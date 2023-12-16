«Ливерпуль» — «МЮ». Салах лишит тен Хага самоуверенности

Тренер «красных дьяволов» сказал, что выставит состав, который сможет победить. Команда Клоппа не согласна с этим.

17 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.35. Успех манкунианцев оценён в 8.60. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «МЮ» 17 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (17.12.2023)

В самом разгаре 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. 17 декабря состоится встреча, которая закроет программу 17-го тура. На стадионе «Энфилд» померяются силами «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр — Майкл Оливер.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Отрыв от идущего следом «Арсенала» составляет одно очко. В 16 турах подопечные Юргена Клоппа потерпели только одно поражение и четыре раза сыграли вничью. За этот период времени они пропустили только 15 голов, а забили 36 — больше лишь у «Манчестер Сити».

11 мячей записал на свой счёт Мохамед Салах. Также он отметился семью голевыми передачами. Недавно египтянин побил рекорд легендарного Стивена Джеррарда и стал лидером «Ливерпуля» по системе «гол+пас». Он провёл за клуб 234 матча в АПЛ, в которых забил 148 голов и отдал 65 результативных передач.

Забив во встрече с «Кристал Пэлас» (2:1), Салах достиг отметки в 200 голов за «Ливерпуль» во всех официальных турнирах. Он пребывает в шикарной форме. Хотя в матче последнего тура группового этапа Лиги Европы с «Юнионом» (1:2) Клопп решил не выпускать лучшего бомбардира команды и многих других ведущих футболистов.

В преддверии игры с бельгийским клубом «красные» уже гарантировали себе не только выход в плей-офф Лиги Европы, но и победу в группе. Терять было нечего, поэтому немецкий специалист решил поэкспериментировать и выделить игровое время совсем молодым футболистам.

В послематчевом интервью Клопп признался, что количество изменений было слишком большим, что повлияло на ритм команды. Впрочем, поражение вряд ли сильно разочаровывает болельщиков «Ливерпуля». Главное — что к предстоящему матчу клуб подходит с отличным запасом сил.

«Манчестер Юнайтед» находится далеко не в таком хорошем настроении, как «Ливерпуль». Манкунианцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от мерсисайдцев составляет 10 очков. Хорошо, если по итогам сезона им удастся попасть в зону еврокубковых турниров.

Подопечные Эрика тен Хага зачастую демонстрируют крайне невнятную игру. В 16 встречах в чемпионате Англии они одержали только девять побед. Во всех остальных матчах потерпели поражения. За этот отрезок времени «красные дьяволы» забили только 18 мячей, а пропустили 21.

Крайне неудачно выступил «МЮ» в Лиге чемпионов. Он победил только «Копенгаген» (1:0), причём с большим трудом. Вничью манкунианцы сыграли с «Галатасараем» (3:3). Уступили они «Баварии» (3:4 и 0:1), «Галатасараю» (2:3) и «Копенгагену» (3:4). Таким образом, клуб финишировал на последнем месте в группе и остался без евровесны.

В игре практически всех футболистов «Манчестер Юнайтед» наблюдается спад. Игроков активно критикуют за недостатки и отсутствие характера. Также сообщается, что в ближайшем будущем Эрик тен Хаг может покинуть «красных дьяволов» и возглавить клуб из Германии. По информации СМИ, на его должность претендуют Хулен Лопетеги или экс-тренер «Челси» Грэм Поттер.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.26 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей. Четыре из пяти последних официальных очных встреч закончились именно так. Ещё одна проходила на стадионе «Олд Траффорд». В этот раз поддержка трибун даст преимущество мерсисайдцам.

В преддверии грядущего матча бывший легендарный голкипер Петер Шмейхель поделился мнением, что у «МЮ» нет никаких шансов на победу. В последних двух играх, несмотря на то что они проходили на «Олд Траффорд», манкунианцы уступили «Борнмуту» (0:3) и уже гарантировавшей себе победу в группе Лиги чемпионов «Баварии» (0:1).

Шмейхель отметил, что «красные дьяволы» ослаблены кадровыми потерями. Бруну Фернандеш пропустит матч из-за дисквалификации, а Люку Шоу и Гарри Магуайру потребовались вынужденные замены во встрече с «Баварией», что не добавляет оптимизма бывшему вратарю.

В преддверии матча Клопп вспомнил, что в последний раз «Ливерпуль» обыграл «МЮ» со счётом 7:0. Он отметил, что в тот день он и его подопечные понимали, что такое случается раз в жизни. В свою очередь, тен Хаг рассказал, что не переживает по поводу игры с «красными». По словам наставника манкунианцев, он выберет сильнейший состав, который будет готов бросить вызов лидеру АПЛ.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 17 декабря 2023 года

«Ливерпуль» пребывает на подъёме. Он преуспевает в нескольких турнирах и много забивает. Лидеры мерсисайдцев находятся в отличном тонусе. На «Энфилде» они наверняка уверенно обыграют нестабильный «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» много пропускают даже в играх с аутсайдерами. История очных встреч и расклад сил в целом свидетельствуют в пользу их поражения и большого количества голов. «Фонбет» принимает ставки на победу «Ливерпуля» и тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.26, а также дарит фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 3.5 мяча за 2.26.

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