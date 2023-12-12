«Порту» — «Шахтёр». Консейсау составит компанию «Барселоне»

13 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Порту» — «Шахтёр». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «драконов» можно с коэффициентом 1.45. Шансы «горняков» оценили в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Порту» — «Шахтёр» 13 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Порту» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Порту» — «Шахтёр» (13.12.2023)

В среду вечером «Порту» и «Шахтёр» встретятся на стадионе «Драгау» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Португальская команда выиграла пять из семи последних встреч во всех соревнованиях, а недавно одержала домашнюю победу над «Каза Пия» со счётом 3:1. Эта игра продолжила серию результативных матчей, ведь это уже шестая игра подряд во всех турнирах, в которой было забито более 2.5 мяча.

Что касается Лиги чемпионов, то, несмотря на поражение в матче с «Барселоной» со счётом 1:2 в 5-м туре, «Порту» по-прежнему занимает второе место в группе.

При этом «драконы» сравнялись по очкам с «Шахтёром» — девять, имея преимущество только по дополнительным показателям.

В последнее время «Порту» неплохо выступает на домашнем стадионе в еврокубках, выиграв три из пяти последних матчей на своём поле в Лиге чемпионов и потерпев одно поражение.

«Шахтёр» знает, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужна только победа. Однако рассчитывать на неё очень сложно, ведь соперник слишком хорош дома. «Горняки» подходят к этому матчу, имея за плечами беспроигрышную серию длиной в четыре матча, включая три победы.

В последней встрече «Шахтёр» выиграл у «Вереса» со счётом 2:0. После поражения в очной игре с «Порту» в группе H на первой неделе «горняки» набрали приличный ход в Лиге чемпионов, выиграв три из четырёх последних матчей. В их числе победы над «Барселоной» и «Антверпеном».

«Драконам» будет достаточно просто сыграть вничью с «Шахтёром», чтобы гарантировать участие в плей-офф Лиги чемпионов. Однако, в случае если «горняки» почувствуют, что остаётся мало времени и они не могут выиграть или уступают минимально, могут добавить впереди и допустить кучу ошибок.

Поэтому поставим на победу «Порту» с форой (-1.5) за 2.20. Учитывая тот факт, что «Порту» великолепно выступает на домашнем стадионе, в этот результат верится без труда.

Ставка: победа «Порту» с форой (-1.5) за 2.20.