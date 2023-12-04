«Тампа-Бэй» — «Даллас». Кучеров не отомстит за 1:8

К сожалению, «молнии» не в силах взять реванш у таких «звёзд».

5 декабря состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Даллас». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют фаворитами хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.34. Шансы «Старз» оценили в 2.51. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Даллас» 5 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Тампа-Бэй» — «Даллас» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.76, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.06. Ставки на победу «Лайтнинг» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.86. Если выиграют в матче «Старз», сыграет коэффициент 1.95.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» (05.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 5 декабря «Тампа-Бэй» сыграет с «Далласом» на стадионе «Амали-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск. Болельщики ждут, что «Лайтнинг» возьмут реванш за унизительное поражение в минувшем очном матче.

В последней встрече «звёзды» обыграли дома «молний» со счётом 8:1. Игра сразу стала развиваться по негативному для «Тампа-Бэй» сценарию. К середине первого периода «Старз» полностью доминировали на площадке. Они забили три гола.

Шанс у «Лайтнинг» исправить ситуацию был. Виктор Хедман с передачи Никиты Кучерова реализовал большинство. Казалось, что у «молний» получиться включиться в борьбу, но «Даллас» решительно пресекал эти попытки на протяжении двух периодов. При этом «звёзды» продолжали забивать.

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в этой встрече установил клубный рекорд. Ему потребовалось 24 матча, чтобы записать в актив 40 очков. Предыдущее достижение принадлежало Стивену Стэмкосу (25 игр). Напомним, россиянин возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона.

Слабо отыграл встречу с «Далласом» голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. Вратарь отразил лишь 26 из 34 бросков. Пока россиянин только набирает форму после тяжёлой травмы.

Тем временем в последних пяти матчах «молнии» одержали только одну победу. Команда обыграла «Каролину» (8:2), а уступила «Колорадо» (1:4), «Аризоне» (1:3), «Питтсбургу» (2:4) и «Далласу» (1:8).

«Тампа-Бэй» в текущем сезоне набрала 25 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команды идут плотной группой — дистанция между четвёртым и 10-м местом составляет всего четыре очка.

«Даллас» в последних пяти встречах выступает нестабильно. Он победил «Виннипег» (2:0) и «Тампа-Бэй» (8:1), а уступил «Вегасу» (1:2 ОТ) и дважды «Калгари» (4:7 и 3:4 ОТ). Россиянин Евгений Дадонов в текущем сезоне провёл за «Старз» 21 матч. 34-летний нападающий забросил четыре шайбы и сделал столько же результативных передач.

«Даллас» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 22 матчах 31 очко. Он одержал 14 побед. Хорошо работает атака — 79 заброшенных шайб.

У «Лайтнинг» есть хорошая возможность сразу взять реванш у «звёзд» за поражение в минувшем очном матче (1:8). Но «Даллас» — очень сложный и сильный соперник, умеющий не только атаковать, но и надёжно обороняться. Из 11 выездных встреч текущего сезона они выиграли восемь. Поставим на то, что гости не проиграют и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за коэффициент 2.35.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Даллас» 5 декабря 2023 года

Не сомневаемся в стремлении «Тампа-Бэй» реабилитироваться за поражение в минувшем очном матче. Но в игре со «Старз» одного желания мало. Они умело защищаются и не уступали на выезде в основное время в последних пяти встречах регулярки. Кроме того, голкипер «молний» Андрей Василевский нестабилен и лишь набирает форму. Без его эффектных спасений надёжность обороны «Лайтнинг» резко снижается. Поставим, что «Даллас» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за коэффициент 2.35.

Ставка: «Даллас» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.35.