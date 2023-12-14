Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт. Эль Кукуй вспомнит молодость

17 декабря состоится бой на турнире UFC 296, в котором померяются силами бывший временный чемпион организации в лёгком весе Тони Фергюсон и Пэдди Пимблетт. Для 28-летнего британца предстоящий поединок — это возможность открыть новые двери в промоушене и получить более сильного соперника.

А вот для американца перспективы очень туманны. Впрочем, после победы в предстоящем поединке Эль Кукуй пообещал «начать преследовать» бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора. Не исключено, что в будущем звёздные ветераны договорятся о поединке.

Когда бой Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт

Бой между Тони Фергюсоном и Пэдди Пимблеттом состоится 17 декабря 2023-го на стадионе «Этихад-Арена» в Лас-Вегасе.

Во сколько начало боя Фергюсон — Пимблетт

Предполагается, что поединок между Тони Фергюсоном и Пэдди Пимблеттом начнётся не раньше 6:20 мск 17 декабря 2023 года.

По какому каналу покажут бой Фергюсон — Пимблетт

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт

Эксперты считают фаворитом Пэдди Пимблетта. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.33. Шансы Тони Фергюсона оценили коэффициентом 3.50. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Прогноз на бой Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт

Когда-то Тони Фергюсон был одним из сильнейших бойцов UFC. Оригинальный стиль подготовки к поединкам, несгибаемый характер, а также наличие мощного нокаутирующего удара делали его очень неудобным соперником. Однако время начало брать своё. Американцу уже 39 лет, и многие призывают его уйти на пенсию.

В пользу правильности такого решения свидетельствует то, что во всех шести последних поединках Фергюсон потерпел поражения. С каждым боем снижался не только уровень соперника, но и физическая форма Тони. Он становился всё медленнее и болезненнее переносил удары.

С другой стороны, к поединку с Пимблеттом американец готовился под руководством сверхмарафонца Дэвида Гоггинса. Многие раскритиковали его за изнурительные тренировки, не увидев в них практической пользы. Однако новый подход в первую очередь должен был улучшить ментальную составляющую Эль Кукуя.

После поражения в бою с Джастином Гэтжи американец сам загнал себя в угол. Был инцидент с вождением в нетрезвом виде, да и сам Фергюсон недавно признался, что на долгое время перестал верить в себя. Тони отметил, что после тренировок с Гоггинсом он вернулся к основам и любви к спорту.

Для Пэдди Пимблетта это очень плохая новость. Британец обладает гораздо меньшим опытом выступлений в UFC, чем Эль Кукуй. В промоушене он провёл почти в пять раз меньше боёв, чем Тони Фергюсон. У Плохиша гораздо меньше опыта. Единственное преимущество, которое у него есть — это скорость.

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев поделился мнением, что для победы в поединке с Пимблеттом не нужно ничего особенного. По его мнению, даже бойцы из топ-15 легчайшего веса способны выиграть у Пэдди.

В предвкушении боя Пимблетт пытался морально надавить на Эль Кукуя. Он заявил, что одержит победу уже в первом раунде. Также Пэдди раскритиковал соперника за тренировки с Гоггинсом и выразил желание, чтобы Фергюсон завершил карьеру в смешанных единоборствах.

Вряд ли эти слова как-то подействуют на Тони. Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг заявил, что у Фергюсона очень хорошие шансы на победу в грядущем бою. Он выразил мнение, что американец сильнее, не хуже в джиу-джитсу, а также интереснее в партере.

На что ставить?

Если Тони действительно устранил ментальные проблемы, то он видится фаворитом предстоящего боя. У 39-летнего бойца гораздо больше опыта, и он побеждал куда более сильных соперников, чем Пэдди. Поставить на победу Эль Кукуя можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50.

У Пимблетта менее богатый набор ударов, чем у Фергюсона. За счёт скорости он наверняка навяжет борьбу бывшему временному чемпиону UFC в лёгком весе, но вряд ли этого хватит для того, чтобы избежать поражения. В плане техники и несгибаемости характера британец уступает американцу.

Ставка: победа Тони Фергюсона за 3.50.