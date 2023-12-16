«Челси» и «Барселоне» срочно нужна победа, а «Наполи» поймает кураж после победы в матче Лиги чемпионов. Только Кузяеву не повезёт!

Экспресс на футбол с коэффициентом 13.34: Мудрик, Хвича и Левандовски войдут в раж

После того как определились все участники плей-офф еврокубковых турниров, мы возвращаемся на внутреннюю арену. 16 декабря нас ожидает много интересных событий в мире футбола. Представляем вашему вниманию экспресс на сегодня с коэффициентом 13.34.

Прогноз на матч «Челси» — «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» демонстрирует нестабильные результаты, одержав победу в игре с «Брентфордом» со счётом 1:0, но потерпев поражения в матчах с «Ливерпулем», «Бёрнли» и «Борнмутом». «Челси», в свою очередь, также испытывает трудности, проиграв последние два матча — «Эвертону» и «Манчестер Юнайтед», однако он выиграл у «Брайтона».

Учитывая текущую форму команд и их предыдущие встречи, в которых «синие» чаще выходили победителями, кажется, что лондонский клуб имеет все шансы на возвращение к победам. Особенно учитывая фактор домашнего поля и поддержку болельщиков. Однако не стоит недооценивать «Шеффилд». Ведь команда показала, что может удивить, особенно после недавней победы в матче с «Брентфордом».

Принимая во внимание последние матчи и составы команд, можно предположить, что встреча будет осторожной с обеих сторон в первом тайме, но по мере развития игры «Челси» попытается воспользоваться своим преимуществом и давлением на ворота противника. Вероятно, что именно лондонцы откроют счёт благодаря своим ключевым игрокам в атаке и усиленной игре на передовой.

Хозяева смогут использовать свои сильные стороны и восстановиться после недавних неудач. «Шеффилд Юнайтед», несомненно, окажет достойное сопротивление, но фактор домашнего стадиона и опыт «аристократов» должны помочь им добиться победы. Причём результативной. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Челси» больше 2.5 мяча за 2.08.

Прогноз на матч «Гавр» — «Ницца»

Последние игры показывают, что обе команды не являются ярко выраженными лидерами или аутсайдерами, их результаты довольно схожи, что обещает интересную борьбу. «Гавр» в последнее время показывает устойчивость в обороне, сохраняя нулевые ничьи даже с такими соперниками, как «Монако» и «Нант». Однако клуб Далера Кузяева не смог победить «ПСЖ» и «Страсбург». «Ницца», в свою очередь, демонстрирует способность добиваться побед над командами среднего класса, обыграв «Реймс» и «Тулузу». Но также может внезапно уступить.

Учитывая предыдущие встречи между командами, которые заканчивались либо ничьими, либо минимальным преимуществом одной из сторон, и анализируя последние игры, можно сделать вывод, что матч будет непростым. «Ницца», возможно, окажется немного сильнее благодаря последним результатам и более высокому уровню игры в атаке. «Орлята» могут попытаться взять игру под свой контроль и добиться победы, но «Гавр», вероятно, будет защищаться, стараясь удержать ничью или выиграть с минимальным счётом. Исходя из текущего анализа, матч может закончиться со счётом 1:0 в пользу «Ниццы». Много голов точно не ждём, но класс «орлят» в этой встрече неоспорим. На победу «Ниццы» дают коэффициент 2.00.

Прогноз на матч «Наполи» — «Кальяри»

«Наполи» имеет за своими плечами непростой период, потерпев поражения в трёх из последних пяти матчей, включая проигранные встречи «Интеру» и «Реалу». Тем не менее победа в игре с «Брагой» могла вдохновить команду и вернуть уверенность перед важным домашним матчем. С другой стороны, «Кальяри» показывает неплохие результаты, выиграв две из последних пяти встреч и удержав ничью с «Монцей».

Статистика очных встреч также говорит в пользу неаполитанцев: они выиграли три из последних пяти матчей с «Кальяри». Ожидается, что «Наполи» будет контролировать игру, имея преимущество на своём поле, и задействует свою атакующую мощь для достижения результата. «Кальяри», вероятно, будет стремиться к оборонительной тактике, надеясь на контратаки и стандартные положения. Тем не менее, с учётом текущей формы и поддержки домашних болельщиков, футболисты «Наполи» должны переломить ход игры в свою пользу.

Правда, гости забивали минимум гол в последних восьми из девяти встреч. Причём не только командам среднего уровня, но даже такому сопернику, как «Ювентус». «Наполи» неидеален в защите и часто пропускает. Поэтому наша ставка на обе забьют за 1.92.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона»

Обе команды имеют богатую историю и яркие моменты в текущем сезоне, однако их последние игры говорят о нестабильной форме. «Барселона», несмотря на поражение в последних двух матчах, показала сильную игру во встречах с «Атлетико» и «Порту».

История предыдущих встреч между командами говорит в пользу каталонцев: они выиграли все последние пять матчей у «Валенсии». Кроме того, рассматривая текущую игровую форму и составы клубов, можно предположить, что сине-гранатовые имеют более качественные ресурсы в атаке, что может стать решающим фактором в предстоящей игре.

С учётом всех факторов, прогноз на матч следующий: «Барселона» выиграет у «Валенсии» за коэффициент 1.67, пусть и с трудом. Каталонцы доминируют в большинстве статистических показателей перед матчем. К тому же Хави пора реабилитироваться за два обидных поражения, в которых оборона команды явно оставалась в раздевалке.

Экспресс на 16 декабря

Ставка 1: индивидуальный тотал «Челси» больше 2.5 мяча в игре с «Шеффилд» за 2.08.

Ставка 2: победа «Ниццы» во встрече с «Гавром» за 2.00.

Ставка 3: обе забьют в игре «Наполи» — «Кальяри» за 1.92.

Ставка 4: победа «Барселоны» в матче с «Валенсией» за 1.67.

Общий коэффициент: 2.08 Х 2.00 Х 1.92 Х 1.67 = 13.34.