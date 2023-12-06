Экспресс на АПЛ с коэффициентом 5.95: Холанда и Мудрика ждёт непростой экзамен

Лёгкой прогулки у «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой» не будет, а «Челси» предстоит играть с «МЮ». Обе встречи непредсказуемы.

На 6 декабря запланировано шесть матчей 15-го тура АПЛ. Мы представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.95 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»

Ливерпуль» является фаворитом данной встречи. Несмотря на то, что «Шеффилд» проводит домашний матч, последние игры команды не внушают оптимизма. Поражение в играх с «Бёрнли» (0:5) и «Борнмутом» (1:3) говорят о серьезных проблемах в обороне «клинков». К тому же прошлые встречи с «Ливерпулем» также не были успешными для «Шеффилда». «Красные» напротив, показывают отличные результаты, одержав победу в трёх из последних пяти матчей, в том обыграв «Фулхэм» со счётом 4:3 и ЛАСК — 4:0.

Команда Юргена Клоппа выглядит более сбалансированной и опасной в атаке, что, безусловно, должно сказаться и в этой игре. Учитывая текущую форму команд и их последние встречи, можно предположить, что «Ливерпуль» выиграет эту встречу. «Шеффилд Юнайтед» может попытаться оказать сопротивление, особенно на своём поле, но учитывая проблемы в обороне и высокий уровень игры «красных», победа гостей кажется наиболее вероятным исходом. Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 мяча оценён в 1.67.

Прогноз на матч «МЮ» — «Челси»

Анализируя последние игры обеих команд, можно заметить, что «Челси» демонстрирует более устойчивые результаты, чем соперник. Победа над «Брайтоном» и убедительная игра в матче с «Манчестер Сити» показывают, что лондонцы находятся в рабочей форме и способны дать отпор сильным соперникам. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» столкнулся с рядом трудностей в последних играх, уступив «Ньюкаслу» и сыграв вничью с «Галатасараем». Тем не менее победа во встрече с «Эвертоном» показывает, что у манкунианцев достаточно потенциала для возвращения к победному ритму.

«Манчестер Юнайтед» будет играть на своем поле, что может придать ему дополнительную уверенность и силы для борьбы за победу. С учетом всех факторов, предполагается, что матч закончится нс голами от обеих сторон. Обе команды обладают высококвалифицированными игроками, которые способны реализовать свои моменты, однако также клубы понимают важность этой встречи в контексте всего сезона и будут стремиться минимизировать ни в чём не уступать друг другу. Ставки на обе забьют принимают за 1.55.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ман Сити»

Несмотря на последние уверенные победы «Астон Виллы» и неплохую форму команды, история встреч и текущее положение клубов в турнирной таблице говорят в пользу «Манчестер Сити». Главный вопрос заключается в том, смогут ли «львы» что-то продемонстрировать мощному атакующему потенциалу «Сити».

«Ман Сити» неоднократно доказывал свою силу даже на выезде. А последние матчи показывают, что команда находится в хорошей атакующей форме, забивая множество голов. Однако защитные действия «горожан» иногда оставляют желать лучшего, что видно по последним результативным играм. «Астон Вилла», в свою очередь, демонстрирует характер и способна удивить, однако сыграть с одним из лидеров АПЛ даже на своём поле будет сложной задачей. Ключевым моментом для хозяев станет организация защиты и попытка эксплуатировать любые шансы на контратаках.

Вероятно, что «Ман Сити» возьмёт инициативу в свои руки с первых минут и будет стремиться забить как можно скорее. Однако в качестве ставки можно взять тотал больше 3.5 мяча. Несмотря на разницу в классе, «Астон Вилла» может создать определённые проблемы и забить гол или два, как показывают последние очные встречи, и игры бирмингемцев в этом сезоне. Всё же они под руководством Унаи Эмери уверенно держатся в топ-4 АПЛ. Думается, у действующего чемпиона Англии будут проблемы. Ставки на тотал больше 3.5 мяча принимают за 2.30.

Экспресс на матчи 6 декабря

Ставка 1: индивидуальный тотал «Ливерпуля» в матче с «Шеффилд Юнайтед» больше 2.5 мяча за 1.67.

Ставка 2: обе забьют в матче «МЮ» — «Челси» за 1.55.

Ставка 3: тотал больше 3.5 мяча во встрече «Астон Вилла» — «Ман Сити» за 2.30.

Общий коэффициент: 1.67 Х 1.55 Х 2.30 = 5.95.