«Карабах» — «Хеккен». Лунёв одной ногой в плей-офф Лиги Европы

«Скакуны» разгромят «ос». К этому есть все предпосылки.

14 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» — «Хеккен». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «скакунов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «ос» оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Карабах» — «Хеккен» 14 декабря 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Карабах» — «Хеккен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» — «Хеккен» (14.12.2023)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. На 14 декабря запланировано множество встреч 6-го тура группового этапа. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку «Карабах» примет «Хеккен».

«Скакуны» располагаются на втором месте в турнирной таблице группового этапа Лиги Европы. У них столько же очков, сколько у занимающего третью строчку «Мольде», но лучше дополнительные показатели. Для выхода в плей-офф им хватит того, чтобы «Байер» не проиграл «Мольде».

Впрочем, подопечные Гурбана Гурбанова вряд ли будут полагаться на волю случая. В пяти матчах группового этапа Лиги Европы они уступили только «Байеру» (1:5 и 0:1). Также команда из Агдама сыграла вничью с «Мольде» (2:2) и обыграла его — 1:0. Ещё она победила «Хеккен» (1:0).

Не последнюю роль в успехах сыграл приобретённый «Карабахом» летом у «Байера» Андрей Лунёв. Он быстро освоился и качественно усилил клуб. Единственный негативный момент — в ответной встрече с «фармацевтами» бывший голкипер «Зенита» получил травму. Он повредил колено и покинул поле на 84-й минуте, при счёте 0:0.

Благо обошлось без тяжёлых последствий. Вскоре Лунёв восстановился и помог «скакунам» зацепиться за ничью в игре с «Мольде». Он совершил целых восемь сейвов. Также не без стараний Андрея «Карабах» вернулся на первое место в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги. Во всех пяти последних матчах в первенстве он одержал результативные победы.

За этот период времени подопечные Гурбана Гурбанова пропустили только четыре мяча, а забили 21. Ветеран азербайджанского футбола Бахтияр Мусаев отметил, что Лунёв сильно выделяется на фоне остальных игроков, выступающих в местном первенстве. Он подчеркнул, что россиянин отличается своим опытом.

«Хеккен» замыкает турнирную таблицу группового этапа Лиги чемпионов. Во всех пяти матчах он потерпел поражения. За этот период времени «осы» забили только два мяча, а пропустили 15. Они уже лишились шансов не только на выход в плей-офф Лиги Европы, но и на попадание в Лигу конференций.

Не лучшим образом дела у «Хеккена» обстоят и в чемпионате Швеции. Он занимает третью строчку в турнирной таблице. Отставание как от лидирующего «Мальмё», так и от располагающегося на втором месте «Эльфсборга» составляет семь очков.

Интересно, что «осы» лучше всех в первенстве выступают на домашнем стадионе. В 15 матчах на своём поле они потерпели лишь одно поражение. Во всех остальных играх клуб из Гётеборга одержал победы. За этот отрезок времени он забил 49 мячей, а пропустил только 18.

Статистика выступлений на выезде у «Хеккена» гораздо хуже. Только в 4 из 15 встреч в гостях он одержал победы, а также три раза сыграл вничью. Если на домашней арене «осы» уступили «Карабаху», то что же тогда будет на выезде?

К слову, на предстоящий матч было продано больше 18 тысяч билетов. Поддержка родных болельщиков наверняка придаст дополнительный стимул «скакунам». Поставить на их победу с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.

10 из 15 домашних матчей в этом сезоне подопечные Гурбана Гурбанова выиграли. Уступили они только занимающей вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Азербайджана «Зире» (0:1) и «Байеру» (0:1). Причём в игре с «фармацевтами» потеряли очки очень обидно — пропустив в компенсированное ко второму тайму время с пенальти.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» — «Хеккен» 14 декабря 2023 года

«Карабах» преуспевает как на внутренней арене, так и на международной. Особенно здорово он выступает на домашнем стадионе. Даже «Байеру» пришлось нелегко. Велика вероятность, что команда из Агдама разгромит потерявший шансы на евровесну «Хеккен». «Осы» очень плохо играют на выезде и много пропускают.

Ставка: победа «Карабаха» с форой (-1.5) за 1.97.