«Лацио» — «Дженоа». Сарри обезвредит Малиновского

Украинец прибавил, но тренер тоже без дела не сидел. Он нашёл, чем мотивировать лидеров, и дела пошли на лад.

5 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» — «Дженоа». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех генуэзцев оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» — «Дженоа» 5 декабря 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Лацио» — «Дженоа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» — «Дженоа» (05.12.2023)

Позади уже 14 туров Серии А. На 5 декабря запланирован матч, который откроет программу 1/8 финала Кубка Италии. На стадионе «Олимпико» в Риме местный «Лацио» примет «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Орлята» испытывают большие проблемы в этом сезоне. Они располагаются в середине турнирной таблицы и временами демонстрируют невнятную игру. В 14 турах в Серии А римляне одержали только шесть побед и два раза сыграли вничью. За этот период времени они забили столько же, сколько пропустили — 15 мячей.

После поражения в матче 13-го тура с замыкающей турнирную таблицу «Салернитаной» (1:2) Маурицио Сарри сказал, что проанализирует ситуацию и примет решение касательно своего будущего. Специалист подчеркнул, что если поймёт, что произошедшее является его виной, то будет первым, кто примет решение уйти в отставку, поговорив об этом с президентом клуба.

Один из лидеров «Лацио» Педро Родригес сразу же встал на защиту Сарри. Футболист отметил, что 64-летний наставник является перфекционистом, поэтому, когда работа не ладится, у него возникает некоторое разочарование. Испанец сказал, что команда поддерживает Маурицио и убеждена в том, что он не является проблемой.

В двух следующих встречах «орлы» победили «Селтик» (2:0) и «Кальяри» (1:0). Одним из главных героев последней игры стал как раз Педро. Он записал на свой счёт победный гол. В матче с шотландцами результат сделал лучший бомбардир в истории «Лацио» Иммобиле. Он оформил дубль.

По итогу Чиро был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. За последние несколько лет результативность 33-летнего нападающего сильно снизилась. Причиной тому послужили травмы и возраст. Тем не менее опыт и лидерские качества футболиста по-прежнему играют очень важную роль в успехах римлян.

«Дженоа» располагается в нижней части турнирной таблицы чемпионата Италии — на 15-м месте. В 14 встречах в чемпионате Италии «грифоны» одержали только четыре победы и три раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили только 15 мячей, а пропустили 19.

С одной стороны, показатели не из лучших, но с другой — в прошлом сезоне красно-синие выступали в Серии В. То, что они в принципе добрались до 1/8 финала Кубка Италии, говорит о многом. На предыдущих стадиях подопечные Альберто Джилардино победили «Модену» (4:3) и «Реджину» (2:1 ДВ).

В игре с «Реджиной» результативной передачей отметился приобретённый у «Аталанты» полузащитник Руслан Малиновский. На осеннем отрезке он набрал хорошую форму. В последних шести встречах во всех официальных турнирах он записал на свой счёт два забитых мяча и столько же голевых передач.

Несмотря на сильно ограниченные ресурсы, генуэзцы зачастую демонстрируют приятный глазу атакующий футбол и регулярно доставляют проблемы лидерам. В начале сезона они победили как раз «Лацио» (1:0), а затем сыграли вничью с «Наполи» (2:2), разгромили «Рому» (4:1) и навязали достойную борьбу «Милану» (0:1).

Единственное, что смущает — бóльшую часть очков «Дженоа» добыл на домашнем стадионе. В семи матчах на выезде в Серии А подопечные Джилардино одержали только одну победу и один раз сыграли вничью — с располагающимся неподалёку от зоны вылета «Удинезе» (2:2). За этот отрезок времени они забили только пять мячей, а пропустили 10.

Поставить на победу римлян в предстоящей игре и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Немаловажно, что матч кубковый. Сарри наверняка прибегнет к некоторым экспериментам, но на результате это никак отразиться не должно.

Для нынешних римлян важна каждая игра, так что никакой расслабленности быть не должно. Команда уже начала делать шаги по исправлению ситуации. Полагаем, Педро и Иммобиле не допустят того, чтобы Сарри бесславно ушёл в отставку. В шести из восьми последних очных встреч «орлы» победили. Скорее всего, выиграют и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Лацио» — «Дженоа» 5 декабря 2023 года

В кубковых матчах многое зависит от глубины состава. У «Лацио» она на порядок больше, чем у «Дженоа». Несмотря на имеющиеся проблемы, римляне выглядят фаворитами. История очных встреч всецело на их стороне. Солидное преимущество даст бело-небесно-голубым то, что встреча состоится на стадионе «Олимпико». Полагаем, они одержат победу, но слишком много голов не ждём. С результативностью дела не очень обстоят у обеих команд, но и пропускают они нечасто.

Ставка: победа «Лацио» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.04.