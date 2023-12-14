Алексей может получить шанс сыграть в ничего не значащей игре с «Ракувом», а Александру предстоит спасти евровесну для «Ариса».

Экспресс на футбол с коэффициентом 9.0: Миранчук и Кокорин напомнят о себе

Закончился групповой этап Лиги чемпионов, а 14 декабря пройдёт последний, 6-й тур в Лиге Европы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.00 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Юнион» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль», традиционно считающийся одним из сильнейших клубов Европы, показывает стабильные результаты в последних матчах, несмотря на некоторые трудности в текущем сезоне. Победы над «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед», а также результативная ничья с «Манчестер Сити» свидетельствуют о способности команды Юргена Клоппа находить свою игру в ключевые моменты.

Также стоит отметить, что «красные» одержали победу в очной встрече с «Юнионом», что может служить дополнительным фактором психологического преимущества. С другой стороны, сам бельгийский клуб не является лёгким соперником, и последние игры показывают, что команда находится в хорошей форме, одержав победы над «Шарлеруа» и «Бевереном». Однако уровень соперников в чемпионате Бельгии и в еврокубках сильно различается.

В свете предоставленной информации и текущей формы команд наш прогноз заключается в том, что «Ливерпуль» сможет одержать победу в этом матче. Ожидается, что игра будет напряжённой, но качество исполнения и опыт состава должны помочь ему взять верх над бельгийцами. Пусть даже Клопп проведёт ротацию, но класса его резервистов должно хватить хотя бы на ничью. Ставки на то, что «Ливерпуль» не проиграет, принимают за 1.65.

Прогноз на матч «Ракув» — «Аталанта»

«Ракув» проявил себя как непростой соперник, несмотря на последнее поражение от «Ягеллонии» со счётом 2:4. У поляков были убедительные выступления, в том числе победа в матче со «Штурмом» и ничья со «Шлёнском», «Краковией» и «Погонью». «Аталанта», с другой стороны, показывает более атакующий футбол и уверенность в своих действиях, что подтверждается последней домашней победой в игре с «Миланом» со счётом 3:2. Несмотря на поражение во встрече с «Торино» и нестабильные результаты в предыдущих встречах, команда из Бергамо имеет все шансы на успех благодаря своему опыту и качеству исполнителей.

Исходя из предматчевой статистики и предыдущей очной встречи команд, в которой «Аталанта» одержала победу со счётом 2:0, нашим прогнозом будет победа бергамасков. Хотя «Ракув» будет играть дома и попытается использовать поддержку своих болельщиков, качество и опыт гостей в еврокубках должны помочь им взять три очка в этой встрече.

Возможно, «Ракув» откроет счёт благодаря желанию доказать свою конкурентоспособность. Но мы ожидаем, что «Аталанта» восстановит паритет и выйдет вперёд, используя свои сильные стороны в атаке. В целом матч обещает быть напряжённым и интересным для поклонников футбола. Поэтому наша ставка будет на то, что «богиня» не проиграет, за коэффициент 1.83.

Прогноз на матч «Арис» — «Спарта»

«Арис» в последних матчах показал нестабильную форму. Поражения в матче с АЕКом из Ларнаки со счётом 1:2 и в игре с «Кармиотиссой» — 1:4 заставляют задуматься о состоянии клуба. Однако разгромная победа во встрече с АЕЛом со счётом 4:0 и ничья с «Рейнджерс» говорят о том, что у команды Александра Кокорина есть потенциал для мощного возвращения. С другой стороны, «Спарта» показывает более уверенные результаты, выиграв все пять последних матчей. Особенно впечатляют победы над «Яблонецом» со счётом 3:0 и «Бетисом», что может свидетельствовать о хорошем настроении команды и готовности к борьбе.

Последняя очная игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Спарты». Это предполагает, что предстоящий матч будет напряжённым и каждая команда будет бороться за мяч. Если учесть текущую форму клубов и их последние результаты, то можно предположить, что будет много забитых мячей. «Арис» будет выступать на домашнем стадионе, и поддержка болельщиков может добавить ему дополнительные силы. В итоге с учётом всех факторов наш прогноз на этот матч — индивидуальный тотал «Ариса» больше 1.5 мяча за 2.95.

Ожидаем, что матч завершится с крупным счётом в пользу одной из команд. «Арис» будет биться до последнего, чтобы удивить своих фанатов. Он уже неоднократно показывал, что его зря недооценивают. В этот раз будет также.

Экспресс на матчи 14 декабря

Ставка 1: «Ливерпуль» не проиграет «Юниону» за 1.65.

Ставка 2: «Аталанта» не проиграет «Ракуву» за 1.83.

Ставка 3: индивидуальный тотал «Ариса» в матче со «Спартой» больше 1.5 мяча за 2.95.

Общий коэффициент: 1.65 Х 1.83 Х 2.95 = 9.00.