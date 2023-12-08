«ПСЖ» — «Нант». Слова Роналдиньо вдохновят Мбаппе

9 декабря состоится матч 15-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Нант». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «канареек» оценён экспертами в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Нант» 9 декабря 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Нант» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Нант» (09.12.2023)

На 9 декабря запланированы две встречи 15-го тура чемпионата Франции. В самой поздней из них на стадионе «Парк де Пренс» в Париже померяются силами местный «ПСЖ» и «Нант». На бумаге красно-синие выглядят явными фаворитами, но, возможно, «канарейкам» всё-таки удастся совершить сенсацию.

Порождает сомнения в том, что красно-синие возьмут три очка в грядущем матче, их неуверенная игра в Лиге чемпионов. В пяти турах группового этапа «ПСЖ» одержал только две победы, а также не без удачи зацепился за ничью в игре с «Ньюкаслом» (1:1). Если бы не спорный пенальти в компенсированное ко второму тайму время, его шансы на выход в плей-офф были бы намного ниже.

В чемпионате Франции дела у подопечных Луиса Энрике идут намного лучше, чем на евроарене. Они возглавляют турнирную таблицу. Отрыв от идущей на втором месте «Ниццы» составляет четыре очка. В последних девяти турах в первенстве потеряли очки парижане только в матче с «Клермоном» (0:0).

Во встрече последнего тура «ПСЖ» вдесятером обыграл на выезде «Гавр» (2:0). Красную карточку уже на 10-й минуте получил Джанлуиджи Доннарумма. Одним из главных героев матча в очередной раз стал Киллиан Мбаппе. Забитый им на 23-й минуте мяч стал победным, хотя Витинья упрочил преимущество в концовке.

В 26 матчах во всех официальных турнирах Мбаппе забил 27 мячей и отдал восемь результативных передач. Руководство парижан продолжает пытаться отговорить его от перехода в мадридский «Реал». Президент клуба убеждает Килиана в том, что, оставшись, футболист в скором времени может войти в историю как лучший бомбардир Лиги 1.

Также президент «ПСЖ» отметил, что Мбаппе обладает хорошими шансами выиграть Олимпийские игры 2024 года, которые состоятся в Париже. Однако как-то эти доводы звучат неубедительно. Куда большее влияние могут оказать на форварда слова легендарного Роналдиньо.

Бразилец заявил, что у такого классного футболиста, как Мбаппе, есть возможность выиграть «Золотой мяч» в любой команде. Так как Роналдиньо играл за парижан и любит эту команду, то мечтает, чтобы Киллиан стал обладателем награды именно в её составе. Как бы ни сложилось будущее форварда, слова легенды наверняка повлияют на него положительно.

Когда-то «Нант» был одним из самых сильных клубов Франции. Восемь раз он становился чемпионом первенства и семь раз брал серебряные медали. Однако за последние шесть лет «канарейки» ни разу не поднимались выше девятого места. Более того, несколько раз они были в шаге от вылета в Лигу 2.

Этот сезон также начался для «канареек» не очень удачно. В стартовых 13 турах они одержали только четыре победы и три раза сыграли вничью. В результате руководство «Нанта» приняло решение отправить в отставку Пьера Аритуи. Новым главным тренером клуба стал Жослен Гурвеннек.

Назначение Гурвеннека взбодрило «канареек». В матче последнего тура первенства они победили «Ниццу» (1:0). Для «орлят» поражение стало первым в этом сезоне. Удастся ли «Нанту» совершить ещё одну сенсацию и хотя бы зацепиться за очки в предстоящей встрече? Маловероятно.

Главным героем матча с «Ниццей» стал голкипер «Нанта» Альбан Лафон. Он совершил целых шесть сейвов. Если бы не вратарь, счёт наверняка был бы совсем иным. «Орлята» с большим перевесом выиграли по владению мячом, создали больше опасных атак, а также нанесли больше ударов в створ. И это при том, что встреча проходила на домашней арене «канареек».

В шести матчах на выезде «Нант» обыграл только располагающиеся в самом низу турнирной таблицы Лиги 1 команды — «Клермон» (1:0) и «Страсбург» (2:1). Во всех остальных встречах он потерпел поражения. За этот период времени «канарейки» забили только пять мячей, а пропустили 13.

Красно-синие в этом сезоне на «Парк де Пренс» потерпели только одно поражение и два раза сыграли вничью. В 10 встречах дома они пропустили лишь семь мячей, а забили 26. Поставить на ИТ1Б 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. В пяти из семи последних очных встреч сыграла данная ставка.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Нант» 9 декабря 2023 года

Пусть у «ПСЖ» неважно идут дела в Лиге чемпионов, зато в первенстве он сметает всех на своём пути. Даже в меньшинстве на выезде парижане уверенно обыграли неуступчивый «Гавр». На домашней арене проблем с «Нантом» у них возникнуть не должно. История очных встречи и проблемы «канареек» с выездами предвосхищают результативную победу красно-синих.

Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2.5 мяча за 1.94.