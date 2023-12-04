«Лутон Таун» — «Арсенал». За Зинченко должок!

Недавно Артета заступился за украинского футболиста. Пора бы ему отплатить за доверие.

5 декабря состоится матч 15-го тура АПЛ «Лутон Таун» — «Арсенал». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.24. Успех «шляпников» оценён в 13.0. Ставки на ничью принимаются тоже за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лутон Таун» — «Арсенал» 5 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Лутон Таун» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.83. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Англии «Лутон» — «Арсенал» (05.12.2023)

Позади матчи 5-го тура группового этапа еврокубковых турниров, возвращаемся на внутренние арены. 5 декабря состоятся две встречи 15-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне померяются силами местный «Лутон Таун» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.

«Лутон Таун» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Если бы с «Эвертона» не сняли 10 очков за нарушение финансовых правил первенства, «шляпники» вообще располагались бы в зоне вылета. С большой долей вероятности по итогам сезона они вылетят обратно в Чемпионшип.

За команду даже немного обидно. Одержав трудовую победу в финальном матче плей-офф минувшего розыгрыша Чемпионшипа с «Ковентри Сити» (1:1, по пенальти 6:5), она впервые за более чем 30 лет добыла путёвку в АПЛ.

Летом клуб приобрёл множество новичков, но Робу Эдвардсу это не сильно помогло. В 14 матчах в АПЛ его подопечные одержали только две победы и три раза сыграли вничью. Помимо этого, «Лутон» вылетел из Кубка лиги, уступив на стадии 1/16 финала располагающемуся в нижней части турнирной таблицы Первой лиги «Эксетер Сити» (0:1).

Показатели явно не из лучших, но не стоит делать поспешных выводов. На стадионе «Кенилворт Роуд» «шляпники» становятся неудобным соперником практически для любой команды. Дома они сумели обыграть «Кристал Пэлас» (2:1), сыграли вничью во встречах с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Ливерпулем» (1:1), а также навязали борьбу «Тоттенхэму» (0:1).

Удастся ли «шляпникам» доставить проблемы лондонскому «Арсеналу»? «Канониры» преуспевают как на внешней, так и на внутренней арене. Они стали обладателями Суперкубка Англии, возглавляют турнирную таблицу АПЛ, а также досрочно выиграли группу в Лиге чемпионов.

В 22 встречах во всех официальных турнирах подопечные Микеля Артеты потерпели только три поражения и столько же раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они пропустили 18 мячей, а забили 47. Последние пять матчей «канониры» выиграли с общим счётом 14:2.

Может показаться, что у «Арсенала» всё просто превосходно, но на самом деле это не совсем так. Первый его камень преткновения — это выезды. В гостях лондонцы вынужденно играют очень прагматично. В 11 встречах на выезде во всех турнирах они забили только 15 мячей, а пропустили 10.

Второй проблемой «канониров» являются докучающие временами проблемы с реализацией. В матче последнего тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» они вполне могли выиграть разгромно, а не с близким счётом 2:1. Был момент с попаданием мяча в штангу, неоднократно он пролетал в нескольких сантиметрах от ворот «волков», плюс много выручал голкипер соперника.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением, что такие неуверенные победы могут помешать подопечным Артеты выиграть золотые медали АПЛ. Он отметил, что те матчи, в которых они побеждают с минимальным перевесом, вполне могут закончиться в пользу соперника.

Стоит ли напоминать, что в прошлом сезоне «Арсенал» буквально подарил чемпионство «Манчестер Сити» из-за неуверенности и досадных ошибок? Одну из ключевых ошибок допустил Александр Зинченко в матче 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2). Ничья в той встрече выбила лондонцев из колеи.

В игре последнего тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» украинец также допустил ошибку, которая привела к голу соперника. Артета встал на защиту игрока, отметив, что полезных качеств у него больше. Испанский специалист призвал любить Зинченко таким, какой он есть. Но не подведёт украинец Артету, как в прошлом сезоне, в самый важный момент?

Так или иначе, напрашивается ставка на то, что лондонцы не проиграют в грядущем матче и тотал будет меньше 3.5 мяча, за коэффициент 1.88. В шести встречах в АПЛ дома «шляпники» пропустили только восемь мячей, а забили шесть. Если поддержка родных трибун помогла им зацепиться за ничью с «Ливерпулем», то и у «канониров» можно попробовать отнять очки.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура АПЛ «Лутон Таун» — «Арсенал» 5 декабря 2023 года

На бумаге «Арсенал» выглядит явным фаворитом. У «Лутона» гораздо меньше ресурсов и хуже результаты, чем у него. Однако у «шляпников» есть характер. Кроме того, дополнительную энергию им придаст поддержка трибун «Кенилворт Роуд». Дома пропускают подопечные Эдвардса очень редко. Учитывая и то, что «канониры» мало забивают на выезде, а также иногда испытывают проблемы с завершением, Х2 + ТМ 3.5 мяча, на наш взгляд, выглядит наиболее вероятным исходом игры.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.