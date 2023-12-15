«Гавр» — «Ницца». Без Далера Кузяева никак!

16 декабря состоится матч 16-го тура Лиги 1 «Гавр» — «Ницца». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «орлят» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «небесных» оценивается в 4.40. На ничью дают коэффициент 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Гавр» — «Ницца» 16 декабря 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «Гавр» — «Ницца» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.47, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен за 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Гавр» — «Ницца» (16.12.2023)

Игра 16-го тура Лиги 1 «Гавр» — «Ницца» пройдёт 16 декабря на стадионе «Стад Осеан». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. От действий полузащитника «небесных» Далера Кузяева в центре поля будет во многом зависеть результат встречи.

Недавно авторитетное спортивное издание опубликовало статистику, на какой позиции выступает россиянин. Оказалось, что главный тренер «Гавра» Лука Элснер чаще всего использует Кузяева в центре поля – 73% от всего игрового времени. Отметим, что в качестве нападающего Далер отыграл 7%.

Кузяев довольно быстро стал одним из лидеров «небесных». Он умело продвигает мяч в линию нападения, участвует в прессинге и подключается к атакам. В розыгрыше Лиги 1 российский полузащитник провёл 15 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, в последнем матче Лиги 1 «Гавр» на выезде уступил «Страсбургу» (1:2). Соперник открыл счёт, но в начале второго тайма тёмно-синие отыгрались. Подопечные Луки Элснера потеряли концентрацию на последних секундах встречи и пропустили гол. К тому времени россиянина на поле уже не было — тренер заменил Далера Кузяева на 66-й минуте.

«Гавр» неплохо выступает в этом сезоне. После 15 туров чемпионата Франции клуб набрал 16 очков и находится на 11-м месте в таблице. Отметим, что «небесные» в последних пяти встречах Лиги 1 не сбавляли ход. Они победили «Тулузу» (2:1), завершили вничью игры с «Монако» (0:0) и «Нантом» (0:0), а уступили «ПСЖ» (0:2) и «Страсбургу» (1:2).

А вот «Ницца» в последнем матче победила дома «Реймс» со счётом 2:1. Основные события в игре развернулись во втором тайме. Забитыми мячами отметились Гаэтан Лаборде и Жереми Бога.

В защите выделялся уверенной игрой лидер обороны «орлят» Жан-Клер Тодибо. Недаром к нему проявляют интерес ведущие клубы из чемпионата Англии. Инсайдеры сообщают, что «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» готовы осуществить трансфер игрока в ближайшее время.

«Ницца» хорошо провела пять последних матчей в Лиге 1. Она победила «Ренн» (2:0), «Тулузу» (1:0) и «Реймс» (2:1), а завершила вничью встречу с «Монпелье» (0:0). Уступили «орлята» «Нанту» (0:1). Отметим, что четыре из этих матчей заканчивались с тоталом меньше 2.5 мяча.

«Гимнасты» находятся на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка. Они выиграли девять встреч и пять завершили вничью. Стоит отметить, что на выезде красно-чёрные провели семь игр, в которых одержали четыре победы.

Отличную работу проделал главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли. Его команда практически безупречно действует в обороне. Защита «орлят» — лучшая в сезоне Лиги 1, поскольку за 15 туров пропустила всего шесть мячей.

«Ницца» – сложный и опасный соперник. «Орлята» отлично обороняются и бережно относятся к реализации голевых моментов. Но и подопечные Луки Элснера дома действуют осторожно и могут наказать за ошибку. Предположим, что «Гавр» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча за 2.54.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Гавр» — «Ницца» 16 декабря 2023 года

Франческо Фариоли оказался идеальной кандидатурой на пост главного тренера «Ниццы», и команда хорошо выступает в текущем сезоне. Его подопечным для победы достаточно одного забитого мяча, поскольку защита действует практически без ошибок. В свою очередь и «Гавр» дома не раскрывается, уверенно обороняется и умеет контратаковать. Отметим, что в последнее время снизилась результативность у команд. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что тёмно-синие не проиграют и тотал будет меньше 2.5 мяча, за 2.54.

Ставка: «Гавр» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.54.