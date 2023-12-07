«Ювентус» — «Наполи». Аллегри нейтрализует Хвичу

Тренер был признан лучшим в ноябре в Серии А. Беспроигрышная серия его команды продлится.

8 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 2.45. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» 8 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Наполи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» (08.12.2023)

Позади 14 туров итальянской Серии А. 8 декабря состоится интереснейшая встреча, которая откроет программу 15-го тура. На стадионе «Альянц» в Турине померяются силами «Ювентус» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В 14 турах в чемпионате Италии «Ювентус» уступил только «Сассуоло» (2:4) на выезде. Также он сыграл вничью с «Болоньей» (1:1), «Аталантой» (0:0) и лидирующим «Интером» (1:1). «Старая синьора» расположилась на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от «нерадзурри» составляет два очка.

В преддверии последней встречи с «Монцей», Массимилиано Аллегри сказал, что отставание от «Интера» всего в два очка — это источник гордости и удовлетворения, но команда должна быть начеку. Он подчеркнул, что важно постоянно совершенствоваться во всех аспектах игры и находиться в лучшем моральном состоянии перед каждым матчем.

Интересно, что ранее появлялась информация, что Аллегри может покинуть туринский клуб по окончании сезона. Сообщалось, что тренер недоволен изменениями в команде после ухода Андреа Аньелли, а также слухами о назначении на его должность Антонио Конте. Несмотря на это, туринцы на характере обыграли «Монцу» (2:1). Победный гол на 90+4-й минуте забил Федерико Гатти с передачи Адриена Рабьо.

В результате Аллегри был признан лучшим тренером Серии А в ноябре. Генеральный директор первенства Луиджи Де Сьерво отметил, что наставник является одним из величайших мастеров итальянского футбола. Он подчеркнул, что необыкновенный опыт и сильный характер позволяют специалисту лучше всего управлять командой, которой пришлось компенсировать серьёзные потери.

«Наполи» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от «Ювентуса» составляет девять очков. В ближайшее время оно с большой долей вероятности будет только увеличиваться. Подходят ко встрече со «старой синьорой» неаполитанцы в плохой форме.

Из-за неудовлетворительных результатов руководство южан отправило в отставку Руди Гарсию и назначило на его должность опытного Вальтера Маццарри. 59-летний специалист ранее уже работал в «Наполи» — с 2009 по 2013 год. Тогда он поднял команду из нижней части турнирной таблицы в лидеры, а также привёл её к победе в Кубке Италии.

Вот только после перехода в «Интер» карьера называвшего себя «уникальным тренером» Маццарри стремительно пошла на спад. Возвращение в Неаполь также пока что складывается неудачно. В последних трёх матчах неаполитанцы не без удачи обыграли нестабильную «Аталанту» (2:1), разгромно уступили «Интеру» (0:3), а также проиграли мадридскому «Реалу» (2:4).

Интересно, что «сливочные» подходили ко встрече с меньшей турнирной мотивацией, чем их соперники. В отличие от неаполитанцев, к тому моменту они уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее мадридцы были лучше по всем статистическим параметрам и уверенно довели дело до победы.

Индивидуальных качеств лидеров «Наполи», в частности Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии, регулярно оказывается недостаточно во встречах с сильными соперниками. Неаполитанцы много пропускают, а также испытывают проблемы с реализацией.

Поставить на то, что «Ювентус» как минимум не проиграет «Наполи» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно с коэффициентом 1.85 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей. У «старой синьоры» одна из самых надёжных оборон в лиге. В 14 встречах они пропустили только девять мячей, однако и сами забили немного — 22.

У неаполитанцев с результативностью дела, на первый взгляд, обстоят получше. За этот же период времени они забили 26 мячей. Автором четырёх из них стал Кварацхелия. Также он отдал три результативные передачи. Всё бы ничего, но практически все голы были забиты в матчах с аутсайдерами. Оборону «Интера» «Наполи» вскрыть не получилось. Скорее всего, «Ювентусу» они тоже не смогут забить.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» 8 декабря 2023 года

На домашнем стадионе «Ювентус» в этом сезоне не потерпел ни одного поражения. К предстоящей встрече он подходит в отличной форме, с девятиматчевой беспроигрышной серией. А вот «Наполи» переживает трудные времена. От смены тренера пока что нет никакого прока. Скорее всего, «старая синьора» в привычном прагматичном стиле уверенно обыграет гостей. Предлагаем взять 1Х + ТМ 3.5 мяча за 1.85 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.

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