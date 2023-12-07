Экспресс на КХЛ с коэффициентом 6.62: Жамнов и Кудашов ещё не отошли после 8:7

Последние матчи перед небольшим перерывом в регулярном сезоне КХЛ команды проведут 7 декабря. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.62 на матчи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ак Барс»

В преддверии очередного тура внимание привлекает матч между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Обе команды демонстрируют хорошую форму, однако статистика последних матчей говорит в пользу «Локо», который одержал четыре победы в последних пяти играх, уступив только один раз по буллитам на выезде. «Ак Барс» же, несмотря на недавнюю победу со счётом 4:0, потерпел после этого поражение в матче с «Северсталью» в гостях — 1:4.

История предыдущих встреч этих соперников говорит о том, что матчи между ними обычно проходят в упорной борьбе и с минимальным преимуществом одной из сторон. Учитывая последние игры и мотивацию команд, можно предположить, что «Локомотив», который демонстрирует стабильность и уверенность в своих действиях, действительно сможет использовать домашний фактор и наработанную тактику для победы.

Тем не менее «Ак Барс» известен своей способностью к внезапным всплескам активности и голевым рывкам, состав у казанского клуба тоже солидный — с опытными исполнителями. Это делает его опасным даже в гостевых матчах. Ожидается, что команды обменяются шайбами, причём не раз, но вряд ли тотал от этого будет крупным. Наша ставка — «обе забьют больше 1.5 шайбы» за 2.20.

Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи»

«Спартак» показывает переменчивые результаты, но одержал победу в дерби с «Динамо» в овертайме со счётом 8:7, что свидетельствует о высокой результативности атаки, но также и о проблемах в защите. Также стоит отметить недавнюю победу в игре с «Автомобилистом» со счётом 4:1, хотя поражения от «Салавата Юлаева», «Куньлуня» и «Металлурга» не добавляют уверенности перед предстоящей игрой.

«Сочи» также не может похвастаться стабильностью, уступив в последнем матче «Куньлуню» (4:5 ОТ), а до этого дважды проиграв «Локомотиву». Однако важно учесть победу сочинцев во встрече с «Амуром» со счётом 5:2, что показывает способность команды к эффективной игре в нападении.

История личных встреч говорит о том, что «Спартак» часто оказывался сильнее «Сочи», одержав победу в трёх из пяти последних матчей. Учитывая предматчевую статистику, можно предположить, что московская команда действительно имеет большие шансы на успех. Тем не менее нельзя сбрасывать со счетов и «Сочи», учитывая способность клуба к внезапным всплескам активности и результативности.

Прогнозируем, что матч будет напряжённым и богатым на голы, учитывая стиль обеих команд и их последние встречи. Вероятно, «Спартак» сможет использовать своё домашнее преимущество и опыт игроков для контроля игры. Предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.68.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо»

«Динамо» кажется более уверенной командой, несмотря на поражение в последнем матче со счётом 7:8 в овертайме от «Спартака». Это была боевая игра с большим количеством заброшенных шайб, в которой бело-голубые показали характер и способность к возвращению в игру, несмотря на существенный отрыв соперника по ходу встречи. «Северсталь», с другой стороны, одержала победу в последнем матче со счётом 4:1 над «Ак Барсом», что говорит о высоком потенциале череповецкой команды. Однако последние игры показывают нестабильность, что может сказаться на игре с более опытным соперником, которым являются бело-голубые.

История личных встреч также говорит в пользу столичного клуба, который в последних матчах чаще выходил победителем в играх с «Северсталью». Учитывая все факторы, включая текущую форму, историю встреч и предполагаемый состав команд, мы считаем, что матч может получиться достаточно равным, но с небольшим преимуществом у столичного клуба. Ожидается, что «Динамо» сможет управлять игрой и диктовать свои условия, опираясь на опыт и мастерство своих лидеров. Предлагаем ставку на победу бело-голубых в матче за 1.75.

Экспресс на матчи 7 декабря

Ставка 1: обе забьют больше 1.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Ак Барс» за 2.20.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Спартак» — «Сочи» за 1.68.

Ставка 3: победа «Динамо» в игре с «Северсталью» с учётом ОТ и буллитов за 1.75.

Общий коэффициент: 2.20 Х 1.68 Х 1.75 = 6.62.