«Эвертон» — «Ньюкасл». Эдди Хау обескуражен

7 декабря состоится матч 15-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «сорок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех «ирисок» оценивается в 3.12. На ничью дают коэффициент 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» 7 декабря 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «Эвертон» — «Ньюкасл» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен за 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» (07.12.2023)

Игра 15-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» пройдёт 7 декабря на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск. Тренерский штаб «сорок» столкнулся с проблемой, поскольку тяжёлая травма надолго вывела из состава голкипера Ника Поупа. Вратарь рискует пропустить до пяти месяцев из-за повреждения плеча.

«Ньюкасл» в минувшем матче обыграл дома «Манчестер Юнайтед» (1:0). С сигнала арбитра о начале встречи инициативой завладели чёрно-белые и стали воплощать в жизнь тактические замыслы Эдди Хау. В первом тайме они безгранично владели инициативой и нанесли по воротам «МЮ» 14 ударов.

«Красные дьяволы» судорожно оборонялись, а их попытки наладить контроль мяча и проводить контратаки были пресечены футболистами «Ньюкасла». На 55-й минуте Энтони Гордон забил победный мяч. Если бы не травма Ника Поупа, наставник «сорок» мог от души отпраздновать важную победу.

Сразу активизировалось руководство клуба, рассматривая все доступные варианты. Находящийся без команды бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа попал в шорт-лист «Ньюкасла». Интересовались «сороки» и голкипером «Арсенала» Аароном Рамсдейлом.

«Ньюкасл» находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков. Клуб выиграл восемь встреч и две завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «сороки» провели шесть игр, в которых одержали одну победу и два матча завершили вничью.

В последних пяти встречах АПЛ подопечные Эдди Хау выступили хорошо. Они победили «Арсенал» (1:0), «Челси» (4:1), «МЮ» (1:0), а с «Вулверхэмптоном» (2:2) сыграли вничью. Уступили «сороки» «Борнмуту» (0:2). Таким образом, три из этих матчей завершились тоталом больше 1.5 мяча.

«Эвертон» в минувшем туре чемпионата Англии на выезде обыграл «Ноттингем Форест» (1:0). Команды не отсиживались в обороне и пытались наладить позиционное нападение. Подопечные Шона Дайча первыми сумели найти слабое место в защите соперника, и Дуайт Макнил на 67-й минуте встречи забил победный гол.

Таким образом, «ириски» в последних пяти матчах АПЛ демонстрируют хорошее командное взаимодействие. Они победили «Вест Хэм» (1:0), «Кристал Пэлас» (3:2), «Ноттингем Форест» (1:0), а с «Брайтоном» сыграли вничью (1:1). Уступили подопечные Шона Дайча «Манчестер Юнайтед» (0:3).

«Эвертон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав семь очков. Команда выиграла пять встреч и две завершила вничью. Стоит отметить, что по решению комиссии АПЛ у «ирисок» сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Клуб подал апелляцию.

Отсутствие вратаря Ника Поупа станет проблемой для Эдди Хау. Защита «сорок» лишилась сильного козыря. Возможно, «ириски» воспользуются этой ситуацией и сделают акцент на атаку. Отметим, что в последних встречах подопечные Шона Дайча набрали хорошую форму. Рассмотрим ставку на то, что «Эвертон» не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча, за 2.18.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» 7 декабря 2023 года

«Ньюкасл» слабо выступает на выезде в этом сезоне в АПЛ. Всего одну победу одержали «сороки» в шести встречах. Они обыграли только безнадёжного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» (8:0). Кроме того, в каждом из пяти последних гостевых матчей чёрно-белых забивалось минимум два гола. В свою очередь, подопечные Шона Дайча демонстрируют сбалансированный футбол и набрали отличную форму. Рекомендуем рассмотреть ставку, что «Эвертон» не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча, за 2.18.

Ставка: «Эвертон» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.18.