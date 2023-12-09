«Краснодар» — ЦСКА. «Зенит» останется без новогоднего подарка

«Быки» сохранят лидерство. На домашнем стадионе они выступают лучше всех в РПЛ.

10 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА. Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.30. Успех москвичей оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 декабря 2023 года

Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (10.12.2023)

Несмотря на снег и холод, Российская Премьер-Лига продолжает радовать болельщиков. Впрочем, до зимнего перерыва осталось всего ничего. 10 декабря состоятся четыре встречи 18-го тура РПЛ. В одной из них на стадионе «ФК Краснодар» померяются силами «Краснодар» и ЦСКА.

В последних шести турах в чемпионате России «быки» победили только «Крылья Советов» (2:1) и «Оренбург» (2:1). Также они сыграли вничью с «Балтикой» (2:2) и «Зенитом» (1:1). Уступили подопечные Владимира Ивича как раз ЦСКА (0:1) и пребывающему в жутком кризисе «Уралу» (1:3).

С одной стороны, у чёрно-зелёных отчётливо проглядывается спад. С другой – во всех четырёх матчах они потеряли очки на выезде. Кроме того, несмотря на поражения, «быки» по-прежнему возглавляют турнирную таблицу первенства. Отрыв от догоняющего «Зенита» составляет два очка.

У краснодарцев по-прежнему самая надёжная оборона в РПЛ. В 17 встречах они пропустили только 14 мячей. Но теперь вернёмся к плохим новостям. К предстоящему матчу краснодарцы подходят без лучшего бомбардира — Джона Кордобы. Он получил четырёхматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес арбитра.

В этом сезоне Кордоба принял участие в 19 встречах, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Ивич эмоционально отреагировал на дисквалификацию форварда. Он раскритиковал его за поведение, но в то же время встал на его защиту и посетовал на несправедливость.

Тренер подчеркнул, что призывал именно Кордобу к спокойствию, ведь на нём чаще всего нарушают правила в РПЛ. По его мнению, в четырёх из пяти случаев соперники откровенно фолят, но судья даёт только один штрафной. Также Ивич высказал предположение, что, если бы Джон играл в московском клубе или «Зените», из этих пяти ситуаций было бы четыре штрафных.

У ЦСКА результаты выступлений в последних шести турах несколько лучше, чем у «Краснодара». Помимо «быков», армейцы победили «Пари НН» (3:2) и «Ростов» (2:0), а вничью сыграли с «Рубином» (0:0) и «Факелом» (1:1). Поражение армейцы потерпели во встрече с заметно прибавившим «Динамо» (2:3).

На первый взгляд, у красно-синих наблюдается подъём. Однако они находятся на шестом месте в турнирной таблице. Ещё немаловажно, что все три победы подопечные Владимира Федотова добыли на домашней арене. С выездами у них наблюдаются проблемы ещё с прошлого сезона.

Также стоит отметить, что матч последнего тура с «Ростовом» ознаменовался скандалом. Валерий Карпин в грубой форме раскритиковал организаторов за решение провести матч в ужасных условиях. На заседании КДК РФС тренер жёлто-синих не стал извиняться за слова. По итогу он получил дисквалификацию на две игры, одна из которых условная.

Так или иначе, Владимир Федотов заслуживает похвалы. Бывший полузащитник армейцев Игорь Корнеев поделился мнением, что 57-летний специалист выжимает максимум из тех, кто есть в составе. Тренер действительно очень здорово справляется, учитывая проблемы команды с кадрами.

Тем не менее к предстоящей встрече красно-синие подходят в качестве аутсайдера. Только в 2 из 13 матчей в гостях в этом сезоне они одержали победы в основное время. Причём одна из них была добыта во встрече с находившимся в кризисе «Оренбургом» (6:0) в Кубке России.

Поставить на победу чёрно-зелёных можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Только в одной из восьми игр в РПЛ на домашней арене подопечные Владимира Ивича потеряли очки — во встрече с «Локомотивом» (1:1). Причём сравняли счёт железнодорожники лишь на 90+8-й минуте.

В этих восьми матчах краснодарцы пропустили только пять мячей, а забили 15. Думается, на зимнюю паузу они уйдут с хорошим настроением, в качестве лидеров. Стоит отметить, что «Оренбург» в матче последнего тура РПЛ «быки» обыграли без Кордобы. Полагаем, не отразится на результате отсутствие лучшего бомбардира команды и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 декабря 2023 года

У обеих команд наблюдаются кадровые проблемы, но они стойко с ними справляются. Вот только у «быков» и армейцев наблюдаются большие проблемы с выездами. То, что встреча состоится в Краснодаре, даёт огромное преимущество чёрно-зелёным. Дополнительную мотивацию им придаст чемпионская гонка с «Зенитом», который наступает на пятки.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.30.