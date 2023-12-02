«Краснодар» — «Оренбург». Владимир Ивич привык к комфорту

Тренер «быков» явно хочет вернуть команде первое место и будет делать для этого всё возможное.

3 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Краснодар» — «Оренбург». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.56. Успех оренбуржцев оценивается в 5.15. На ничью дают коэффициент 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Краснодар» — «Оренбург» 3 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Краснодар» — «Оренбург» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют краснодарцы, сыграет коэффициент 1.08. Гол оренбуржцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Оренбург» (03.12.2023)

Игра 17-го тура РПЛ «Краснодар» — «Оренбург» начнётся 3 декабря на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

«Быки» в минувшем матче РПЛ уступили на выезде «Уралу» (1:3). Начало встречи прошло под диктовку краснодарцев, и Джон Кордоба на 21-й минуте открыл счёт. Затем подопечные Владимира Ивича потеряли концентрацию. Соперник забил три мяча и одержал волевую победу.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Краснодара» рассказал, что команда хорошо начала встречу с «Уралом», но забыла про его требование избегать угловых у собственных ворот. Главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко уделяет внимание розыгрышу стандартов, что и привело к голу Эммерсона. Владимир Ивич уверен, что ошибки будут исправлены.

«Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Клуб выиграл девять встреч и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «быки» провели семь игр, в которых одержали шесть побед и один матч закончили вничью.

В последних пяти встречах РПЛ подопечные Владимира Ивича выступают откровенно плохо. Они победили только «Крылья Советов» (2:1), а с «Балтикой» (2:2) и «Зенитом» (1:1) сыграли вничью. Уступили «быки» ЦСКА (0:1) и «Уралу» (1:3). Таким образом, три из этих матчей завершились тоталом больше 2.5 мяча.

Проблемы у «Краснодара» возникли с дисциплиной футболистов. Основной форвард Джон Кордоба показал во время минувшей игры РПЛ с «Уралом» (1:3) оскорбительный жест в адрес арбитра. Решением КДК РФС колумбийский нападающий дисквалифицирован на четыре матча. Теперь Владимир Ивич должен придумать новый план для игры в атаке на ближайшие встречи.

Футбольный эксперт Геннадий Орлов не согласен с такой жёсткой мерой. Он рассказал, что во время игры на поле была нервная обстановка. Нужно было пожалеть колумбийца. Напомним, Джон Кордоба — лучший бомбардир «Краснодара» в текущем розыгрыше РПЛ. Он забил восемь мячей и сделал два ассиста.

«Оренбург» в минувшем туре чемпионата России сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). Матч также прошёл в борьбе с многочисленными нарушениями правил, а арбитр вынес футболистам обеих команд 10 предупреждений. Счет открыл на 50-й минуте оренбуржец Владимир Обухов, затем Гамид Агаларов с пенальти забил ответный гол.

Таким образом, подопечные Давида Деограсии продлили безвыигрышную серию в РПЛ. Во время неё они уступили «Балтике» (0:1), «Факелу» (1:2), «Динамо» (0:2), а с «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (1:1), «Ахматом» (1:1) сыграли вничью. Отметим проблемы оренбуржцев в обороне — в каждой встрече они пропускали.

Поражение «быков» в Екатеринбурге стало поводом для критики команды. У неё действительно наметился спад. Но дома подопечные Владимира Ивича в текущем розыгрыше чемпионата России выиграли шесть из семи встреч. Рассмотрим ставку на то, что «Краснодар» победит и тотал будет больше 2.5 мяча, за коэффициент 2.13.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Оренбург» 3 декабря 2023 года

В трёх из четырёх последних встреч краснодарцев с учётом всех соревнований забивалось больше двух голов. Оборона стала допускать ошибки, но наличие в составе «быков» Эдуарда Сперцяна позволяет рассчитывать на создание опасных моментов и забитые голы. Напомним, полузащитник записал в актив в текущем розыгрыше РПЛ семь мячей и два ассиста. Дома подопечные Ивича выступают уверенно и сумеют обыграть находящийся в кризисе «Оренбург». Предлагаем поставить на то, что «Краснодар» выиграет и тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.13.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 2.5 мяча за 2.13.