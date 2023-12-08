«Зенит» — «Пари НН». Сергей Семак вернётся к правильному курсу

Тренеру петербуржцев нужно срочно исправляться за поражения в матчах с «Локо» и «Динамо».

9 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Пари НН». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.27. Успех нижегородцев оценён в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Пари НН» 9 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН» (09.12.2023)

Несмотря на снег и холод, Российская Премьер-Лига продолжает радовать болельщиков. Впрочем, командам осталось провести один тур, после чего наступит зимний перерыв. 9 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Уступив «Локомотиву» (1:3) в матче последнего тура первенства, сине-бело-голубые спустились обратно на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Над Сергеем Семаком начинают сгущаться тучи.

Незадолго до встречи с железнодорожниками подопечные 47-летнего тренера уступили «Динамо» (0:1) в Кубке России. Примечательно, что пропустили они в большинстве. Петербуржцы продемонстрировали, откровенно говоря, плохую игру в нападении. Суммарно в двух этих матчах они нанесли только четыре удара в створ.

Если в матче с «Динамо» безыдейность в атаке «Зенита» можно было объяснить не тем настроем и отсутствием Вендела, то во встрече с железнодорожниками бразилец отыграл все 90 минут. Главным антигероем матча стал как раз Семак. Тренер прогадал с заменами, а также тактически проиграл Галактионову.

Единственным позитивным для петербуржцев моментом в игре с «Локо» стало то, что в очередной раз отметился забитым мячом недавно оправившийся от травмы Матео Кассьерра. Колумбиец принял участие в 15 матчах в РПЛ, в которых отметился 13 забитыми мячами и одной результативной передачей. Он просто неудержим.

Благо для сине-бело-голубых, у «Пари НН» наблюдается спад. В последних шести турах в чемпионате России он победил только идущий на последнем месте «Сочи» (1:0) и пребывающий в кризисе «Урал» (1:0). Также нижегородцы сыграли вничью с «Балтикой» (0:0). Причём во всех трёх случаях они выступали на домашнем стадионе.

Уступили подопечные Сергея Юрана «Спартаку» (0:2), ЦСКА (2:3) и «Ростову» (0:1). В итоге они спустились на девятую строчку в турнирной таблице первенства. 54-летний специалист в любом случае заслуживает похвалы. Учитывая то, что у него были очень сильно ограничены ресурсы, результаты вполне можно назвать хорошими.

Нижегородцы демонстрируют компактный футбол высокого качества. В 15 встречах они пропустили лишь 15 мячей — меньше только у лидирующего «Краснодара». Плохо только, что забили столько же. Причём бóльшая часть голов пришлась на долю аутсайдеров.

Кроме того, у нижегородцев наблюдаются большие проблемы с выездами. В восьми встречах в гостях в чемпионате России они не одержали ни одной победы. Ничьих только две — с «Уралом» (0:0) и «Динамо» (1:1). Хуже подопечных Юрана на выезде играют только «Балтика» и «Сочи».

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.88. Недавно оправился от травмы и заявил о готовности сыграть нападающий «Зенита» Иван Сергеев. В этом сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.

Возвращение Сергеева в состава — хорошая новость для «Зенита». Тем не менее большого количества голов в предстоящем матче не ждём. Только в 2 из 12 последних матчей во всех официальных турнирах петербуржцы забили больше двух голов, причём в обоих случаях командам, у которых слабая защита.

Этот сезон складывается явно не по плану сине-бело-голубых. Если они потерпят ещё два поражения в этом сезоне РПЛ, то повторят антирекорд. Наибольшее количество поражений при Семаке было в сезоне-2018/2019. Наставнику необходимо провести работу над ошибками и начать исправляться.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Пари НН» 9 декабря 2023 года

У «Зенита» мотивации хоть отбавляй. Во-первых, нужно во что бы то ни стало остаться в чемпионской гонке. Во-вторых, необходимо реабилитироваться за поражения во встречах с «Локомотивом» и «Динамо». Хорошо для петербуржцев то, что грядущий матч состоится на «Газпром Арене». Дома подопечные Юрана выступают намного лучше, чем на выезде. В то же время голов вряд ли будет много. Сине-бело-голубые в последнее время мало забивают. Плюс у нижегородцев одна из самых надёжных оборон в лиге, но имеются проблемы с результативностью.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.