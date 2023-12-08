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Экспресс на футбол с коэффициентом 9.29: Дзюба на волне успеха, а Хвиче не так повезло

8 декабря возвращается клубный футбол и нас ждут интересные матчи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.29 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Урал»

Анализируя последние игры обеих команд, можно отметить некоторое преимущество «Локомотива», который демонстрирует более уверенные результаты на своём поле. В последних пяти матчах железнодорожники одержали две победы и трижды сыграли вничью. Причём оба раза выигрывали на своём поле. Екатеринбуржцы же потерпели поражения в трёх гостевых встречах, при одной домашней победе в пяти последних встречах.

Исходя из статистики, можно предположить, что «Локомотив» проявит инициативу и будет контролировать ход встречи, учитывая важность победы на домашней арене перед зимним перерывом. «Урал», в свою очередь, попытается воспользоваться своими моментами, однако оборона екатеринбуржцев может не выдержать давления более мотивированных хозяев.

Ключевым фактором станет средняя линия, в которой «Локомотив» должен будет показать своё превосходство, чтобы диктовать условия игры и создавать голевые моменты. Вероятно, что наибольшее давление будет оказано в первой половине матча, что позволит хозяевам установить контроль над игрой и, возможно, выйти вперёд. В конечном итоге, несмотря на то что футбол всегда полон сюрпризов, «Локомотив» имеет все шансы завершить матч в свою пользу. Наш прогноз: победа «Локомотива» за 1.73.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи»

«Ювентус» подходит к игре с девятиматчевой беспроигрышной серией, в которой он продемонстрировал способность выигрывать важные матчи и удерживать ничейные результаты в сложных играх. Таких, например, как встреча с «Интером». Последние результаты «Наполи», включая поражение от «Интера», а также неудачу в матче с «Эмполи», подрывают уверенность неаполитанской команды и её фанатов в преддверии встречи.

Преимущество домашнего поля для «Ювентуса» не должно быть недооценено, это дополнительный фактор, который может сыграть в пользу туринцев. Учитывая текущую форму команд и их последние встречи, особенно поражение «Ювентуса» в апреле месяце, «старая синьора» будет стремиться взять реванш за него. При этом «Наполи», несмотря на недавние неудачи, остаётся опасным соперником с высококлассными игроками в составе, которые могут в любой момент решить исход встречи.

Ожидается, что оба тренера подойдут к матчу с максимальной концентрацией и тщательно проработают тактические схемы. Вероятно, игра будет проходить с переменным успехом, с возможными моментами доминирования каждой из сторон. В итоге, учитывая последние результаты и мотивацию клубов, мы поставим на обе забьют за 1.82.

Прогноз на матч «Хетафе» — «Валенсия»

«Хетафе» в последних пяти матчах трижды победил и один раз сыграл вничью. Хотя поражение было довольно болезненным со счётом 0:2 в игре с «Лас-Пальмас», но на выезде. Такие колебания в игре, конечно, могут сказаться на психологическом состоянии игроков, и тренерскому штабу придётся приложить немало усилий, чтобы настроить команду на позитивный лад.

«Валенсия», с другой стороны, также показывает переменчивые результаты. Одержав две победы, команда потерпела два поражения, включая разгром от «Реала» со счётом 1:5. Однако последний матч с «Жироной», несмотря на поражение, показал, что «летучие мыши» способны давать отпор сильным соперникам.

История предыдущих встреч между клубами свидетельствует о том, что преимущество чаще оказывалось на стороне «Валенсии», в том числе и в предпоследней встрече, в которой она одержала убедительную победу со счётом 5:1. Тем не менее в последнем матче между этими соперниками «Хетафе» смог вырвать победу с минимальным преимуществом — 1:0, что может добавить уверенности игрокам перед предстоящей встречей.

Вероятно, обе команды продемонстрируют желание выиграть, но их равные силы позволят каждому заработать по одному очку. Такой исход позволит обеим командам сохранить свои позиции в турнирной таблице, не давая преимущества сопернику. Рекомендуем ставку на ничью за 2.95.

Экспресс на матчи 8 декабря

Ставка 1: победа «Локомотива» в игре с «Уралом» за 1.73.

Ставка 2: обе забьют в матче «Ювентус» — «Наполи» за 1.82.

Ставка 3: ничья в игре «Хетафе» — «Валенсия» за 2.95.

Общий коэффициент: 1.73 Х 1.82 Х 2.95 = 9.29.