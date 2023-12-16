«Нэшвилл» — «Вашингтон». Овечкин своё наверстает!

17 декабря состоится матч НХЛ «Нэшвилл» — «Вашингтон». Начало игры — в 4:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Предаторз» можно с коэффициентом 2.25. Шансы «Кэпиталз» оценили в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нэшвилл» — «Вашингтон» 17 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Нэшвилл» — «Вашингтон» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.50. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.00.

Анализ и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Вашингтон» (17.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный сезон НХЛ продолжает дарить яркие эмоции. 17 декабря в одном из матчей «Нэшвилл» на «Бриджстоун-Арене» будет принимать «Вашингтон». Начало игры запланировано на 4:00 мск. Команды находятся примерно на одинаковом уровне, неужели наш ждёт равная борьба?

«Предаторз» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка. Они опережают девятую строчку всего на четыре очка, поэтому положение «хищников» шаткое. За 29 встреч «горчичные коты» одержали 16 побед, а все поражения потерпели в основное время.

Постепенно подопечные Эндрю Брюнетта набирают форму. Они выиграли пять из шести последних встреч. На этом отрезке «Нэшвилл» победил «Баффало» (2:1), «Чикаго» (4:3 Б), «Тампа-Бэй» (5:1), «Монреаль» (2:1) и «Филадельфию» (3:2 ОТ). Поражение клуб потерпел в матче с «Торонто» — 0:4. Таким образом, «Предаторз» пытаются надёжно играть в обороне и боятся рисковать. Хорошо это или плохо, покажет время.

Яков Тренин, забросив шайбу в игре с «Тампа-Бэй», сравнялся по победным голам в нынешнем сезоне за «Нэшвилл» с Коулом Смитом. Всего на его счету пять заброшенных шайб и две результативные передачи в 23 матчах.

«Вашингтон» продолжает лихорадить. Команда занимает 10-ю строчку в таблице Восточной конференции, имея в активе 32 очка. Однако до зоны попадания в плей-офф «столичным» не хватает всего одного очка. Причём они провели меньше матчей, чем все остальные клубы Востока.

«Кэпиталз» выиграли 14 из 26 матчей текущего сезона. 11 побед они одержали в основное время. Удивительно, но «Вашингтон» является одним из худших клубов по результативности в НХЛ – 67 заброшенных шайб. Меньше только у «Сан-Хосе» — 64 гола. Правда, и пропускают подопечные Спенсера Карбери немного – 76 шайб.

«Столичные» выиграли только 4 из 10 последних встреч. Им удалось обыграть «Лос-Анджелес» (2:1), «Анахайм» (5:4), «Рейнджерс» (4:0) и «Чикаго» (4:2). Потерпели поражения «Кэпиталз» в матчах с «Эдмонтоном» (0:5), «Сан-Хосе» (1:2), «Вегасом» (1:4), «Аризоной» (0:6), «Далласом» (4:5 Б) и «Филадельфией» (3:4 Б).

Новый тренер пока не может нащупать свою тактику, Никлас Бекстрём приостановил карьеру из-за травмы, Кузнецов ссорится с наставником чуть ли не каждый день, а капитан команды установил новый антирекорд безголевой серии. Овечкин не забивает на протяжении 11 матчей. Напомним, его предыдущая серия насчитывала 10 встреч без голов.

Большинство бывших хоккеистов, тренеров и экспертов считают, что это временное явление и скоро Александр начнёт забивать как прежде. С чем связано такое ухудшение результативности форварда, непонятно. При этом Кузнецов, хоть и выходил реже Овечкина на лёд, за это время забросил две шайбы. Правда, отсутствие голов от капитана «Вашингтона» не говорит о том, что он не приносит пользу. Он также важен для состава и команды.

Очень часто самыми результативными получаются вторые периоды. После первого команды уже выходят на лёд, хорошо изучив друг друга. В четырёх последних встречах «Вашингтон» выигрывал второй период, и в нём же команды забрасывали больше 2.5 шайбы. А вот для «Нэшвилла» середина матча складывается весьма неудачно в большинстве случаев. «Предаторз» пропускали минимум гол во втором периоде в 8 из 10 последних встреч, причём столько же раз они не могли выиграть его. Наша ставка на индивидуальный тотал «Вашингтона» во втором периоде больше 1.5 шайбы за 3.40.

Прогноз и ставки на матч «Нэшвилл» — «Вашингтон» 17 декабря 2023 года

Не стоит сомневаться в Овечкине. Возраст берёт своё, но капитан команды всё так же полезен, несмотря на то что не может забить 11 матчей подряд. Верим, что вскоре он возьмёт своё. А вот «Вашингтон» раскачивается и выглядит нестабильным, поэтому редко побеждает. «Нэшвилл» очень серьёзный соперник, особенно на своём льду, но ему редко даются вторые периоды, чего не скажешь про «Кэпиталз». «Столичные» выиграли второй период в четырёх последних матчах подряд и в них же забивали не меньше двух голов. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Вашингтона» во втором периоде больше 1.5 шайбы.

Ставка: индивидуальный тотал «Вашингтона» во втором периоде больше 1.5 шайбы за 3.40.