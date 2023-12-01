«Пари НН» — «Урал». Юран вернёт Гончаренко к неудачам

Только екатеринбуржцы порадовались победе в матче с «Краснодаром», как вновь могут проиграть.

2 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Пари НН» — «Урал». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 2.60. Успех екатеринбуржцев оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Пари НН» — «Урал» 2 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Пари НН» — «Урал» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.47. Если забьют нижегородцы, сыграет коэффициент 1.43. Гол екатеринбуржцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.14.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Урал» (02.12.2023)

Игра 17-го тура РПЛ «Пари НН» — «Урал» начнётся 2 декабря на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

Нижегородцы в минувшем матче РПЛ уступили на выезде «Ростову» (0:1). Единственный мяч был забит с 11-метрового, который реализовал Максим Осипенко. Футболисты «Пари НН» постарались сравнять счёт, но не сумели найти слабое звено в защите команды Валерия Карпина.

На послематчевой пресс-конференции наставник нижегородцев рассказал, что команда заслужила ничью, хотя во втором тайме соперник полностью доминировал на поле. Кроме того, он отметил, как обидно проиграть, когда единственный удар в створ ворот — это пенальти.

Подопечные Сергея Юрана находятся на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Они выиграли шесть встреч и три завершили вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Пари НН» провёл восемь игр, в которых одержал шесть побед и один матч завершил вничью.

В последних пяти встречах РПЛ подопечные Сергея Юрана выступают нестабильно. Они победили «Сочи» (1:0), с «Балтикой» сыграли вничью (0:0), а уступили «Спартаку» (0:2), ЦСКА (2:3) и «Ростову» (0:1). Таким образом, четыре из этих матчей заканчивались тоталом меньше 2.5 мяча.

Проблемы у «Пари НН» связаны с плохой организацией игры в позиционном нападении. В текущем розыгрыше РПЛ клуб забил всего 14 мячей. Лучший бомбардир клуба Эдгар Севикян записал в актив четыре гола. В минувшем матче с «Ростовом» он вышел на замену, но результативными действиями отметиться не сумел.

Инсайдеры сообщают, что армянским полузащитником интересуются французский «Нант», московский ЦСКА и «Краснодар». В интервью футболист «Пари НН» прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что сосредоточен на двух ближайших играх в РПЛ, а на слухи не обращает внимания.

«Урал» в минувшем туре РПЛ стал автором громкой сенсации. Он дома одержал волевую победу со счётом 3:1 над «Краснодаром». Джон Кордоба на 21-й минуте вывел «быков» вперёд. Неожиданно Тимур Аюпов взял инициативу на себя и отдал три результативные передачи. Голы у екатеринбуржцев забили Эммерсон, Андрей Егорычев и Алексей Каштанов.

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко завершили серию из четырёх поражений в РПЛ. Во время неё они уступили «Сочи» (1:4), «Динамо» (1:2), «Рубину» (0:1) и «Крыльям Советов» (1:3). Отметим большие проблемы екатеринбуржцев в обороне — 10 пропущенных голов в этих играх.

Победа «Урала» над «Краснодаром» не должна закрывать глаза на системный кризис, в котором находятся екатеринбуржцы. У них большие проблемы с построением надёжной защиты. Отметим, что подопечные Сергея Юрана дома в текущем розыгрыше РПЛ уступили только в одном матче. Рассмотрим ставку на то, что «Пари НН» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, за коэффициент 1.98.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Урал» 2 декабря 2023 года

В четырёх последних очных встречах нижегородцы не проигрывали «Уралу». Они одержали две победы с одинаковым счётом 1:0, а два матча завершили вничью без забитых голов. Дома подопечные Сергея Юрана в текущем сезоне действуют уверенно, выиграв шесть из восьми встреч. Предлагаем поставить на то, что «Пари НН» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, за 1.98.

Ставка: «Пари НН» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.