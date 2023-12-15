Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон. Казахстанец приблизится к титульному бою

В ночь на 17 декабря состоится турнир UFС 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Кроме двух титульных поединков, кард интересен ещё несколькими боями с участием известных спортсменов. В одном из таких Шавкат Рахмонов будет драться со Стивеном Томпсоном. Начало боя – не ранее 7:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон 17 декабря 2023 года

Эксперты опредилилсь с фаворитом. Они предлагают поставить на победу Рахмонова за коэффициент 1.14. Шансы Томпсона оценили в 6.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 67.0. Эксперты считают, что поединок закончится досрочно: тотал больше 2.5 раунда идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 раунда – за 1.69.

Где смотреть бой UFC Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон

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Анализ и прогноз на бой UFC 296 Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон (17.12.2023)

В ночь с 16 на 17 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 296. В одном из его поединков Шавкат Рахмонов будет драться со Стивеном Томпсоном. Начало боя – не ранее 7:00 мск.

Шавкат из простой семьи, он родился в Узбекистане, но затем перебрался на родину в Казахстан. Там спортсмен очень много работал и параллельно тренировался. Он изучал боевое самбо и бокс, но позже начал добавлять занятия по борьбе, чтобы попробовать себя в ММА. Как только Рахмонов стал профессиональным бойцом, он за четыре года выиграл титулы сразу в двух организациях – М-1 и KZMMAF.

Он провёл 12 поединков в этих лигах, выиграв каждый из них. Вскоре Кочевником заинтересовались в UFC. В двух первых схватках он удушающим приёмом выиграл у бразильцев – Алекса Оливейры и Мишеля Празереса. После того как казахстанский спортсмен отправил в нокаут в первом раунде Карлстона Харриса, он попал в рейтинг полусредневесов UFC.

Затем Шавкат победил Нила Магни «гильотиной». Казахстанец умеет выживать, что показал его недавний бой с Джеффом Нилом, который обладает мощными ударами. Однако это не испугало Рахмонова, и в третьем раунде он заставил американца сдаться, проведя удушающий сзади в стойке.

В результате в профессиональной карьере Кочевника 17 побед и ни одного поражения. Многие уже считают его звездой промоушена, правда, пока казахстанец топовых соперников не получал, но в случае победы в этой схватке может приблизиться к титульнику.

Стивен Томпсон – ещё один проходной соперник для Рахмонова. Американцу уже 40 лет, и он давно сбавил, не показывая тех результатов, что были прежде. Он выступает в UFC c 2012 года, одержав за это время в промоушене 12 побед и потерпев шесть поражений. Причём четыре из проигранных поединков пришлись на последние семь боёв.

Проиграл Чудо-мальчик Даррену Тиллу, Энтони Петтису, Гилберту Бёрнсу и Белалу Мухаммаду. Правда, последние двое в рейтинге полусреднего веса UFC находятся выше Рахмонова. Победил Стивен на этом отрезке Висенте Луке и Джеффа Нила — единогласным решением судей, а в недавней схватке Томпсон выиграл у Кевина Холланда, получив награду за лучший бой вечера.

Поединок с Холландом складывался для Томпсона очень тяжело. Оба бойца решили провести его в стойке и обменивались сильными ударами. Чудо-мальчик постепенно разбивал соперника, и перед началом пятого раунда угол Кевина объявил, что спортсмен не сможет продолжать. Он получил сильный урон.

Только один из пяти поединков в UFC Шавката Рахмонова закончился нокаутом. Остальные он выиграл удушающим. Четыре из пяти последних боёв Томпсона дошли до судейского решения. Тот самый пятый он провёл с Холландом, и, если бы не остановка углом, схватка могла также дойти до вердикта судей. Если казахстанец захочет проверить на прочность американца, то он будет удивлён. Мы же считаем, что рисковать Шавкат не будет и выиграет болевым, удушающим или добровольной сдачей за 2.25.

Прогноз и ставки на матч Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон 17 декабря 2023 года

Казахстанский боец в UFC прослыл как один из очень хороших борцов, выиграв четыре из пяти поединков удушающим. Хотя он также прекрасно дерётся в стойке. Встреча со Стивеном Томпсоном для него очень важна, ведь тогда он будет иметь реальный шанс получить громкий бой и претендовать на титульник. 40-летний американец очень хорошо держит удар, и драться с ним в стойке — не лучший выбор: не даст соврать Холланд. Думается, Рахмонов это понимает, поэтому он выиграет удушающим или болевым.

Ставка: победа Рахмонова болевым, удушающим или добровольной сдачей за 2.25.