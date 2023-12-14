«Монако» — «Лион». Дисквалификация Головина не поставит в тупик Хюттера

Россиянин пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек. Это не есть хорошо, но у тренера найдётся решение.

15 декабря состоится матч 16-го тура Лиги 1 «Монако» — «Лион». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Лиона» оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Лион» 15 декабря 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Монако» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лион» (15.12.2023)

На 15 декабря запланирована встреча, которая откроет программу 16-го тура чемпионата Франции. В городе Фонвьей померяются силами «Монако» и «Лион». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке.

Монегаски располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет шесть очков. В 15 турах подопечные Ади Хюттера потерпели три поражения и столько же раз сыграли вничью. За этот период времени они пропустили 20 мячей, а забили 31 — больше только у парижан.

Хюттер поставил красно-белым очень классный атакующий футбол, но временами им не хватает надёжности в обороне. Зачастую очень много работы у Филиппа Кёна. В 15 встречах талантливый 25-летний швейцарско-немецкий голкипер совершил 44 сейва. Вратарь стал одним из главных героев матча последнего тура Лиги 1 с «Ренном» (2:1). Несколько раз он по-настоящему выручил свою команду.

Обыграли красно-чёрных монегаски на выезде, с 75-й минуты оказавшись в меньшинстве. Красную карточку получил Вандерсон. Матч с «Лионом» он пропустит из-за дисквалификации, равно как и другой ведущий футболист «Монако» Александр Головин. У россиянина перебор жёлтых карточек.

В этом сезоне Головин принял участие в 14 встречах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Он четыре раза попадал в символическую сборную недели Лиги 1, а также трижды подряд был признан лучшим игроком монегасков по итогам месяца. Удастся ли «Монако» победить «Лион» без него?

Как ни странно, «львы» замыкают турнирную таблицу чемпионата Франции. В 15 встречах они обыграли только располагающихся в нижней части турнирной таблицы «Ренн» (1:0) и «Тулузу» (3:0). Также «Лион» четыре раза сыграл вничью. За этот отрезок времени он забил только 14 мячей, а пропустил — 27.

В этом сезоне руководство команды отправило в отставку уже двух главных тренеров и их ассистентов. Сначала из-за неудовлетворительных результатов работы лишился Лоран Блан, а затем Фабио Гроссо. Сообщается, что новым главным тренером может стать бывший наставник киевского «Динамо», «Шахтёра» и «Зенита» Мирча Луческу.

Пока же временно исполняющим обязанности главного тренера «Лиона» является Пьер Саж. Под его руководством «львы» провели три матча, в которых уступили «Лансу» (2:3) и «Марселю» (0:3), а также победили «Тулузу». Главным героем последней встречи стал Александр Ляказетт. Он оформил хет-трик.

Возможно, на звёздного нападающего подействовали мотивирующие слова бывшего защитника «Зенита» Деяна Ловрена, выступающего за «Лион». Хорват сказал, что не желающие играть за команду футболисты могут уходить. Также он отметил, что дверь открыта для новичков, способных усилить состав.

Сообщается, что зимой «львы» планируют подписать пять опытных игроков для сохранения места в Лиге 1. Хотя проблемы вряд ли кроются в составе. В матче с «Тулузой», несмотря на то что он проходил в Лионе, подопечные Сажа позволили сопернику нанести 11 ударов, семь из которых пришлись в створ. Если бы у соперника чуть лучше обстояли дела с завершением атак, встреча наверняка закончилась бы иначе.

Поставить на победу «Монако» и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. С таким «Лионом» у красно-белых даже без Головина и Вандерсона не должно возникнуть больших проблем. У них гораздо лучше отлажена командная игра.

Лидеры, в частности Такуми Минамино, Фоларин Балогун и Виссам Бен-Йеддер, регулярно радуют результативностью и делают результат, а у перспективной молодёжи проглядывается индивидуальный рост и постепенно становится всё больше уверенности. Ади Хюттеру не должно составить труда найти качественные замены дисквалифицированным игрокам.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Лион» 15 декабря 2023 года

«Монако» продолжает прогрессировать под чутким руководством Ади Хюттера. Пока что ему не хватает качества в обороне, но зато в атаке игра у монегасков поставлена просто отлично. Плюс нередко выручает Кён. На домашнем стадионе красно-белые должны одержать результативную победу во встрече с «Лионом». Спад у ведущих игроков «львов», чехарда с тренерами и плохие результаты — всё это сказывается на команде негативно. Возможно, она сумеет навязать борьбу и забить гол или два, но вряд ли этого хватит для того, чтобы избежать поражения.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 2.14.