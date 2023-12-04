«Аризона» — «Вашингтон». Градус погони Овечкина за рекордом Гретцки упал

Россиянин не забросил ни одной шайбы в последних шести матчах. На него это совсем не похоже.

5 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Аризона» — «Вашингтон». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.23. Успех «Койотс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Аризона» — «Вашингтон» 5 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аризона» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Аризона Койотс» — «Вашингтон Кэпиталз» (05.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 декабря 2023, вторник. 05:00 МСК Аризона Койотс Глендейл Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

5 декабря состоится шесть встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Маллет-Арена» в городе Темпе померяются силами местная «Аризона Койотс» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

По итогам минувшего сезона «койоты» финишировали в нижней части турнирной таблицы НХЛ, но летом они точечно усилили состав. Одним из наиболее значимых приобретений «Аризоны» стал защитник «Лос-Анджелеса» Шон Дурзи. В 23 встречах в составе нового клуба он отметился пятью заброшенными шайбами и семью голевыми передачами.

Впрочем, результативность — это лишь приятный бонус. Дурзи и ещё несколько защитников «Аризона» приобрела в первую очередь для улучшения качества в обороне. В результате в 23 играх подопечные Андре Туриньи пропустили сравнительно немного — 68 шайб.

Причём большую часть шайб «Койотс» пропустили в начале сезона. Хоккеистам нужно было время для того, чтобы привыкнуть к пережитым переменам. В последних четырёх матчах «Аризона» победила «Вегас» (2:0), «Тампа-Бэй» (3:1), «Колорадо» (4:3 ОТ) и «Сент-Луис» (4:1).

Впрочем, небольшое количество пропущенных шайб обусловлено ещё тем, что набрал шикарную форму голкипер клуба из города Темпе Коннор Ингрэм. В этих четырёх матчах он совершил целых 123 сейва. Благодаря стараниям вратаря и не только «койоты» поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Так же, как и «Аризона», «Вашингтон» неудачно закончил минувший сезон. Летом он произвёл смену главного тренера и заметно обновил состав. Впрочем, многолетние лидеры — Том Уилсон, Евгений Кузнецов и, конечно же, Александр Овечкин — остались в команде. Никуда не делась и большая часть проблем.

«Кэпиталз» по-прежнему очень нестабильны, а также временами демонстрируют крайне невнятный хоккей. Складывается впечатление, как будто они играют без желания. При этом худший сезон в карьере выдаёт Овечкин. Градус его погони за рекордом Уэйна Гретцки заметно снизился.

Александр устанавливает антирекорды. Впервые он не нанёс ни одного броска по воротам в двух матчах подряд. Встреча с «Лос-Анджелесом» (2:1) стала для россиянина четвёртой без результативных действий. При этом на льду он провёл всего 13 минут и 49 секунд. Это худшие показатели за всю его карьеру в НХЛ.

В последних 13 матчах в регулярном чемпионате НХЛ капитан «столичных» забросил только три шайбы и отдал столько же результативных передач. Держится на плаву «Вашингтон» преимущественно за счёт хорошо организованной игры в обороне. В 21 матче он пропустил только 59 шайб, но и забросил всего ничего — 52.

Впрочем, Карбери, пожалуй, выжимает максимум из возможного. То, что «Вашингтон» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, во многом его заслуга. Для тренера опыт работы в НХЛ является первым. Это объясняет, почему у «столичных» до сих пор нет отлаженной системы.

Поставить на то, что сыграет ТМ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Дополнительные проблемы «Вашингтону» создала травма Никласа Бекстрёма, а впоследствии – его временное завершение карьеры. В частности из-за его отсутствия Овечкин выдаёт самый слабый показатель результативности в своей карьере.

Хочется верить, что в ближайшем будущем Александр придёт в себя и наверстает упущенное. Пока что его выступления оставляют негативный осадок. У многих складывается впечатление, что россиянин попросту не готов к сезону, хотя сказывается и возраст.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Аризона» — «Вашингтон» 5 декабря 2023 года

Команды нестабильны, поэтому выделить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Наилучшим вариантом для ставки видится тотал меньше 5.5 шайбы. У «Аризоны» и «Вашингтона» надёжные голкиперы и неплохо поставлена игра в обороне. Они сравнительно немного пропускают, но при этом и сами забивают мало. Особенно это касается «столичных».

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00.