылетели в Первую лигу.

«Балтике» попросту не хватает мастеров, способных отдать последний пас и забить. Также у неё наблюдаются очень большие проблемы с выездами. В восьми матчах в гостях подопечные Игнашевича набрали только одно очко — в игре с «Пари НН». За этот период времени они забили только четыре мяча, а пропустили 13.

Поставить на то, что «Факел» не проиграет в предстоящей встрече и тотал меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. В преддверии матча 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» (2:2) Игнашевич заявил, что на данном отрезке сезона встреча в Воронеже наиболее важна.

«Балтика» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. Отставание от находящегося в безопасной зоне «Урала» составляет целых семь очков. Если подопечные Игнашевича проиграют «огнеопасным», сохранить прописку в РПЛ будет очень сложно.

Полагаем, что воронежцы и калининградцы сыграют с предельной концентрацией и матч ознаменуется нерезультативной ничьей или победой хозяев. На домашней арене воронежцы в семи встречах в чемпионате России потерпели только два поражения. Причём одно было ещё до Ташуева, а во втором случае они обидно пропустили в концовке.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Балтика» 2 декабря 2023 года

«Факел» выглядит небольшим фаворитом. У него лучше результаты в последних девяти турах в РПЛ. Плюс матч состоится в Воронеже. «Балтика» хуже всех в первенстве выступает в гостях. Она очень мало забивает и регулярно теряет очки из-за ужасной реализации моментов. Есть все основания полагать, что голов в предстоящей встрече будет немного. У клубов далеко не лучшим образом обстоят дела с результативностью, но при этом они редко пропускают. Особенно «огнеопасные».

Ставка: «Факел» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.