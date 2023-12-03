«Миннесота» – «Чикаго». Кирилл Капризов вернётся к обязанностям

Россиянин в минувшем матче примерил на себя роль тафгая и силовым приёмом травмировал игрока «Нэшвилла». Может лучше забивать голы?

3 декабря состоится матч НХЛ «Миннесота» – «Чикаго». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Уайлд» можно с коэффициентом 1.68. Шансы «Блэкхоукс» оценили в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Миннесота» – «Чикаго» 3 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Миннесота» – «Чикаго» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.20. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.57. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.65.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» – «Чикаго» (03.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 декабря 2023, воскресенье. 22:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжается регулярный сезон НХЛ. 3 декабря «Миннесота» на арене «Эксел Энерджи-центр» будет принимать «Чикаго». Начало игры запланировано на 23:00 мск. Обе команды начали розыгрыш неудачно, но ещё полно времени, чтобы исправить своё положение.

«Уайлд» занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе всего лишь 18 очков. Они отстают от восьмой строчки на семь очков. За 21 встречу «дикари» одержали всего семь побед – очень плохой результат. 10 поражений клуб потерпел в основное время.

Недавняя серия «Миннесоты» из семи поражений не оставила выбора руководству, и оно решило уволить Дина Эвасона, а также его помощника Боба Вудса. Новым наставником клуба стал Джон Хайнс. Большинство скептически отнеслось к подобному решению. До этого 48-летнего специалиста уволили из «Нэшвилла» за невыход в плей-офф, впервые с 2014 года.

Однако в первом же дебютном матче под его управлением «дикари» победили «Сент-Луис» со счётом 3:1. Затем Джон Хайнс доказал свою состоятельность и верность новой команде, крупно обыграв бывший клуб «Нэшвилл» — 6:1. Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Но больше всех выделился канадец Коннор Девар, оформив хет-трик, а также записав на свой счёт ассист.

Однако ещё встреча запомнилась тем, как Кирилл силовым приёмом в первом периоде травмировал защитники «хищников» Александра Каррье. Хоккеист сразу покинул лёд и ушёл в раздевалку. Судьи не рассмотрели ничего грубого в этом эпизоде и ограничились двухминутным удалением россиянина. Тренер высказался о данном поступке. По словам Джона Хайнса, ему это не понравилось. Пока Департамент безопасности игроков не рассматривал этот эпизод и вероятнее всего не собирается.

«Чикаго» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, отставая от «Миннесоты» на четыре очка. Команда показывает очень плохие результаты, одержав семь побед в 22 встречах. Вот только все поражения «Блэкхоукс» потерпели в основное время.

«Ястребы» проиграли 8 из 10 последних матчей. На этом отрезке они победили только «Торонто» (4:3 ОТ) и «Сиэтл» (4:3). Потерпел поражения клуб в матчах с «Флоридой» (3:4), «Тампа-Бэй» (2:4), «Нэшвиллом» (2:4), «Баффало» (2:3), «Коламбусом» (3:7), «Сент-Луис» (2:4), «Детройтом» (1:5) и «Виннипегом» (1:3). Примечательно, что в шести из восьми проигранных встреч «Чикаго» пропускал минимум четыре шайбы – оборона в ужасном состоянии.

Коннор Бедард прилагает максимум усилий, чтобы вытащить команду из этого кризиса. Но его стараний недостаточно, да и хоккеист пока молод и малоопытен. Ему ещё предстоит воспитать в себе лидера в будущем. За 22 встречи он забросил 11 шайб и отдал восемь результативных передач. Также канадец делит первое место с Кучеровым по количество голов в первых периодах – по восемь. И пусть СМИ пытаются сбить с толку молодого форварда разными слухами, но он реагирует на них вполне адекватно.

«Миннесота» взбодрилась после смены тренера. Лишь бы только не изменилось отношение Джона Хайнса к Кириллу, после совершённого силового приёма в матче с «Нэшвиллом». Можно одержать третью победу, ведь играть предстоит с находящимся в ужасной форме «Чикаго», который к тому же много пропускает. Наша ставка на победу «Уайлд» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Миннесота» – «Чикаго» 3 декабря 2023 года

Дин Эвансон был уволен после серии поражений, длиной в семь матчей. Джон Хайнс сменил его и результаты с ходу пошли вверх. «Миннесота» выиграла последние две встречи и не собирается на этом останавливаться. «Чикаго» потерпел восемь поражений в 10 последних играх – ужасная статистика. Плюс ко всему очень слабо играет оборона, но атака может компенсировать большой разрыв, в частности благодаря молодому Коннору Бедарду. Рекомендуем поставить на победу хозяев и тотал больше 4.5 шайбы.

Ставка: победа «Миннесоты» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.05.