«Оттава» — «Рейнджерс». Панарин поймал кураж!

6 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Оттава» — «Рейнджерс». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.14. Успех «Сенаторз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Оттава» — «Рейнджерс» 6 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Оттава» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.10.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (06.12.2023)

6 декабря состоится восемь встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Канадиан Тайр-центр» померяются силами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

По итогам прошлого сезона «Оттава» финишировала на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Летом она точечно усилила состав, подписав нападающего «Рейнджерс» Владимира Тарасенко, а также форвардов «Детройта» и «Лос-Анджелеса» — Доминика Кубалика и Зака Макьюэна.

Однако глобальных позитивных изменений не произошло. Во всяком случае пока что. Подопечные Ди Джей Смита замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. У «Сенаторз» есть достаточно много матчей в запасе, но далеко не факт, что в них получится набрать очки.

В последних 15 встречах в регулярном чемпионате НХЛ «Оттава» одержала только шесть побед, причём лишь четыре из них были добыты в основное время. В овертайме «сенаторы» обыграли «Детройт» (5:4 ОТ), а в серии послематчевых буллитов — «Миннесоту» (2:1 Б). Во всех остальных матчах они потерпели поражения в основное время.

И всё это при том, что 11 из 15 матчей проходили в «Канадиан Тайр-центре» в Оттаве. После яркого старта сезона последовал спад. В последних 13 матчах Тарасенко не забросил ни одной шайбы. За этот отрезок времени он отдал только шесть результативных передач.

У «Рейнджерс» дела обстоят совсем иначе. Они возглавляют сводную таблицу НХЛ. У «синерубашечников» столько же очков, сколько у «Бостона», но имеется матч в запасе. В 23 встречах они потерпели только пять поражений. За этот период времени пропустили всего 60 шайб, а забросили — 80.

15 из них записал на свой счёт Артемий Панарин. Также он отметился 20 результативными передачами. Россиянин располагается на четвёртом месте в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Записав на свой счёт хет-трик и одну результативную передачу в последней игре с «Сан-Хосе» (6:5), Панарин поднялся на четвёртое место по количеству встреч с четырьмя и более очками среди левых нападающих за первые девять сезонов в НХЛ. У него 19 таких матчей. На третьей строчке Илья Ковальчук с 21-й игрой.

Кроме того, Панарин сравнялся с легендарным Уэйном Гретцки по количеству результативных домашних матчей на старте сезона. Россиянин набрал очки в 10 играх кряду. Он стал лишь третьим игроком в историю клуба, кому удалось достичь подобной двузначной серии.

В отличном тонусе пребывает и другой россиянин, выступающий за «Рейнджерс». Речь, конечно же, идёт об Игоре Шестёркине. В этом сезоне он принял участие в 14 встречах, в которых пропустил 26 шайб. Впрочем, сейчас практически все хоккеисты «синерубашечников» находятся на подъёме.

Поставить на то, что подопечные Питера Лавиолетта в основное время обыграют «Оттаву», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. В 13 из 19 последних матчей в НХЛ команда из Нью-Йорка одерживала победы по итогам 60 минут. К предстоящей встрече она подходят в качестве явного фаворита.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Оттава» — «Рейнджерс» 6 декабря 2023 года

Даже несмотря на поддержку домашних трибун, «Оттава» регулярно проигрывает. Произведённые летом усиления в последнее время перестали приносить плоды. «Рейнджерс» в этом сезоне демонстрируют высочайший уровень хоккея и одерживают одну победу за другой. Не в последнюю очередь успехи связаны с шикарной формой Панарина. Россиянин набрал сумасшедший ход. Полагаем, он порадует болельщиков ещё одним результативным матчем и поможет своей команде набрать два очка.

Ставка: победа «Рейнджерс» в основное время за коэффициент 2.14.