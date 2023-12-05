«МЮ» — «Челси». Мудрик прогрессирует, а тен Хаг теряет раздевалку

6 декабря состоится матч 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало игры — в 23:15 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 2.40. Успех «красных дьяволов» оценён в 2.85. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Челси» 6 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси» (06.12.2023)

В самом разгаре 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. На 6 декабря запланировано шесть встреч 15-го тура. В одной из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.

В этом сезоне «МЮ» выглядит далеко не так привлекательно, как в минувшем. В 14 матчах в чемпионате Англии он одержал восемь побед и потерпел шесть поражений. Бывший легендарный футболист «красных дьяволов» Пол Скоулз отметил, что результаты обманчивы. Он сказал, что на данный момент это просто плохая футбольная команда.

Результаты выступлений в Лиге чемпионов гораздо лучше отражают текущую форму манкунианцев. Они располагаются на последнем месте в группе. В пяти встречах подопечные Эрика тен Хага победили только «Копенгаген» (1:0), причём не без удачи. На последних секундах выручил команду, парировав 11-метровый удар, Андре Онана.

Впрочем, в игре голкипера также не наблюдается стабильность. Его регулярно критикуют. Временами Онана спасает, но также нередко допускает ошибки. В пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов он пропустил 14 мячей, что является худшим результатом в истории для английских клубов в турнире.

Скоулз также выразил мнение, что в составе манкунианцев стало слишком много ленивых футболистов. Встреча последнего тура АПЛ с «Ньюкаслом» (0:1) подтверждает его слова. «Манчестер Юнайтед» полностью провалил первый тайм и только чудом не пропустил больше.

«Сороки» нанесли 22 удара. Они практически весь матч владели инициативой и большим перевесом по владению мячом. «МЮ» нанёс только восемь ударов, и лишь один из них пришёлся в створ. По ходу встречи у тен Хага возник конфликт сразу с двумя подопечными — Маркусом Рашфордом и Антони Марсьялем.

В игре Рашфорда, а также доброй половины команды из Манчестера, проглядывается сильный спад. За 60 минут в матче с «Ньюкаслом» очень много забивавший в прошлом сезоне лидер «красных дьяволов» не нанёс ни одного удара по воротам, не совершил ни одного касания мяча в штрафной площади соперника, а также не создал ни одного момента.

Судя по всему, тен Хаг теряет раздевалку. Ранее он отстранил от тренировок с основной командой Джейдона Санчо. Да и конфликт нидерландца с Криштиану Роналду ещё достаточно свеж в памяти. Если в ближайшем будущем ситуация не улучшится, тренер наверняка будет отправлен в отставку.

У «Челси» дела обстоят совсем иначе. Он неудачно начал сезон, но затем Маурисио Почеттино освоился на новом месте и дела пошли на лад. В последних восьми турах в АПЛ «синие» уступили только «Брентфорду» (0:2) и «Ньюкаслу» (1:4). Также они сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2) и «Манчестер Сити» (4:4).

Победили лондонцы «Фулхэм» (2:0), «Бёрнли» (4:1), «Тоттенхэм» (4:1) и «Брайтон» (3:2). Подопечные Почеттино стали демонстрировать гораздо более уверенную игру и чаще реализовывать моменты. В последних девяти матчах они забили 22 мяча.

Лидеры атаки «Челси» — Коул Палмер, Рахим Стерлинг и Николас Джексон набрали очень хорошую форму. Также заметно прибавил Михаил Мудрик. Украинец принял участие в семи из восьми последних матчей в чемпионате Англии, в которых записал на свой счёт два забитых мяча.

Вполне вероятно, что «аристократы» ещё поборются за попадание в зону еврокубков. Недавно Почеттино отметил, что сейчас самое главное — это наблюдать за процессом и совершенствоваться каждый день. Аргентинский специалист подчеркнул, что его дело тренировать, а надежда на попадание в топ-4 по итогам сезона должна оставаться в сердцах футболистов.

К грядущему матчу «синие» подходят в качестве небольших фаворитов. Впрочем, так же, как и «красным дьяволам», лондонцам частенько не хватает надёжности в защите. В 14 матчах в чемпионате Англии они пропустили 22 мяча. Поэтому предлагаем проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.90 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

На «Олд Траффорд» манкунианцы всегда опасны. «Синим» стоит остерегаться Бруну Фернандеша и Алехандро Гарначо. Португалец в 14 матчах в АПЛ записал на свой счёт три гола и столько же результативных передач. Аргентинец, в свою очередь, в шести последних играх во всех турнирах отдал один голевой пас и забил два мяча. Один из голов получился очень красивым и напомнил о легендарном Уэйне Руни.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 6 декабря 2023 года

Демонстрируемый «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне футбол оставляет сплошь негативное впечатление и вызывает много вопросов. Однако на домашнем стадионе он наверняка сумеет забить как минимум один гол «Челси». С другой стороны, «аристократы» в последнее время набрали превосходную форму. Они очень много забивают даже в матчах с лидерами. С большой долей вероятности «синие» одержат результативную победу в грядущем матче, но лучше всё же проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за 1.90, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

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