«Црвена Звезда» — «Ман Сити». Гвардиолу ждёт неприятный сюрприз

13 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.35. Успех красно-белых оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити» 13 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити» (13.12.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 13 декабря состоятся восемь встреч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Райко Митича» в Белграде местная «Црвена Звезда» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Обыграв в матче последнего тура сербской Суперлиги «Младост» из Лучани (3:1), «Црвена Звезда» установила уникальный мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии на домашнем стадионе в чемпионате. Она обошла по этому показателю мадридский «Реал», который с 1957-го по 1965-й ни разу не уступил на «Сантьяго Бернабеу».

На арене «Райко Митича» в чемпионате Сербии красно-белые не знают поражений уже 122 матча. Их беспроигрышная серия началась в 2018 году. Причём в 110 из этих встреч клуб из Белграда одержал победы. За этот период времени он пропустил только 54 мяча, а забил 339.

В первенстве «Црвена Звезда» является настоящим гегемоном, но вот в еврокубковых турнирах она не может похвастаться успешностью. В пяти турах группового этапа Лиги чемпионов красно-белые не одержали ни одной победы. Ничья при этом всего одна — с «Янг Бойз» (2:2). Уступили они «Манчестер Сити» (1:3), «Лейпцигу» (1:3 и 1:2) и «Янг Бойз» (0:2).

Подопечные Барака Бахара уже лишились шансов на евровесну, ведь даже если они обыграют «Манчестер Сити», то останутся на последнем месте в турнирной таблице. Тем не менее списывать их со счетов не стоит. Чтобы не разочаровать родных болельщиков, они наверняка выложатся на 100 процентов.

«Манчестер Сити», в свою очередь, досрочно выиграл группу. Он одержал победы во всех пяти турах с общим счётом 15:5. В предстоящем матче Хосеп Гвардиола вполне может позволить себе некоторые эксперименты и выпустит совсем молодых или получающих мало игрового времени футболистов.

Впрочем, в последнее время у «Манчестер Сити» наблюдается спад. В последних девяти матчах в чемпионате Англии он одержал только четыре победы. Вничью «горожане» сыграли с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3). Уступили они «Арсеналу» (0:1) и «Астон Вилле» (0:1).

В результате подопечные Гвардиолы спустились на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет четыре очка. Матч с «Црвеной Звездой» видится для «горожан» хорошей возможностью прийти в себя и улучшить позиции в чемпионской гонке.

Бросается в глаза то, что в этом сезоне «Манчестер Сити» очень много пропускает, по собственным меркам. Несмотря на то что летом клуб за рекордную сумму приобрёл талантливого защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, в 24 матчах во всех официальных турнирах он пропустил 26 мячей.

Забили за этот период времени «горожане» 55 мячей. 19 из них записал на свой счёт Эрлинг Холанд. Также он отдал пять результативных передач. Статистика могла быть ещё лучше. Норвежец стал худшим игроком топ-5 лиг по числу нереализованных голевых моментов в сезоне. Он упустил 15 возможностей отличиться.

Впрочем, в заявку на матч последнего тура АПЛ с «Лутоном» (2:1) Гвардиола не включил Холанда не из-за этого. Испанский специалист рассказал, что у нападающего была стрессовая реакция кости стопы. Сколько времени ему потребуется на восстановление, пока неизвестно.

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 1.85 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей. «Манчестер Сити» видится фаворитом. У него намного сильнее состав, чем у «Црвены Звезды».

Однако единственной мотивацией «горожан» в преддверии грядущего матча является сохранение имиджа. В первом матче подопечным Гвардиолы не удалось сохранить ворота на замке, даже несмотря на то, что они играли дома и основным составом. В Белграде красно-белые тем более должны забить.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити» 13 декабря 2023 года

На домашнем стадионе «Црвена Звезда» представляет угрозу практически для любого соперника. Сумасшедшая поддержка домашних трибун подпитывает её энергией. «Манчестер Сити» часто пропускает и много забивает. Поэтому есть все основания полагать, что встреча получится результативной и забьют наверняка обе команды. Поставить на голы с обеих сторон в «Фонбет» можно за 1.85, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.85.

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