«Ман Сити» — «Тоттенхэм». Постекоглу пойдёт на поводу у Холанда

2 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Ман Сити» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 19:30 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.30. Шансы «шпор» оценили в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ман Сити» — «Тоттенхэм» 2 декабря 2023 года

Эксперты считают, что «Ман Сити» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Тоттенхэм» (02.12.2023)

3 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад». Начало игры запланировано на 19:30 мск. Между клубами всего лишь три очка, и эта дистанция может как увеличиться, так и сократиться.

«Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 29 очков. Они отстают от лидирующего «Арсенала» всего лишь на одно очко. Им необходимо дождаться осечки лондонцев и выигрывать каждую следующую встречу. Кроме того, на второй и третьей строчке располагаются «Ливерпуль» и «Астон Вилла», отстающие всего на одно очко. Борьба в чемпионате Англии очень плотная.

Подопечные Хосепа Гвардиолы забивают больше всех – 33 гола. Автором 14 из них стал Эрлинг Холанд, который проводит уже второй великолепный сезон в составе «горожан». Норвежец лидирует в гонке лучших бомбардиров Премьер-лиги. Всего за семь последних встреч за «Ман Сити» нападающий оформил четыре дубля.

В недавнем матче с «Ливерпулем», который завершился вничью со счётом 1:1, Эрлинг забил 50-й гол в чемпионате Англии. Примечательно, что для этого ему хватило 48 матчей. Таким образом, он установил новый рекорд. Затем в минувшей встрече с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов Холанд забил быстрее всех свой 40-й гол. Всего на это норвежцу потребовалось 35 игр. Он опередил Мбаппе по этому показателю.

Беспроигрышная серия «горожан» длится на протяжении восьми матчей. За это время они всего два раза играли вничью – с «Ливерпулем» (1:1) и «Челси» (2:2). Однако в шести из восьми этих встреч «Манчестер Сити» пропускал минимум гол, что говорит об уязвимости его обороны. Это означает, что встреча с «Тоттенхэмом» не будет простой.

«Шпоры» немного сбавили обороты и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 26 очков. Отставание от «горожан» составляет всего три очка, а от лидирующего «Арсенала» — четыре. Команда готова продолжить борьбу за чемпионство. Тем более она не участвует в еврокубках, а значит, может полностью выложиться в матчах АПЛ.

Подопечные Постекоглу потеряли концентрацию и «поплыли». Ещё три тура назад в их активе не было ни одного поражения, а теперь – серия из трёх проигранных встреч. За это время «Тоттенхэм» уступил «Челси» (1:4), «Вулверхэмптону» (1:2) и «Астон Вилле» (1:2).

В лондонском дерби с «синими» помешали «шпорам» два удаления и два отменённых гола. С волками лилейно-белые упустили победу в добавленное к матчу время, пропустив оба гола после 90-й минуты. Только в игре со «львами» проиграли по делу, а не из-за невезения. Таким образом, «Тоттенхэм» стал первой командой в истории АПЛ, которая проиграла три матча подряд после серии из 10 игр без поражений на старте сезона.

В преддверии очной встречи тренер «Ман Сити» Гвардиола высказался о Постекоглу. Он рассказал, что Ангелос делает футбол лучше, люди им восхищаются. Он также добавил, что болельщики должны признать, что тренер греческого происхождения очень быстро оказал влияние на команду.

«Тоттенхэм» — это один из самых неудобных соперников для «горожан». Только в трёх из четырёх последних очных встреч «шпоры» побеждали подопечных Гвардиолы. При этом, даже проиграв один из матчей на этом отрезке, они всё-таки забили два гола. Мы не станем выделять фаворита в этой встрече, а предложим ставку на то, что обе команды забьют и тотал будет больше 2.5 мяча, за коэффициент 1.90 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч «Ман Сити» — «Тоттенхэм» 2 декабря 2023 года

У «горожан» уязвимая оборона, они очень часто пропускают и не всегда от равных по уровню соперников. «Тоттенхэм» не проигрывал 10 матчей подряд, но резко почувствовал упадок сил и уступил в трёх последних встречах. Однако каждый раз «шпоры» забивали ровно по голу. Пора бы Постекоглу взбодрить своих подопечных и настроить на победный ритм. Плюс ко всему лилейно-белые обыгрывали «Ман Сити» в трёх из четырёх последних матчей. Предлагаем ставку на обе забьют и тотал будет больше 2.5 мяча за 1.90 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

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