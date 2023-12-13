«Брюгге» — «Будё-Глимт». Без Никиты Хайкина ворота уязвимы

14 декабря состоится матч 6-го тура Лиги конференций «Брюгге» — «Будё-Глимт». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу чёрно-синих можно с коэффициентом 1.78. Шансы норвежской команды оценили в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брюгге» — «Будё-Глимт» 14 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Брюгге» — «Будё-Глимт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги конференций «Брюгге» — «Будё-Глимт» (14.12.2023)

14 декабря завершается групповой этап Лиги конференций. В одном из матчей 6-го тура «Брюгге» на стадионе «Ян Брейдель» будет принимать «Будё-Глимт». Начало игры запланировано на 23:00 мск.

Чёрно-синие уже гарантировали себе участие в плей-офф, но пока неизвестно, с какого этапа. Пока клуб из Бельгии занимает первое место, имея в активе 13 очков, но у «Будё-Глимт» со второй строчки 10 набранных очков. Если норвежцы хотят выйти сразу в 1/8 финала Лиги конференций, то должны обыгрывать «Брюгге» с разницей не меньше двух голов, потому что в первом круге они уступили со счётом 0:1.

Чёрно-синие не проигрывали в Лиге конференций. Они одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Кроме «Будё-Глимт», команде из Бельгии удалось выиграть у «Лугано» (3:1 и 2:0) и «Бешикташа» (5:0). Также с турецким клубом «Брюгге» завершил встречу вничью – 1:1. Стоит отметить, что в общем за групповой этап турнира подопечные Ронни Дейла забили 12 голов, а пропустили два.

В первенстве страны чёрно-синие располагаются на шестой строчке, имея в активе 27 очков и отставая от лидирующего «Юниона» на 14 очков. Разрыв приличный. Сейчас «Брюгге» находится в неплохой форме. Он не проигрывает на протяжении семи матчей, одержав пять побед. Ещё лучше выглядит статистика выступлений на домашнем стадионе. Подопечные Ронни Дейла в этом сезоне ещё никому не проигрывали на своём поле во всех турнирах – 14 встреч.

«Будё-Глимт» занимает второе место в группе, которое гарантирует выход в 1/16 финала Лиги конференций. Конечно, можно сократить количество ненужных матчей в еврокубках, а также снизить риск вылететь на ранней стадии, если пройти сразу в 1/8 финала и сэкономить силы, но для этого нужно выиграть у «Брюгге» с отрывом минимум в два мяча.

Во встречах группового этапа турнира норвежский клуб уступил только чёрно-синим. Выиграл он у «Бешикташа» (3:1 и 2:1), а также у «Лугано» — 5:2, а также с ним же сыграл вничью – 0:0. В первенстве страны «Будё-Глимт» уверенно идёт к чемпионству, занимая первое место в турнирной таблице, имея 71 очко в активе. Клуб опережает «Бранн» и «Тромсё» на девять очков.

По результативности подопечным Хьетиля Кнутсена нет равных в чемпионате Норвегии. Они забили 78 голов в 30 встречах, а пропустили 38. Достичь таких результатов удалось не в последнюю очередь благодаря стараниям вратаря Никиты Хайкина. Россиянин не так давно получил травму, из-за которой отсутствовал в пяти играх. Без него «Будё-Глимт» пропустил пять мячей на этом отрезке.

Если учесть тот факт, что «Брюгге» будет мотивирован сохранить первое место, а также выступит на домашнем стадионе, шансов на победу гостей остаётся совсем мало. Тем более с учётом того, что не будет надёжного вратаря Никиты Хайкина. Предлагаем поставить на победу хозяев с коэффициентом 1.78.

Прогноз и ставки на матч «Брюгге» — «Будё-Глимт» 14 декабря 2023 года

Чёрно-синие будут стремиться сохранить за собой первое место в группе, чтобы играть в 1/8 финала Лиги конференций. Они получат поддержку от домашних трибун, при которых не проигрывали в этом сезоне во всех турнирах. «Будё-Глимт» лишился подспорья основного голкипера. Никита Хайкин травмирован, и это одна из основных причин, почему гости не смогут рассчитывать на победу. Предлагаем поставить на то, что «Брюгге» выиграет, за 1.78.

Ставка: победа «Брюгге» за 1.78.