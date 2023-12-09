«Факел» — «Динамо». Хватит ли Тюкавину характера?

10 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Динамо». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.33. Успех воронежцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Динамо» 10 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Факел» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» (10.12.2023)

Несмотря на снег и холод, Российская Премьер-Лига продолжает радовать болельщиков. Впрочем, командам осталось провести один тур, после чего наступит зимний перерыв. 10 декабря на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже местный «Факел» примет московское «Динамо».

Назначение Сергея Ташуева на должность главного тренера заметно воодушевила «огнеопасных». Тем не менее в последних трёх матчах в чемпионате России они не одержали ни одной победы. Сине-белые сыграли вничью с ЦСКА (1:1) и «Балтикой» (0:0), а также уступили «Рубину» (0:1).

Примечательно, что во встречах с армейцами и ужасно выступающими на выезде калининградцами «Факел» играл на домашнем стадионе. Несмотря на поддержку родных болельщиков, в игре с ЦСКА он спасся от поражения на последних минутах, а в матче с «Балтикой» создал только один по-настоящему опасный момент.

Встреча с калининградцами запомнилась не столько футболом, сколько борьбой. Команды установили рекорд по количеству нарушений правил в этом сезоне РПЛ. На двоих они совершили целых 38 фолов. Обусловлено это не только погодой, но и неудовлетворительным качеством домашнего поля «Факела».

Ташуев и Игнашевич на пресс-конференции раскритиковали качество поля. Наставник сине-белых отметил, что оно не позволило «Факелу» показать то, что вырабатывалось на матч с «Балтикой». Тренер подчеркнул, что задача была проводить позиционные атаки, чтобы расшатать оборону соперника. Свелось же всё к тому, что приходилось доставлять мяч до штрафной и там пытаться что-то сделать.

Защитник «огнеопасных» Ильнур Альшин в преддверии грядущего матча поделился мнением, что из-за холода будет настоящий экстрим. Удастся ли «Динамо» обыграть сине-белых в таких условиях? В последних пяти турах в РПЛ оно потеряло очки только во встрече с «Сочи» (3:3), причём весьма обидно.

К 60-й минуте москвичи вели со счётом 3:1. Однако они слишком рано поверили в победу, отдали инициативу сопернику и поплатились за это. В других встречах подопечные Марцела Лички обыграли «Урал» (2:1), «Оренбург» (2:0), ЦСКА (3:2) и «Рубин» (1:0). Кроме того, они в меньшинстве победили «Зенит» (1:0) в Кубке России.

Далеко не последнюю роль в успехах сыграл Константин Тюкавин. Он забил в каждом из пяти последних туров в РПЛ. Также форвард отметился результативной передачей во встрече с ЦСКА. Недавно он продлил контракт с клубом, а также стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

В 17 встречах в РПЛ Тюкавин забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Он поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров первенства. Вполне вероятно, что порадует 21-летний нападающий результативностью и в грядущей игре. Хотя большого количества голов не ждём.

Во-первых, у «Факела» при Ташуеве заметно улучшилась игра в обороне. Ни в одном из 10 последних матчей в РПЛ он не пропустил больше одного мяча. Во-вторых, встреча состоится на «Центральном стадионе профсоюзов», на котором качество поля не позволит бело-голубым раскрыться во всей красе. Также свои коррективы наверняка привнесёт погода.

Член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин поделился мнением, что «Динамо» нужно будет просто проявить больше характера для победы, чем соперник. Вот только сделать это будет непросто. Трибуны «Центрального стадиона профсоюзов» дарят сине-белым сумасшедшую поддержку и зачастую получают отличную отдачу.

Только в двух из восьми матчах в РПЛ дома «огнеопасные» потерпели поражения. Также было три ничьих. Если взвесить все за и против, напрашивается Х2 + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.30. Воронежцы являются далеко не самым удобным соперником для москвичей. В трёх из пяти последних очных встреч они одержали победы. Две другие игры ознаменовались ничейными исходами.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Динамо» 10 декабря 2023 года

Вполне вероятно, что за счёт крепкой защиты и характера «Факелу» удастся побороться за очки в предстоящей встрече. Он очень собранно смотрится при Ташуеве. Матч состоится в Воронеже, что даёт дополнительное преимущество «огнеопасным». Плюс история очных встреч на их стороне. С другой стороны, «Динамо» пребывает на подъёме. Его беспроигрышная серия насчитывает уже 11 матчей кряду во всех официальных турнирах. При этом шесть из семи последних встреч бело-голубые выиграли. Думается, они как минимум не уступят сине-белым.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.