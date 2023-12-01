«Реал» — «Гранада». Беллингем может стать легендой!

Причём за более короткий срок, чем его предшественники. Он уже побил ряд рекордов, но это не предел.

2 декабря состоится матч 15-го тура Примеры «Реал» — «Гранада». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех «насридов» оценён экспертами в 16.5. Ставки на ничью принимаются за 9.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Гранада» 2 декабря 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Гранада» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Гранада» (02.12.2023)

Позади матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, возвращаемся на внутренние арены. 2 декабря состоятся четыре встречи 15-го тура Примеры. В одной из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде местный «Реал» примет «Гранаду». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Во всех пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов «сливочные» одержали результативные победы. Наиболее интересна игра последнего тура с «Наполи». Походили к ней «сливочные» в ослабленном виде, со множеством кадровых потерь. Однако это не помешало им одержать победу со счётом 4:2.

Главным героем встречи был признан Джуд Беллингем. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу. Англичанин стал первым игроком «Реала», забившим во всех четырёх первых матчах в Лиге чемпионов, а также четвёртым футболистом в истории турнира, отличившимся 10 раз до 21 года.

Всего в этом сезоне в составе «сливочных» Беллингем принял участие в 16 встречах, в которых забил 15 мячей и отдал четыре результативные передачи, что также является рекордными показателями. Не зря англичанин взял номер, под которым в «Реале» когда-то выступал знаменитый Зинедин Зидан. Постепенно он становится легендой клуба.

Помимо Беллингема, фантастическую форму набрал Родриго. В последних четырёх встречах он заработал 10 очков по системе «гол+пас». Бразилец забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Помимо «Наполи», на этом отрезке «сливочные» обыграли «Брагу» (3:0), «Валенсию» (5:1) и «Кадис» (3:0).

Результативность подопечных Карло Анчелотти восхищает. В этих четырёх матчах они забили 15 мячей. Впрочем, показатели могли быть ещё лучше. Только в игре с «Наполи» четыре потенциально голевых момента упустил Хоселу. Нападающего нередко подводит реализация.

Форвард всё же отличился в самой концовке встречи с «Наполи». Помогла поддержка трибун «Сантьяго Бернабеу». Несмотря на промахи, болельщики активно поддерживали Хоселу, для которого забитый мяч стал первым в карьере в Лиге чемпионов. Не исключено, что этот гол придаст ему больше уверенности в себе и благотворно отразится на «галактикос».

«Гранада» далеко не так успешна, как «Реал». В 14 матчах в чемпионате Испании она победила только «Мальорку» (3:2), на домашней арене, но ещё в начале сезона. Также клуб четыре раза сыграл вничью. За этот период времени он забил 19 мячей, а пропустил 33 — больше только у замыкающей турнирную таблицу «Альмерии».

«Гранада» расположилась на предпоследней строчке. Отставание от занимающей спасительное 17-е место «Мальорки» составляет три очка. Велика вероятность, что по итогам сезона команда вылетит в Сегунду. У неё очень сильно ограничены ресурсы, а также ужасно поставлена игра в защите.

Впрочем, недавно «Гранада» произвела смену главного тренера. Должность занял бывший наставник уругвайского «Насьоналя» и бразильского «Интернасьонала» Александер Медина. Не исключено, что его назначение взбодрит команду.

С другой стороны, тренерская карьера у Медины складывается, откровенно говоря, неудачно. Из «Интернасьонала» он был уволен из-за плохих результатов. Кроме того, наставнику наверняка потребуется некоторое время на освоение. Для него это первый опыт руководства испанским клубом.

Поставить на победу «Реала» и тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Мадридцы набрали фантастический ход. Встреча с «Наполи» имела для них меньшую турнирную важность, чем для соперника, ведь выход в плей-офф уже был гарантирован. Однако «сливочные» решили порадовать родных болельщиков, и у них это получилось.

В этом сезоне на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Анчелотти не потерпели ни одного поражения и всего один раз сыграли вничью. В девяти встречах дома они забили 23 мяча, а пропустили только пять. Вполне вероятно, «Гранаду» мадридцы обыграют с разгромным или даже с крупным счётом.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Гранада» 2 декабря 2023 года

«Реал» выглядит явным фаворитом грядущей игры. Он очень много забивает и побеждает всех без разбору, несмотря на эпидемию травм. На домашнем стадионе у «сливочных» есть все шансы крупно обыграть часто пропускающую «Гранаду». Смена тренера, возможно пойдёт, ей на пользу, но первый блин с большой долей вероятности получится комом.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 3.5 за 2.10.