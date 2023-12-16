«Реал» — «Вильярреал». У Джуда Беллингема настоящий дар

17 декабря состоится матч 17-го тура Примеры «Реал» — «Вильярреал». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.25. Шансы «жёлтой подлодки» оценили в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Реал» — «Вильярреал» 17 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Реал» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют мадридцы, сыграет коэффициент 1.02. Гол «жёлтой подлодки» доступен с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч Ла Лиги «Реал» — «Вильярреал» (17.12.2023)

Последний матч 17-го тура Ла Лиги пройдёт 17 декабря на «Сантьяго Бернабеу»: «Реал» встретится с «Вильярреалом».

Хозяева начинают выходные на втором месте с 39 очками, в то время как гости находятся на 14-й строчке с 16 очками.

«Сливочные» выйдут на игру после победы со счётом 3:2 во встрече с берлинским «Унионом» в Лиге чемпионов во вторник вечером.

Мадридцы уже забронировали себе место в плей-офф и уступали на исходе первого тайма. Во второй половине матча «Реал» забил два мяча и вышел вперёд, но на 85-й минуте пропустил гол.

Времени у «сливочных» было ещё достаточно, чтобы погасить дух домашней публики, забив победный гол четыре минуты спустя.

Выигранная встреча в Германии означает, что «Реал» остался непобеждённым в 15 последних играх во всех соревнованиях.

Он победил в шести из последних семи матчей, обыграв на этом отрезке «Валенсию» и «Гранаду» дома, а также «Кадис» в гостях в Ла Лиге, а «Брагу» и «Наполи» – дома в Лиге чемпионов.

Тенденции показывают, что «Реал» остаётся непобеждённым в 18 последних домашних матчах во всех соревнованиях. Он не проигрывал 25 из последних 26 домашних встреч Ла Лиги.

«Вильярреал» отправляется в столицу Испании, обыграв в четверг вечером «Ренн» со счётом 3:2 в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

Этого результата оказалось достаточно, чтобы «жёлтая подлодка» заняла первое место в группе и обеспечила себе выход в плей-офф.

Победа в матче с «Ренном» стала для «Вильярреала» первой за четыре матча во всех соревнованиях. В Ла Лиге он сыграл вничью с «Севильей», а в Лиге Европы — дома с «Маккаби» Хайфа.

Также было досадное домашнее поражение со счётом 0:3 от «Реала Сосьедад» в Ла Лиге. «Вильярреал» не проигрывал восемь из девяти последних гостевых встреч во всех соревнованиях. В пяти из шести последних выездных матчей «Вильярреала» в Ла Лиге забивали обе команды.

Несколько игроков «Реала» находятся на лечении: Даниэль Карвахаль, Винисиус Жуниор, Эдуарду Камавинга, Арда Гюлер, Орельен Тчуамени, Эдер Милитао и Тибо Куртуа.

У «Вильярреала» травмированы Сантьяго Комесанья, Айсса Манди и Йереми Пино. Также есть сомнения по поводу физической формы Дениса Суареса.

В этом сезоне «жёлтая подлодка» очень интересна на выезде и может доставить немало хлопот обороне «Реала».

Однако «сливочные» даже с таким списком травмированных являются силой дома, и мы ожидаем, что хозяева выиграют, но обе команды забьют за 2.35.

Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 2.35.