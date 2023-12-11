«Интер» — «Реал Сосьедад». Арсен Захарян стал своим

12 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 1.65. Успех бело-голубых оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал Сосьедад» 12 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Интер» — «Реал Сосьедад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Реал Сосьедад» (12.12.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 12 декабря состоятся восемь встреч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Сан-Сиро» в Милане местный «Интер» примет «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Первый матч ознаменовался ничьей — 1:1, но «Реал Сосьедад» смотрелся лучше. Он уступил по владению мячом, но острее атаковал и нанёс гораздо больше ударов, в том числе в створ, чем «Интер». Если бы не Ян Зоммер, несколько раз по-настоящему выручивший свою команду, счёт был бы совсем иным.

«Нерадзурри» были сами на себя не похожи. Лишь в концовке они активизировались и забили два мяча. Один из них, правда, был отменён из-за офсайда. Так или иначе, теперь Симоне Индзаги будет знать, чего ожидать от клуба из Сан-Себастьяна, и наверняка хорошенько подготовит своих подопечных к матчу с ним.

В чемпионате Италии «змеи» доминируют. Они возглавляют турнирную таблицу. Отрыв от идущего следом «Ювентуса» составляет два очка. В 15 турах «Интер» уступил только «Сассуоло» (1:2), а также сыграл вничью с «Болоньей» (2:2) и «старой синьорой» (1:1). За этот период времени он пропустил только семь мячей, а забил 37.

14 из них записал на свой счёт Лаутаро Мартинес. Также он отдал две результативные передачи. 26-летний аргентинский нападающий набрал потрясающую форму. Недавно он заявил, что очень счастлив в «Интере» и чувствует себя великолепно. Форвард признался, что хочет поскорее взяться за ручку, чтобы подписать новый долгосрочный контракт с клубом.

Генеральный директор «змей» Джузеппе Маротта сообщил, что пытается продлить контракт с Лаутаро ещё на пять лет. Переговоры находятся на продвинутой стадии. В прошлом сезоне Мартинес помог команде добраться до финала Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше она также является одним из главных претендентов на золотые медали.

«Реал Сосьедад» является менее успешным клубом, чем «нерадзурри». За всю историю существования он ни разу не пробирался дальше полуфинала в еврокубковых турнирах. Зачастую команда из Сан-Себастьяна вылетала на начальных стадиях.

Тем не менее последние несколько лет бело-голубые активно прогрессируют под чутким руководством Иманола Альгуасиля. За долгие годы, проведённые в системе «Реала Сосьедад», он воспитал множество талантливых футболистов и поставил команде очень качественный футбол.

В 16 встречах в текущем розыгрыше чемпионата Испании клуб из Сан-Себастьяна потерпел три поражения и пять раз сыграл вничью. За этот период времени он пропустил лишь 18 мячей, а забил 29. Результаты могли быть ещё лучше, если бы бело-голубым не докучали проблемы с завершением.

Подопечные Альгуасиля зачастую активно идут вперёд и создают очень много моментов, но реализовать их получается далеко не всегда. Несмотря на старания 52-летнего специалиста, «Реалу Сосьедад» по-прежнему не хватает качественных исполнителей и ресурсов.

Впрочем, в будущем дела у бело-голубых наверняка будут становиться всё лучше. Постепенно индивидуальный прогресс появляется у ряда молодых игроков. В последнее время здорово прибавил приобретённый командой из Сан-Себастьяна у московского «Динамо» полузащитник Арсен Захарян.

Во встрече последнего тура чемпионата Испании россиянин помог «Реалу Сосьедад» разгромить на выезде «Вильярреал» (3:0). Он записал на свой счёт результативную передачу, а также поучаствовал в третьем забитом мяче. Не исключено, что получит игровое время Захарян и в предстоящем матче.

В целом мотивации у «Интера» и «Реала Сосьедад» не так уж и много. Они уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира. С другой стороны, у команд равное количество очков, и они вполне могут устроить яркую борьбу за первое место в группе. Предлагаем поставить на то, что «змеи» не проиграют и тотал будет меньше 3.5 мяча, за коэффициент 1.72.

Как ни крути, у «нерадзурри» шансов на победу больше, чем у «Реала Сосьедад». Немаловажно, что встреча состоится на «Сан-Сиро». У подопечных Индзаги будет дополнительный стимул — не подвести родных болельщиков. Думается, они выступят намного увереннее, чем в первом матче.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал Сосьедад» 12 декабря 2023 года

Игра вряд ли получится результативной, ведь у обеих команд полный порядок в обороне. При этом у «Реала Сосьедад» временами возникают проблемы с реализацией. Не исключено, что ему удастся зацепиться за ничью. Однако фаворитом всё же является «Интер». У него лучше комплектация состава, а также результаты выступлений на внутренней арене.

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.