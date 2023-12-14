Александр Шлеменко — Александр Илич. Шторм обещает не мучить Джокера

На этот раз россиянин желает отправить серба в нокаут за 22 секунды, взяв реванш. Получится ли?

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 17. В главном поединке вечера Александр Шлеменко попробует взять реванш у Александра Илича. Начало боя – не ранее 20:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Александр Шлеменко — Александр Илич 15 декабря 2023 года

Эксперты определились с фаворитом. Они предлагают поставить на победу Шлеменко за коэффициент 1.62. Шансы Илича оценили в 2.25. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 48.0. Эксперты сомневаются, что поединок продлится всю дистанцию: тотал больше 2.5 раунда идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 раунда – за 1.80.

Где смотреть бой Александр Шлеменко — Александр Илич

Смотреть в прямом эфире трансляцию боя Александр Шлеменко – Александр Илич можно на телеканале UDAR.

Анализ и прогноз на бой Александр Шлеменко — Александр Илич (15.12.2023)

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 17, в рамках которого удалось организовать реванш Александра Шлеменко и Александра Илича. Начало боя — не ранее 20:00 мск. Спортсмены уже провели взвешивание. Вес серба составил 84,05 кг, вес россиянина — 84,25 кг.

Шторм был чемпионом Bellator в среднем весе и успешно провёл защиту титула три раза. Он является одним из самых успешных бойцов этой организации. Однако на этом его карьера не заканчивается. Шлеменко принимал участие во многих других промоушенах, радуя своих болельщиков зрелищными поединками.

Последнее время он чаще выступает в турнирах RCC. За последние пять схваток в этом промоушене Александр одержал три победы, но в последних двух встречах показал плохой результат. В них Шторм проиграл как раз Иличу нокаутом на 22-й секунде, а также уступил Магомеду Исмаилову единогласным решением судей.

Также Шлеменко за последние три года успел провести по бою в АМС и EFC. В обоих промоушенах он победил судейским решением – Марсио Сантоса и Артура Гусейнова. Дополнительно Александр порадовал своих болельщиков в родном городе. Он провёл два поединка в Омске. Один завершился вничью – с Клебером Соузой, а во втором применил приём «гильотина» и выиграл у Алекса Оливейры.

Александр Илич полюбился публике за свой яркий атакующий стиль. После поражения в дебютном профессиональном поединке сербский спортсмен выдал серию побед длиной в семь боёв, в которых отмечали его жёсткость и напор. Он умело включает ноги, которыми пробует наносить удары в голову соперников. Поэтому тем приходится с первых минут уходить в защиту, чтобы не пропустить такой удар.

Прозвище Илича – Джокер. Оно отражает его поведение. Недаром многие называют Александра профессионалом психологического воздействия. Он не брезгует трэш-током, выводит из себя соперников и выглядит устрашающе, даже когда входит в октагон.

34-летний ударник в последнее время показывает слабые результаты, из-за чего получил волну критики в свой адрес. Многие всерьёз хотят отправить его карьеру в закат. В трёх последних поединках польской лиги KSW он выиграл только у Адриана Дудека, а проиграл Сезари Кесику и Михалу Матерле.

Следом Джокер потерпел поражение в бою с Карлосом Вемолой в турнире Oktagon MMA. Серб уступил в первом раунде, попав под удушающий приём. Зато победа на 22-й секунде над Александром Шлеменко наверняка добавила популярности и уважения Иличу. Он нокаутировал россиянина ударом с колена.

По естественным причинам Шлеменко хочет реабилитироваться. Победу Илича над Штормом признали нокаутом пятилетия. Омич признался, что Джокер вновь ведёт свою психологическую игру. Он ничего не сказал на пресс-конференции, и Шлеменко посчитал, что таким образом серб вновь хочет его расслабить.

Шторм подчеркнул, что на этот раз он будет готов и не поддастся на уловки. Он также пообещал выиграть досрочно, чтобы не сильно мучить Илича. Нет сомнений, что поединок и правда завершится досрочно, но в пользу ли россиянина, сказать сложно. По естественным причинам бой пройдёт в стойке, поэтому предлагаем поставить на то, что поединок закончится нокаутом, за 2.09.

Прогноз и ставки на матч Александр Шлеменко — Александр Илич 15 декабря 2023 года

В первом очном поединке Илич отправил Шлеменко в нокаут ударом с колена за 22 секунды. На этот раз россиянин будет более подготовленным ко всем уловкам Джокера. Он пообещал взять реванш и закончить бой досрочно. Однако сбрасывать со счетов уже показавшего свою мощь серба мы не станем. В любом случае такой поединок вряд ли дойдёт до решения судей, поэтому рекомендуем поставить на нокаут за 2.09.

Ставка: бой завершится нокаутом за 2.09.