«Бавария» — «Унион». Гарри Кейн и Томас Мюллер страшны в гневе!

2 декабря состоится матч 13-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Унион». Начало игры — в 17:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.15. Шансы берлинцев оценили в 18.0. Ставки на ничью принимаются за 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Унион» 2 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Бавария» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.15. Если забьют мюнхенцы, сыграет коэффициент 1.01. Гол берлинцев доступен с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Унион» (02.12.2023)

Завершился 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Возвращается футбол на внутренних аренах. 2 декабря в матче 13-го тура Бундеслиги «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» будет принимать берлинский «Унион». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Несмотря на то что в минувшем сезоне мюнхенцы выиграли чемпионство, они уже не выглядят такими гегемонами, как раньше. «Боруссия» могла лишить «красных» титула, а в нынешнем розыгрыше борьба в верхней части таблицы ещё плотнее. «Бавария» занимает вторую строчку, отставая от лидирующего «Байера» на два очка и опережая «Штутгарт» на пять.

Подопечные Томаса Тухеля одержали 10 побед и две встречи завершили вничью. Таким образом, они ещё не проигрывали в текущем сезоне Бундеслиги. Суммарно «красные» забили за это время 43 гола – больше всех, а пропустили девять мячей – меньше остальных команд. Победная серия в чемпионате Германии у мюнхенцев насчитывает уже шесть встреч. Они обыграли «Фрайбург» (3:0), «Майнц» (3:1), «Дармштадт» (8:0), дортмундскую «Боруссию» (4:0), «Хайденхайм» (4:2) и «Кёльн» (1:0).

За это время Гарри Кейн забил 10 мячей, оформив два хет-трика, и отдал две результативные передачи. Англичанин перешёл в состав «Баварии» в летнее трансферное окно и с ходу стал лидером в атаке. В основном благодаря его стараниям «красным» удаётся добиться таких хороших результатов. Гарри возглавляет список лучших бомбардиров Бундеслиги, записав на свой счёт 18 голов и пять ассистов.

Успешно мюнхенцы выступают в Лиге чемпионов. Они досрочно вышли из группы с первого места, набрав 13 очков в пяти встречах. За это время подопечные Тухеля выиграли у «МЮ» (4:3), «Копенгагена» (2:1), «Галатасарая» (3:1 и 2:1). Последнюю игру с датским клубом «Бавария» завершила вничью со счётом 0:0, что стало полной неожиданностью.

После ничейного результата Томас Мюллер, который провёл на поле всю игру, высказался. Полузащитник выразил злость от лица всей атаки, что не удалось забить даже гола. Он также подметил, что «Бавария» была не готова идти на риск, чтобы вскрыть плотную оборону «Копенгагена». Не остался в стороне и Нойер, который не так давно оправился от травмы. По словам вратаря, матч в Лиге чемпионов был похож на замешивание цемента.

Исправиться и показать яркий атакующий футбол мюнхенцы могут в игре с «Унионом», который занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги. Он набрал всего семь очков в 12 встречах благодаря победам в матчах с «Майнцем» и «Дармштадтом» ещё в начале сезона с одинаковым счётом 4:1 и ничьей с «Аугсбургом» – 1:1. Всё остальное – поражения. У берлинцев даже была серия из 12 проигранных матчей во всех турнирах, которая прервалась ничьей с «Наполи» в Лиге чемпионов.

«Железные» практически лишились евровесны. Им осталось провести одну встречу в ЛЧ с «Реалом». В матче с таким соперником вряд ли они могут рассчитывать на победу. После пяти туров «Унион» занимает последнее место в группе, имея в активе два очка и отставая на столько же от «Браги» с третьей строчки.

После разгромного поражения «Байеру» (0:4) 12 ноября руководство берлинского клуба объявило об увольнении Урса Фишера. 26 ноября на его место был назначен 52-летний Ненад Бьелица. Наставник рассказал, что планирует разобраться с проблемами и показать сильные стороны «железных». Он также поделился ожиданиями. Хорватский специалист хочет видеть от «Униона» активный и доминирующий футбол.

Возможно, у него всё получится, но в этом матче берлинцы попадут под горячую руку «Баварии». Мюнхенцы в гневе после безголевой ничьей с «Копенгагеном», особенно футболисты атакующего плана. Несложно догадаться, что они сделают с командой, которая не знает вкуса побед на протяжении 16 встреч во всех турнирах. Мы предлагаем поставить на то, что «Бавария» выиграет оба тайма, за 1.87.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Унион» 2 декабря 2023 года

Гарри Кейн и Томас Мюллер будут злы после ничьей с «Копенгагеном». Немецкий футболист даже не скрывал своей досады в послематчевом интервью. Встреча с аутсайдером, находящимся в глубоком кризисе, а также на днях сменившим тренера, это удачный способ устроить разгром и выиграть оба тайма.

Ставка: «Бавария» выиграет оба тайма за 1.87.